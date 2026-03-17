兼松ウェルネスによるメディカルニュース配信サービス「ヘルスデーニュース」日本事業譲受のお知らせ

兼松株式会社

兼松株式会社のグループ会社である兼松ウェルネス株式会社（以下、「兼松ウェルネス」）は、2026年2月27日付で、米国AJ Advisers LLC（以下、「AJ Advisers」）より、医療・健康ニュース配信サービス「ヘルスデーニュース（HealthDay News）」の日本事業を譲受しました。

ヘルスデーニュースは、1998年に米国で開始された、医療・健康分野に特化したニュース配信サービスです。世界の医学誌や医学会で発表された研究結果や、各国の健康に関わる公的指針などの最新情報を、記事や動画で紹介しています。幅広い疾患領域をカバーし、論文等のエビデンスを基に多くの記事を制作していることが特長です。

今回譲受対象となる日本版ヘルスデーニュースは、米国版の翻訳記事に加え、日本の医療関連情報の記事を配信しています。2003年の開始後、医療従事者向けの専門サイトを中心として幅広い媒体に掲載され、日本の医療関係者の皆さまに世界中の最新医療情報を提供してきました。

兼松ウェルネスは今後、日本版ヘルスデーニュースの配信元の役割を担うと共に、日本の顧客基盤を承継し、安定的なサービス提供を継続します。本件を通じた既存事業の領域拡大に加え、当社が強みとする配信システム構築力や、音声・動画などの多様なコンテンツ提供力を活かし、医療情報事業の更なる拡大と収益性の向上を図って参ります。

兼松ウェルネスは、引き続き幅広く信頼性の高い情報提供に努め、経営方針である「健康で明るく豊かな生活の実現」に向けて社会に貢献して参ります。

【各社会社概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/211_1_9dfa595f91e8b0214a983fdfe6b8e3d5.jpg?v=202603171151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/211_2_4831164763bb66bcafa7d8faf9f5f748.jpg?v=202603171151 ]

【お問い合わせ先】

兼松ウェルネス株式会社 ビジネスソリューショングループ

TEL：03-3669-5770 (平日9：00 - 17：00)

Email：medinfo@kwn.kanematsu.co.jp