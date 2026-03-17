ひょうご・こうべ女性活躍推進企業「ミモザ企業」に認定

松谷化学工業株式会社

でん粉加工と機能性食品素材の総合メーカー松谷化学工業株式会社（本社：兵庫県伊丹市、代表取締役社長：阪本紗代）は、このたび兵庫県および神戸市が推進する「ミモザ企業（ひょうご・こうべ女性活躍推進企業）」の認定を取得いたしました。本認定は、女性が働き続けられる環境整備と実績が評価されたものです。

認定マークは、WOMEN（女性）.WORK（働く）.WITH（一緒に）.WONDERFUL（すばらしい）の頭文字である”W”の文字、国連が定めた国際女性デーの象徴とされているミモザの花、そして、女性の横顔をモチーフとしています。女性の髪を飾るミモザの花は、社会で、家庭で、様々な役割をこなす女性ならではの、多様で柔軟なアイデアが生まれゆくイメージを表現しています。

■ 「女性が続かない製造業」というイメージを変える

日本では女性の労働参加率が上昇していますが、製造業における女性管理職比率は依然として高いとは言えない状況です。（出典：総務省「労働力調査」ほか）

当社では、「女性が働ける」ではなく「女性がキャリアを積み続けられる」環境づくりを重視してきました。

■ 数字で見る“続けられる職場”

・月平均残業時間：10時間 （全雇用区分で45時間未満を継続）

・女性管理職比率（過去3年平均）：13.1％（基準8.3％を上回る水準）

・有給休暇取得が自然に行われる職場文化

これらは一時的な施策ではなく、長年の企業文化の積み重ねです。

■「社員は家族」という経営哲学

1919年創業の当社は、「社員は家族」という考えを軸に経営を続けてきました。

育児・介護との両立支援制度の整備はもちろん、日常的に業務をカバーし合う風土があるため、ライフイベントを理由にキャリアを諦める必要がありません。

実際に、育児休業から復帰後にリーダーとして活躍する社員や、家庭と両立しながら専門職としてキャリアを重ねる社員が在籍しています。

■ 認定はゴールではない

当社は2025年に女性活躍推進の国基準である「えるぼし認定（3段階目）」を取得しています。

今回のミモザ企業認定は、地域に根ざした取り組みが評価された結果です。

しかし、私たちが目指すのは「認定取得」ではなく、これから社会に出る世代が“安心して挑戦できる環境”を整え維持し、さらに進化させ続ける企業です。

■ メッセージ

製造業は、研究開発、生産技術、品質保証、営業など、多様な専門職が連携して価値を生み出す産業です。

松谷化学では、性別に関係なく「専門性を高め、長く働き続けたい」という意欲を歓迎します。

“働きやすさ”と“成長機会”の両立を実現しながら、地域とともに100年を超えて歩んできた企業として、次の世代とともに未来をつくっていきます。

松谷化学工業株式会社（http://www.matsutani.co.jp）について：

松谷化学工業株式会社（本社：兵庫県伊丹市北伊丹5丁目3番地 代表取締役社長：阪本紗代）は、でん粉加工と機能性食品素材の総合メーカーとして、加工でん粉や難消化性デキストリンをはじめとする食物繊維等の製造・販売、希少糖および関連製品の研究開発、製造・販売を行っています。当社は、でん粉加工のパイオニアとして、新しい機能を有するでん粉やその分解物など食品製造に不可欠な機能性の高い素材を多岐にわたり研究開発を行い、お客様のニーズにお応えする「手軽で」「美味しい」「体に良い」加工食品を創造するための機能と「安全」「安心」「安定」した品質を持つ食品素材「食用でん粉」「加工でん粉」「澱粉分解物」を提供します。

＜報道機関からのお問い合わせ先＞

松谷化学工業株式会社 社長戦略室

TEL：072-771-2041 FAX：072-771-2065 MAIL：matsutani-pr@matsutani.co.jp