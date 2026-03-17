ロックストーン社製品「KONOHANA SAKUYA ISU」が世界三大デザイン賞のひとつ　”iF DESIGN AWARD”の最優秀賞である金賞を受賞しました。

株式会社ロックストーン

ROCKSTONEのKONOHANA SAKUYA ISU【木花佐久夜意須】はiFデザインアワード2026において、最優秀賞である「iF GOLD AWARD 2026」を受賞しました。

世界各国の優れたデザインが集められた10,000件の応募の中でも、僅か75件にしか授与されない大変名誉ある賞となります。

また、70年以上の歴史を持つiF DESIGN AWARDの中でも木製家具の分野で金賞を受賞したのは日本国内初の快挙となります。

▷ iF DESIGN AWARD

1953年からバウハウスに代表される近代デザイン発祥の地"ドイツ"で始まった「世界三大デザイン賞」のひとつ。

世界各国から集まった優秀なデザイン専門家、及び環境保全の専門家から構成される総勢129名の審査員団の厳格で透明性の高い審査。

美しさと機能性、そして構造の独創性、社会貢献性（サステナビリティetc)、等、様々な観点で審査される世界で最も権威ある国際的なデザインアワードです。

▷評価コメント

この椅子の羽のように軽い構造と卓越した人間工学に基づく快適性に私たちは驚嘆した。熟練の職人技と石油由来素材を一切使用しない地元産素材の専属使用がその真価を裏付けている。持続可能性と構造的卓越性が稀に見る融合を成し遂げている。空気のように軽やかでありながら、樫の木のように強靭である。

↓Sakuya side Chair_iF design awards 受賞ページ↓(https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/konohana-sakuya-isu/740952)

[木花佐久夜意須/sakuya side chair］

日本の森を育て、日本人の美意識を具現化した椅子。

国産広葉樹の比率を増やす事が、この風土に育つ生物多様性、水源涵養能力、地産地消による輸送コスト・CO2削減につながり、結果、心清らかな日本の暮らしを形作ると信じ、まずは国産広葉樹の使い道、需要を高めるべく、近年ロックストーンでは国産広葉樹を使用したサステナブルな家具作りに取り組んでおります。

今回焦点を当てたのは日本の固有種である“山桜”。

家具の材料としては細く、本数も多く確保できないのであまり適した材料とは言えません。

そこで、日本の伝統建築である数寄屋造りを手本として、その心を椅子に見立てました。

機能と強度を損なわない限界点までその部材を薄く、細くしてゆく構造設計。

硬さと粘りを兼ね備えた強靭な広葉樹という自然素材本来の良さを生かしました。

一見シンプルな椅子に見えますが、随所に生活を彩る細かな拘りが隠されております。

3次元曲線からなる背もたれはそっと体に沿うような優しい掛心地を感じてもらう為。

腰かけると自然とスッと背筋が伸び、体に無理な負担をかけない着座姿勢が自然と維持できるような易しい設計となっております。

そしてこの椅子を構成するすべての素材が“土に還る”という点にも心を込めました。

亜麻仁油、天然ゴム発泡材、皮籐などの自然素材や、真田紐、小倉織などの伝統技へのこだわりは、座り心地だけではない素材本来の温かさ、作り手の想いを感じさせる魅力となっています。

日本国内で古来から生息する固有種であり、美しき花を咲かせることから、詩や歌に詠まれ親しまれてきた樹木”山桜”。



その名前の由来でもある神話に登場する見目麗しい姫「コノハナサクヤヒメ」の名をあやかり、”木花佐久夜意須（KONOHANA SAKUYA ISU）”と名付けさせて頂きました。



古き良き日本の美意識を盛り込みつつ、すべて国産、自然素材に拘り抜いた一脚です。

デザイナー

岩倉秋夫

日本人の美意識を静かに家具に宿すインテリアデザイナー。

岩倉榮利造形開発研究所代表兼、株式会社ロックストーン取締役専務。

引き算の美学を基に造られた洗練されたデザインの中に、静かな満足感を宿す。

iF Design Award、Good Design Awardなど国内外のデザイン賞を受賞。

ROCKSTONEについて

1981年に岩倉榮利によって設立された日本のデザイナーズ家具ブランド。

日本人の美意識と感性を大事にしながら、美しい暮らしをデザインしています。

近年では国産広葉樹を使用したサステナブルな家具作りを探求。

日本人の体に馴染むこの風土で育った素材と、古くから息づく職人の間隔を取り入れながら、人にも環境にも心地よい世界を目指しています。

□公式HP https://rockstone.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/rockstone__official/