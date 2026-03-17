UKABU、テクニカルサポート・店舗サポートセンター業務を効率化する「UKABU Sheet」を提供開始。会話フロー設計「UKABU Flow」と連携し、商品・店舗マスタをリアルタイム参照

AI搭載リアルタイム会話支援基盤「UKABU」、サポートセンター領域での活用を拡大

株式会社UKABUマニュアル・FAQ・商品情報などを受電と同時に一画面表示。会話の流れに応じてUKABUがリアルタイムに必要な情報を提示

AI搭載リアルタイム会話支援プラットフォーム「UKABU」を提供する株式会社UKABUは、テクニカルサポートおよび店舗サポートセンター業務の運用効率化を支援する新機能「UKABU Sheet」をリリースしました。

UKABUは、トークスクリプト・FAQ・商品情報・店舗情報などのナレッジを、会話中のオペレーター画面にリアルタイム表示する会話オペレーション基盤です。

UKABU Sheetは、商品情報や店舗情報などのマスターデータをCSV形式で取り込み、会話フローと連携してリアルタイムに参照できる機能です。

UKABUは現在、金融・通信・人材・製造・小売などの大手企業に導入されており、顧客対応や営業活動の会話品質の標準化を支援しています。

本リリースでは、テクニカルサポートおよび店舗サポートセンター領域における代表的な活用ユースケースを紹介します。

サポートセンターで顕在化する運用課題

多くの企業では、テクニカルサポートや店舗サポートセンター業務において次のような課題が発生しています。

- 商品や機器の種類が多く、確認事項が複雑- 店舗や拠点ごとに案内内容が異なる- FAQやマニュアルが分散している- 担当者ごとに対応内容がばらつく

特に商品やサービスの種類が多い企業では、

情報更新のたびにマニュアル修正が必要となり、

運用管理の負荷が大きくなります。

UKABU Flow 会話を設計し、サポート対応を標準化

UKABU Flowは、問い合わせ対応の流れをフローチャート形式で設計し、会話の状況に応じて確認項目や案内内容をリアルタイムで提示する機能です。

主な特徴

- 問い合わせ対応フローの設計- トラブルシューティングの分岐表示- FAQや資料のリアルタイム表示- CRM連携による顧客情報参照

オペレーターは画面に表示されるガイドに沿って対応することで、聞き漏れや案内漏れを防ぎながらサポート対応を行うことができます。

新機能「UKABU Sheet」 商品・店舗マスタを会話フローと連携

今回リリースした「UKABU Sheet」は、商品情報や店舗情報などのマスターデータをCSV形式で取り込み、会話フロー内からリアルタイムで参照できる機能です。

UKABU Sheet サンプル

例えば

・商品型番

・商品サイズ

・仕様情報

・店舗住所

・営業時間

・臨時休業

・注意事項

などの情報をマスターデータとして管理し、会話中のオペレーター画面に自動表示することができます。

また、ExcelのVLOOKUPのように条件に応じて情報を呼び出すことができるため、商品や店舗の種類が多い企業でも運用変更が容易になります。

ユースケース１. 店舗サポートセンターでの問い合わせ対応

全国に多数の店舗を持つ企業では、店舗ごとに営業時間や対応ルールが異なるケースがあります。

UKABU Sheetを活用することで、店舗マスターデータをCSVで管理し、会話フロー内から店舗情報をリアルタイム参照できます。

例えば

- 店舗住所- 営業時間- 臨時休業- 注意事項

などの情報を、オペレーターが会話しながら確認できるため、全国の店舗対応を統一された運用で行うことが可能になります。

ユースケース２. 型番が多い製品のテクニカルサポート

店舗番号に応じて、店舗情報や店舗に応じたトークが受電と同時に開くことも可能

家電やIT機器などのサポートセンターでは、型番ごとにサイズや仕様、対応方法が異なるケースが多くあります。

UKABU Sheetでは、商品マスターデータをCSVで管理することで、型番に応じた商品情報を会話中に即座に参照できます。

さらに、UKABU Flowと組み合わせることでトラブルシューティングのフローと商品情報を同時に表示することが可能です。

これにより、オペレーターはトークスクリプト・FAQ・商品情報を1画面で確認しながら対応することができます。

FlowとAutoによる会話支援

UKABUは、会話フローを設計する「Flow」と、ナレッジをもとに回答候補を提示する生成型支援機能「Auto」の2構造を採用しています。

Autoを併用することで、FAQや資料から最適な回答候補や関連画像をリアルタイムで提示することができ、オペレーターがマニュアルや資料を検索することなく対応を進めることが可能になります。

サポートセンターにもたらす成果

UKABU FlowとUKABU Sheetの活用により、テクニカルサポートや店舗サポートセンター業務では次のような効果が期待できます。

・問い合わせ対応の標準化

・新人オペレーターの立ち上がり期間短縮

・情報検索時間の削減

・商品・店舗情報の一元管理

・運用変更の迅速化

会話を個人のスキルに依存させるのではなく、組織として再現可能なサポートオペレーションへと転換することが可能になります。

大手企業様向け 無償診断のご案内

UKABUでは、サポート業務の属人化や品質ばらつきを可視化する

「会話品質・属人化セルフ診断」を無償提供しています。

本診断では

- 問い合わせ対応の標準化状況- ナレッジ活用状況- 運用効率- AI活用適合度

などの観点から現状を可視化します。

診断結果に応じて、個別相談やデモのご案内も可能です。

詳細・診断はこちらよりご確認ください。

「会話品質・属人化WEB診断」はこちら :https://www.ukabu.co.jp/5selfshindan/

■株式会社UKABUについて

株式会社UKABUは、生成AI時代における顧客接点の再設計を支援するテクノロジーカンパニーです。

大手企業およびコンタクトセンター向けに提供するリアルタイム会話支援プラットフォーム「UKABU」は、設計主導の「Flow」と生成主導の「Auto」による選択型2構造を採用。

顧客対応や商談を、統制可能かつ再現可能な全社基盤へと転換します。

会話を偶発的なスキルではなく、構造として扱うこと。

UKABUは、会話オペレーションを企業競争力へと昇華させることを目指しています。

＜リアルタイム会話支援プラットフォーム「UKABU」とは＞

UKABUは、大手企業向けに提供する顧客対応・商談業務の標準化と高度化を実現するAI搭載のリアルタイム会話支援基盤です。

会話を事前に設計する「UKABU Flow」と、リアルタイムに生成・補完する「UKABU Auto」の2構造により、品質と柔軟性を両立。問い合わせ対応や商談の現場で、会話の流れに応じて最適なトークや資料を提示します。

上司の同席や属人的な育成に依存せず、成果を再現可能な形で組織に定着。他システムとの連携やデータ蓄積を通じて、顧客対応を企業の戦略資産へと進化させます。

「UKABU」サービス概要はこちら :https://www.ukabu.co.jp/

＜会社概要＞

会社名：株式会社UKABU（UKABU, Inc.）

設立日：2021年1月14日

代表者：丸山隼平

事業内容：リアルタイム会話支援プラットフォーム「UKABU」の開発・販売、およびコンサルティング

URL：https://www.ukabu.co.jp/(https://www.ukabu.co.jp/)

連絡先：support@ukabu.co.jp