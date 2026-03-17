情シス特化型AIエージェント「シスクル ヘルプデスクAI」β版リリース決定｜限定5社の「無償モニター企業」を先行募集開始

DXER株式会社

DXER株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：向井 拓真、以下「DXER」）は、情報システム部門の業務変革を支援する「All in One 情シス」プラットフォームの中核機能として、情シス特化AIエージェント「シスクル ヘルプデスクAI」のβ版を近日リリース予定であることをお知らせします。

本サービスは、ヘルプデスク業務をコストセンターというイメージから脱却させ、蓄積・活用可能な「IT資産」へと転換することを目指しています。また、AIヘルプデスクの構築・運用に課題を抱える企業に向けた伴走支援サービス「シスクル AI Enablementサービス」も同時提供を予定しています。

β版リリースに先立ち、本AI機能を無償でご利用いただけるモニター企業を5社限定で募集いたします。

サービス開発の背景

多くの企業において、情報システム部門は「攻めのIT投資」を担う戦略部門としての役割が期待される一方で、日々のヘルプデスク対応に追われているという実態があります。

こうした構造的課題を解決するため、DXERでは「人とAIが役割分担する外部情シス＋経営伴走モデル」を設計し、ヘルプデスクAIの開発に取り組んできました。

「シスクル ヘルプデスクAI」の主な特長- 実務の「自動完結」を実現する自律型ワークフロー単なる自動応答にとどまらず、Slackのチャンネル作成やGoogleグループの設定変更など、従来の実作業をAIが自律的に計画・実行します。指示一つで業務が完結する「Agentic Workflow」により、情シス担当者の作業工数を抜本的に削減します。- 既存チャットツールが「高機能フロントエンド」にSlack等のビジネスチャットにシスクルを追加するだけで、従業員は普段通りの操作感で即日から利用可能です。新たなツール学習コストをかけず、全社規模でのUX（ユーザー体験）向上を即座に実現します。- 社内のナレッジを「IT資産」に変える （順次アップデート）自社のIT環境や過去の対応履歴を学習し、対応品質を継続的に最適化します。属人化しがちな情シス業務の知見を「組織の共有資産（ナレッジDB）」へと構造化し、利用頻度が高まるほどに回答の精度と網羅性が向上します。- 状況を読み取るマルチモーダル対応と自然な対話エラー画面のスクリーンショットを直接解析するなど、視覚情報を含めた柔軟な状況把握が可能です。「AI特有の違和感」を排除した自然な対話設計により、従業員に寄り添うITアシスタントとして機能します。ご利用イメージ

本サービスは、以下のような場面での活用を想定しています。

- Slack等のビジネスチャットツールでのチャンネル作成・ユーザー追加などの定型作業の自動化- 「パスワードをリセットしたい」「PCでトラブルが起きた」といったヘルプデスクの一次応対

Google Workspace、Microsoft365、パスワードマネージャーなど、各種SaaSとのインテグレーションも順次実装予定です。

「シスクル AI Enablementサービス」について

「AIヘルプデスクを導入・構築・運用したいが、社内リソースが足りない」というお悩みに応えるため、情シス特化のAIエージェント構築・運用支援サービス「シスクル AI Enablementサービス」も同時提供します。

- AIエージェントの初期設計・ナレッジDB構築の支援- 継続的なナレッジ更新・チューニングの伴走- AIが対応できない例外ケースの対処、改善- AI化に向けた業務改善施策の立案・推進などβ版モニター先行募集について

β版リリースに先立ち、「シスクル ヘルプデスクAI」を無償でご利用いただけるモニター企業を募集します。

対象：情シスBPO「シスクル」Proプランをご契約中の企業様、もしくは自社の情シス業務のAIエージェント化にご関心のある企業様

提供内容：ヘルプデスクAI機能の無償利用

時期：β版リリース時より順次ご案内

募集社数：5社限定

【お問い合わせ・モニター申込先はこちら(https://share-na2.hsforms.com/1X0RK09gxRuW_UyC3w-qRAA4n902)】

「自社の運用でどこまで自動化できるか確認したい」「まずは試してみたい」といったご相談も承っております。

応募多数の場合は、誠に恐縮ですが抽選とさせていただきます。

会社概要

社名：DXER株式会社

代表取締役：向井 拓真

本社：東京都中央区東日本橋3-9-2

企業URL：https://dxer.co.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

担当：広報・マーケティング担当

お問い合わせURL：https://dxer.co.jp/contact