わずか1分、究極の美まつ毛を1日中キープ！世界累計販売700万台超※のANLANから、タイパ抜群の「ANLAN ホットビューラー」がリニューアル発売

ANLAN Japan株式会社

世界19か国で展開するビューティーテックブランド「ANLAN（アンラン）」を手掛けるANLAN Tokyo株式会社（代表取締役：何世准、所在地：東京都港区）は、ブランドの人気製品「ANLAN ホットビューラー」を大幅にアップグレードした最新モデルの取り扱いを拡大いたします。

公式サイトおよび各ECサイトに加え、2026年3月17日（火）より新たにAmazonでの販売を、3月18日（水）よりイオン津田沼店での実機展示・販売を開始いたします。

「ANLAN」は、世界19か国で展開し累計販売台数700万台を突破※、楽天やQoo10といったECサイトの売上ランキング1位（美顔器・美容器部門など）や、日本美容企業大賞で「グローバル企業部門」「顧客満足度部門」を同時受賞するなど、確かな技術力と国際的なブランド価値が高く評価されているビューティーテックブランドです。

今回リニューアル発売する「ANLAN ホットビューラー」は、現代の忙しいライフスタイルに寄り添い、「スピード」「キープ力」「安全性」を追求。旧モデルでは30秒かかっていた予熱時間を、わずか10秒へと短縮しました。忙しい朝でもわずか1分でプロ級の仕上がりを叶え、一日中崩れない理想のまつ毛を実現します。

公式オンラインサイト、TikTok Shop、楽天市場、Qoo10では販売を開始しているほか、2026年3月17日（火）にはAmazonにて発売。さらに3月18日（水）からはイオン津田沼店でも展示・販売を開始し、オフラインでの顧客接点も強化してまいります。

※自社調べ（2019年～2025年上半期）

■商品特長

わずか10秒の急速予熱。忙しい朝も一瞬で準備完了

予熱スピードを旧モデルから約20秒短縮。電源を入れてからわずか10秒で温まるため、忙しい朝の準備や外出先でのメイク直しもストレスフリーに行えます。

2段階温度調節で、どんな毛質も逃さず上向きカールをキープ

高性能ICチップ内蔵で、まつ毛の太さや状態に合わせて「65℃」と「85℃」の2段階で調整可能。

熱と挟む力のダブル効果で、細く柔らかいまつ毛から濃くて硬いまつ毛まで、どんなまつ毛でもしっかりキャッチ。改良された140°の広角設計でまぶたにしっかりフィットし、短いまつ毛も逃しません。

初心者にもおすすめの安全設計

NTC温度制御機能により、過度な温度上昇を防止。まつ毛に優しい温度検知シリコンを採用し、デリケートなまぶたの火傷を防ぎながら、まつ毛を傷めずにカールが可能です。汚れを拭き取りやすい構造で、使用後のお手入れも楽々。

超軽量設計＆Type-C充電で、旅先でも活躍

わずか40gのコンパクトボディで、持ち運びにも便利。500mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回のフル充電で約60日間（1日2.5分使用想定）使用可能です。

■製品仕様

製品名：ANLAN ホットビューラー

型番：J-E02

希望小売価格：\2,380（税込）

サイズ：約36×18×97mm

重量：約40g

充電方式：Type-C充電式（約90分）

稼働時間：レベル1（65℃）…約250分間、レベル2（85℃）…約150分間

電池容量：3.7V 500mAh

付属品：本体、TypeC充電ケーブル、取扱説明書

■商品ページ

公式オンラインサイト ：https://www.anlan.co.jp/products/je02

TikTok Shop：https://www.tiktok.com/view/product/1734583138301412833

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/baselab/04-ajmj14-001/

Qoo10 ：https://www.qoo10.jp/g/1040809467

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRGM912B

【ANLANとは】

Your Beauty Defies Time | Beauty, Your Way

人生のどのステージも、美しさの制限にならない｜美には、自分だけの答えがある

「ANLAN（アンラン）」は、日本、アメリカ、ドイツ、ロシア、中国、東南アジアなど世界19カ国で展開する、中国・深圳発のビューティーテックブランドです。

高性能でありながらも手が届きやすい価格設定の商品ラインナップが支持され、世界累計販売台数700万台を突破※。フェイスケアからヘアケアまで幅広い分野で製品を展開しており、日本市場でも「日本美容企業大賞2023」グローバル企業部門・顧客満足度部門の同時受賞や、楽天ランキング60冠達成、LDK・Qoo10・美人百花など多くのアワード受賞を通じて高い評価を獲得しています。

東洋の伝統美容と現代テクノロジーを調和させ、ツボ刺激やかっさ、血行促進といった思想を最新美容家電に取り入れた革新的な製品を広く展開しております。

※自社調べ（2019年～2025年上半期）

公式オンラインサイト：https://anlan.co.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/ANLAN/page/9781D200-7A4D-4332-B5E8-E7C61D335EB8

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/baselab/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/anlan

Instagram：https://www.instagram.com/anlanjapan/

X：https://x.com/anlanjapan

LINE ID：@anlan_official

【企業概要】

企業名：ANLAN Tokyo株式会社

代表者名：代表取締役 何世准

設立：令和1年5月

資本金：1,000万円

所在地：〒108-0014 東京都港区芝 5 丁目 9-5 M.BALANCE+MITA 3F

事業内容：美容・健康関連製品の開発・製造・販売事業

（エステ・ネイル・ヘアサロンの運営、美容健康機器・化粧品・照明器具・電子機器の研究開発、製造、輸出入、販売など ）