【カオピーズ】ソフトウェアテストの国際資格認定機関ISTQB(R)より「Platinum Partner」に4年連続認定

株式会社カオピーズ

株式会社カオピーズ（本社：ベトナム・ハノイ市、代表取締役会長：チン・コン・フアン）は、ソフトウェアテスト分野における国際的な資格認定組織 ISTQB(R)（International Software Testing Qualifications Board） のパートナープログラムにおいて、「Platinum Partner」認定を4年連続で維持したことをお知らせいたします。

近年、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）の進展に伴い、ソフトウェアの品質保証やテスト工程の重要性はますます高まっています。システムの信頼性や安全性を確保するためには、開発プロセス全体における品質管理体制の構築と、高度なテスト技術を持つエンジニアの育成が不可欠です。

カオピーズでは、高品質なシステム開発の提供を目的として、ソフトウェアテストおよび品質保証（QA）体制の強化に継続的に取り組んでいます。その一環として、ISTQB(R)認定資格の取得支援を積極的に推進し、エンジニアのテスト技術力向上と品質管理体制の高度化を進めてきました。

こうした継続的な取り組みが評価され、カオピーズはISTQB(R)パートナープログラムにおいて、4年連続で「Platinum Partner」認定を維持することとなりました。

カオピーズの品質保証への取り組み

カオピーズでは、ソフトウェア開発において品質を最重要要素の一つと位置づけ、以下の取り組みを推進しています。

- ISTQB(R)認定資格を持つテストエンジニアの育成- ソフトウェアテストプロセスの標準化- QA専門チームによる品質保証体制の強化- テスト自動化の導入・推進

これらの取り組みにより、要件定義から設計・開発・テスト・運用まで一貫した品質管理体制を構築し、高品質で信頼性の高いシステム開発を支援しています。

ISTQB(R)パートナープログラムについて

ISTQB(R)パートナープログラムは、ソフトウェアテスト技術者の育成とテスト技術の普及を目的とした国際的なパートナー制度です。

認定資格を持つテストエンジニアの育成状況や、組織としての品質向上への取り組みなどを基準に、企業や組織がパートナーとして認定されます。

ISTQB(R)はソフトウェアテスト分野における世界的な資格認定機関であり、各国の認定団体と連携しながら、テスト技術の標準化および知識体系の発展を推進しています。

※ 詳細はこちら

https://test.istqb.org/directory/partners/kaopiz-software-jsc/

株式会社カオピーズについて

株式会社カオピーズは、ベトナム・ハノイ市に本社を置き、日本企業向けにシステム開発(https://kaopiz.com/ja-system-development/)、DX支援(https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/)、AI開発(https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/)、クラウドサービス(https://kaopiz.com/ja-aws-cloud-service/)などを提供するIT企業です。

日本市場向けの開発体制と豊富なプロジェクト実績を強みに、要件定義から設計・開発・テスト・運用まで一貫したサービスを提供し、日本企業のDX推進を支援しています。

今後の展望

カオピーズは今後も、ISTQB(R)認定資格の取得支援をはじめとした人材育成を継続し、ソフトウェアテストおよび品質保証分野における技術力のさらなる向上を目指してまいります。

また、テスト自動化やAI技術を活用した品質保証ソリューションの研究開発を推進し、より高品質で信頼性の高いシステム開発を通じて、日本企業のDX推進に貢献していきます。

【会社概要】

会社名： 株式会社カオピーズ

所在地： 東京都豊島区南池袋3-8-8-3F

設立： 2014年9月29日（ハノイ本社）

代表取締役： TRINH CONG HUAN（チン・コン・フアン）

従業員数： 1000名（2026年03月現在／グループ全体）

事業内容： 技術コンサルティング、新規開発、サーバー移行、AIソリューション、研究開発 等

Webサイト： https://kaopiz.com/ (https://kaopiz.com/)

お問い合わせ： https://kaopiz.com/ja-contact/ (https://kaopiz.com/ja-contact/)