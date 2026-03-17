lotスマートホームデバイスブランドAqaraから、暮らしの変化をより正確に捉える2つの新製品が同時に登場「カメラハブG350」「ドアベルカメラG400」3月17日(火)より発売開始

Lumi United Technology Co., Ltd

累計販売台数4000万を越えるlotスマートホームデバイスブランドAqaraは、住まいの状況を高精度かつ広範囲、さらに安定的に検知が可能な2つの新製品「カメラハブG350」「ドアベルカメラG400」を3月17日（火）より発売開始します。

Amazon公式ページ：https://amzn.to/3LaZHmm

■正確かつ安定的な異常検知・映像・自動化で、暮らしの防犯対策をより快適に

「マルチ状態検知センサーP100」「カメラハブG350」「ドアベルカメラG400」新登場

近年、見守りや防犯への関心が高まる中で、住まいの状況を正確かつ広く安定して把握したいという声が増えています。これに対しAqaraは検知・映像撮影・自動化を高精度で実現する「カメラハブG350」「ドアベルカメラG400」を3月1日(日)より発売します。

「カメラハブ G350」は4K映像で人やペットを自動追跡し、細部まで鮮明に撮影ができます。映像・音声を検知し、近距離～広範囲まで死角なくカバー。さらにMatterコントローラー／Zigbeeハブにも対応し、主要スマートホーム製品とも連携できます。「ドアベルカメラG400」は、Aqara初のPoE／有線給電に対応した常時稼働ドアベルカメラです。Wi-Fi 6に加え、PoE／有線給電により、玄関前の様子を鮮明かつ安定的に映し出します。モーション、人、侵入エリアなどが検知でき、プライバシー保護に加えて主要スマートホーム製品との連携や、RTSP／ONVIF対応による拡張も可能です。

■デュアルレンズが捉える、死角のない安心。「カメラハブG350」

１.Aqara初Matter対応カメラで、シームレスなスマートホーム連携を可能に

Matter 1.5対応により、Apple Home、Google Home、Alexaとシームレスに連携。追加アプリや複雑な設定なしでライブ映像、双方向通話、通知機能等が利用できます。RTSP連携と高度なMatterブリッジ機能によりHome Assistantにも対応。Google Home、Alexa、SmartThings対応のスマートディスプレイへの映像配信もサポートします。

※HomeKit Secure Videoの利用には、iCloud+契約およびApple Homeハブが必要です。

※Apple Home上では解像度は最大1080pに制限され、ネットワーク状況により低下する場合があります。

２.4K×2.5Kのデュアルレンズで鮮明な映像を実現

4Kの広角レンズで全体を見渡し、2.5Kの望遠レンズで細部まで捉える、2つのレンズを組み合わせた設計で最大9倍のハイブリッドズームを実現。離れた被写体も鮮明に描写します。直感的なズーム操作に加えて、暗闇や動きのあるシーンでもブレを抑えて夜間でも明るくシャープな映像を提供します。

３. ローカルAIによる高精度な検知と追跡

人物・ペット・音声をローカルAIで検知し、360°のPTZ制御でズーム・画角を保ったままスムーズに空間全体を追尾することができます。泣き声、咳、吠え声など、6種類の音や、笑顔や手の動き、サインで操作や連携アクションも実行可能です。

設定した重要エリアを自動巡回やワンタップで見たい場所へ移動する機能により、広いエリアを簡単に確認できます。

※本機能は自動制御されており、ユーザー設定は不要です。

４.Matterコントローラーとして他社デバイスの統合にも適応

既存のAqara Zigbeeデバイスのハブとして利用できる他、MatterブリッジとしてAqara Zigbeeを他のMatterエコシステムに対応させることもできます。Matterコントローラーとしては50+のMatterデバイスに対応しています。また、2.4GHz / 5GHzデュアルバンドWi-Fiに対応し、通信距離と速度を用途に応じて最適化。Wi-Fi 6とWPA3に対応し、高速通信と最新セキュリティを両立します。

