「100億企業シンポジウム in FUKUOKA」を福岡県で初開催

株式会社ひびき精機

福岡県で100億宣言を実施した挑戦する中小企業の発展と地域連携の活性化を目的とし、地域の人と企業が繋がり新しい価値を生む機会創出に向け100億企業シンポジウムを初開催、コミュニティ活動「100億カイギ(https://www.youtube.com/@hibikiseiki)」を通し地域未来を牽引する企業の成長加速を支援します。

「100億宣言」とは

中小企業の皆様が飛躍的成長を遂げるために、自ら、「売上高100億円」という経営者の皆様にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを、宣言するものです。

「宣言」には、

1. 企業概要（足下の売上高、従業員数等）

2. 売上高100億円実現の目標と課題（売上高成長目標、期間、プロセス等）

3. 売上高100億円実現に向けた具体的措置（生産体制増強、海外展開、M＆A等）

4. 実施体制

5. 経営者のコミットメント（経営者自らのメッセージ）

を盛り込んでいただくことにより、売上高100億円を実現するための企業の強いコミットメントと具体的な実現可能性を明らかにし、我が国及び地域の経済を支える中小企業の加速的な成長に向けた機運の醸成を図るものとします。

※100億企業成長ポータルホームページ(https://growth-100-oku.smrj.go.jp/)より

開催日程

2026年3月25日（水） 13:00～17:00

イベント申込ページ(https://fukuoka100symposium.peatix.com/)（https://fukuoka100symposium.peatix.com/）

会場

西日本工業大学 小倉キャンパス本館303講義室（〒803-8787 福岡県北九州市小倉北区室町1-2-11）

タイムスケジュール

13:00～13:10 オープニング

13:10～14:05 セッション１.

14:05～14:10 休憩

14:10～14:45 セッション２.

14:45～14:50 休憩

14:50～15:25 セッション３.

15:25～15:30 休憩

15:30～16:05 セッション４.

16:05～16:10 クロージング

16:10～17:00 交流会

登壇者情報

セッション１. 100億宣言企業の挑戦

有限会社 楽天地 代表取締役 水谷 崇 様 ※中小企業成長加速化補助金

株式会社ひびき精機 代表取締役社長 松山 功 ※大規模成長投資補助金

株式会社柳川合同 執行役員 経営企画室 室長 荒巻 陽佑 様 ※100億宣言企業アトツギ

株式会社YMFGグロースパートナーズ 課長 竹谷 佳朗 様

中国経済産業局 地域経済部 地域経済課 地域未来投資促進室 企画係長 伊東 直人 様

セッション２. ニッポンが誇る小さな100億企業

株式会社筑水キャニコム 代表取締役社長 包行 良光 様

株式会社 日本政策投資銀行 九州支店 業務課 課長 吉川 康平 様

株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業本部 顧客支援室 堀之内 健祐 様

セッション３. Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD

ミナミホールディングス株式会社 代表取締役社長 江上 喜朗 様

Forbes JAPAN 編集長 藤吉 雅春 様

株式会社AaaS 代表取締役社長 岡村 聖太郎 様

セッション４. 経済産業省 中小企業庁主催 アトツギ甲子園

株式会社博水 専務取締役 江越 雄大 様

有限会社上野園芸社 上野 烈 様

一般社団法人ベンチャー型事業承継 山岸 勇太 様

アトツギ支援認定サポーター 三村 晋也 様

※前回開催の100億企業シンポジウムアーカイブ動画(https://www.youtube.com/live/vhBRX4HJWwM?si=MKC_O-ns00IP1yke)

運営体制

主催：100億企業シンポジウム運営事務局（株式会社ひびき精機）

後援：福岡県・北九州市