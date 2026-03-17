株式会社ANxtend

2026年３月１７日

株式会社ANxtend(SUIGUN RIB TOURS)

株式会社KOTOYA

せとうちを海から感じるインバウンド向けプレミアムツアー

「MIHARAアドベンチャークルーズ」事業開始

株式会社ANxtend（エーエヌエクステンド、本社：東京都港区：代表取締役：阿部 達也）、株式会社KOTOYA(本社：広島県三原市：代表：泉 太貴）の２者は、広島県三原市において、三原市の協力のもと、広島県東部エリアへの旅客拡大、アクティビティを通じた滞在時間の延伸を目的とした、体験型観光商品(2026年４月１日（水）予定ご利用分より)を2026年３月２４日（火）よりオンラインにて発売します。また、同時に「しまなみ宝船むすび」として創業100年「鮮魚細井」コラボ新商品を開発しプレミアムツアーにご用意します。

１．事業の背景・目的

広島県三原市は、「浮城」とたたえられた三原城、名物「タコ料理」、歴史と食を楽しめる街。三原港は、これまでに四国や瀬戸内の島々への海上交通の拠点として重要な役割を担ってきました。しかし、近年では航路利用者の減少や港湾施設の老朽化、市中心部における港を活用したにぎわいの創出や魅力的な都市景観づくり等の課題への対応、観光航路の新設や佐木島での観光活性化等による観光振興に資する受入環境の充実など、港を中心に、人が訪れ、楽しみ、滞留する場所をつくる計画が進行しています。本事業では、三原港を発着し、瀬戸内の多島美を高速艇で楽しみ、多くの観光客が訪れるしまなみ海道やうさぎ島（大久野島）、佐木島のリゾート宿泊施設を海上航路で結び、海の玄関口としての魅力を最大限に引き出し、観光体験の質を高め、滞在時間を延伸することで、関係人口の拡大と地域活性化を目指します。

２．共創各社・各団体の役割

・株式会社ANxtend： 観光商品の企画・造成、高速艇の運航、販売、OTA連携

・株式会社KOTOYA: 観光商品の企画・造成、域内関係者調整、プロモーション、販売

・三原市 経済部 観光課：域内関係者調整

３．商品詳細 ※各商品詳細は別紙コースガイドをご参照ください。

【１】 三原きつねの稲荷参り・開運クルーズ

＜ご利用日前日17時まで受付＞

（須波稲荷神社御朱印、狐面、三原だるま付）

コース：三原周遊（糸崎神社前～佐木島灯台～須波稲荷前）1日５便（クルーズ約50分）

発着地：三原港桟橋（受付：桟橋）

運航日：2026年４月01日（水）予定～ 事前予約時のみ運航

予 約：2026年3月24日（火）～ オンライン販売・各便定員12名、最少催行2名

価 格：18歳以上11,800円（税込）、17歳以下8,850円（税込）

【２】 しまなみアドベンチャークルーズ＆サイクリングツアー

＜ご利用日前日17時まで受付＞

（英語サイクリングガイド、サポートカー、老舗「鮮魚細井」「しまなみ宝船むすび（3種）」、須波稲荷神社御朱印付）

コース：三原ビジター桟橋～瀬戸田港 1日1便（クルーズ片道約40分）

運航日：2026年４月01日（水）予定～ 事前予約時のみ運航

予 約：2026年3月24日（火）～ オンライン販売・各便定員1１名、最少催行2名

価 格：18歳以上30,700円（税込）、17歳以下24,300円（税込）

【３】 三原発 瀬戸田アドベンチャーツアー（瀬戸田港片送り/自転車持ち込み可）

＜ご利用日3日前17時まで受付＞

コース：三原ビジター桟橋～瀬戸田港 1日1便（クルーズ片道約40分）

運航日：2026年４月01日（水）予定～ 事前予約時のみ運航

予 約：2026年3月24日（火）～ オンライン販売・各便定員６名、最少催行2名

価 格：18歳以上14,600円（税込）、17歳以下9,400円（税込）

【４】 三原発 うさぎ島ツアー

＜ご利用日前日17時まで受付＞

コース：三原ビジター桟橋～大久野島 1日1往復（クルーズ片道約45分）

運航日：2026年４月01日（水）予定～ 事前予約時のみ運航

予 約：2026年3月24日（火）～ オンライン販売・各便定員12名、最少催行2名

価 格：：片道大人・子供共通18,880円（税込）

【５】 佐木島「INFINITY SETOUCHI」チャータークルーズ

＜ご利用日３日前17時まで受付＞

コース：個別相談

運航日：個別対応

予 約：2026年３月2４日（火）～ KOTOYAにて受付

価 格：応相談

４．今後の展望

三原に寄港する大型旅客船から直接、クルーズを楽しめる「テンダークルーズ」など三原地域や周辺地域の様々な事業者との連携、航路開拓により新たな地域の魅力体験プログラムの造成、販売を実現し、地域観光の高付加価値化、誘客、地域活性化を目指します。

５．お問合せ

■株式会社ANxtend(SUIGUN RIB TOURS)

TEL:080-6590-5336 (8:45-17:45) contact@suigunribtours.jp

■株式会社 KOTOYA

TEL:080-6332-0048 info@koto-ya.com

以上