製品概要

商品名：カメラハブG350

発売日：2026年3月17（火）

価格 ：22180円（税込）

Amazon公式ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4W6R4SG

※楽天市場、ヨドバシカメラ等でも順次展開予定です。

■PoE／低電圧給電の信頼性と、主要スマートホーム連携を両立「ドアベルカメラG400」

１.2K・165°縦向きワイドビューで玄関前の映像をフルカバー

玄関に最適な3:4の縦長アスペクト比を採用し、訪問者の顔から足元の荷物まで鮮明に捉えます。さらに2K解像度により置き配の状態や訪問者の表情までくっきり確認可能。940nm赤外線LEDを搭載し、暗闇でも明るく高精細に記録ができるほか、自動／手動で明るさも調整できます。

２.PoE／低電圧給電による常時稼働設計

PoE対応で1本のLANケーブルで電源と通信を供給し、高い安定性・信頼性・稼働率を実現します。8～24Vの低電圧AC／DC配線に対応しているため、24時間365日の連続稼働も可能です。

※ 従来型の物理チャイム（既存チャイム）には対応していません。

３.搭載AIによるカスタマイズ可能なローカル侵入検知でスマートに最適化

本体に搭載されたAIにより、動体検知・人物検知をローカルで実行。さらに検知エリアの作成・変更などのカスタマイズも自由自在です。ドアベルが鳴ると通知を受け取れるほか、ドアベルが押されていなくてもアプリで音声応答が可能になりました。顔認識※や荷物検知などの高度なAIクラウド検知にも対応しています。Home Guardianプランでは、録画データを最大90日間クラウドに安全保存できるので、履歴の確認も手軽に行えます。

※一部機能はHome Guardianプランが必要です。

４.使い慣れたアイテムとシームレスに連携可能

双方向音声に対応しているので、Apple Homeアプリから会話や映像確認が可能です。HomeKit Secure Videoを利用すればプライバシーに配慮した映像管理も実現します。RTSP／ONVIFによりHome Assistantに統合した高度な自動化も可能なだけでなく、Google Home、Alexa、SmartThings対応のスマートディスプレイへ玄関映像をリアルタイムで表示することもできます。

※HomeKit Secure Videoの利用には、iCloud+プランおよびAppleのホームハブが必要です。

※Apple Home内では解像度が最大1200pに制限され、ネットワーク状況により低下する場合があります。

※Apple HomeとAqara Homeを同時接続している場合、Aqara Home側の最大解像度も制限されます。HomeKit接続を解除すると復元されます。

５.電波も天候も気にしない安心設計

最大512GBのmicroSDカードに対応し、24時間連続録画やタイムラプス撮影が可能。自動バックアップやONVIF対応により、NVRや外部システムとも柔軟に連携できます。IP65準拠の防塵・防水性能により雨などの環境でも安定的に動き、不正な取り外しを検知するとアラームが作動するなど高い防犯性を誇ります。また、2.4GHz / 5GHzデュアルバンドWi-Fi対応で通信距離と速度を最適化。Wi-Fi 6およびWPA3対応により、高速通信と最新レベルのセキュリティを両立します。

※24時間録画・NAS連携にはmicroSDカード（別売）が必要です。

製品概要

商品名：ドアベルカメラG400

発売日：2026年3月17日（火）

価格 ：15880円（税込）

Amazon公式ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G521H6KC

※楽天市場、ヨドバシカメラ等でも順次展開予定です。

■Aqaraについて

Aqaraは、30を超えるカテゴリのスマートホーム製品を開発・販売し、美しくデサインされ、ユーザーに優しく、多様化したニーズに対応できるスマートホーム製品＆ソリューション提供を目指すスマートホームデバイスプロバイダーです。世界有名デザイン賞を多数受賞し、170以上の国と地域で1,200万以上のお客様に愛用されているAqaraは市場で最も包括的なHomekit対応デバイスを提供し、30を超えるAqara製品はイギリス、オーストラリアなど16の国と地域のApple Storeでも購入できます。

会社名：Lumi United Technology Co., Ltd

本社所在地：Chongwen Park, Nanshan iPark, No.3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

代表取締役：Eugene You

Aqara公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/aqara/

アマゾン公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/2D22F660-4536-4424-99E9-C9575377B9D4?channel=prtimes

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/AqaraJapan