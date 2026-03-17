AIエージェントが実際に手を動かす、次世代プロジェクト管理ツール「HARVASK（ハーバスク）」ベータ版を公開
株式会社WOWN（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：藤岡 拓己）は、AIエージェントを組み込んだプロジェクト管理ツール「HARVASK（ハーバスク）」のベータ版を公開いたします。HARVASKは、人間のチームメンバーと同じ感覚でAIエージェントにタスクをアサインできる、開発チーム向けのまったく新しいプロジェクト管理ツールです。
一言送るだけで、AIが課題を自動生成
■ 背景：開発チームが抱える「二重管理」の非効率
近年、生成AIやAIエージェントの活用が広がる中、ソフトウェア開発の現場では課題管理・コード生成・ドキュメント管理それぞれに異なるツールを併用するケースが増えています。複数のツールを横断して作業するためのコンテキスト切り替えや情報共有が、開発時間の一定割合を占めるようになっています。
一方で、AIへの指示出し・進捗確認・成果物のレビューは依然として人手で行われており、ツールの数が増えるほど、チーム間の情報連携や進捗把握にかかる工数も増える傾向があります。
■ HARVASKが解決すること
HARVASKは「AIがプロジェクトを動かす」をコンセプトに、プロジェクト管理とAIエージェントの実行基盤をひとつに統合したツールです。
最大の特徴は、チームメンバーにタスクを割り当てるのと全く同じ操作で、AIエージェントにタスクをアサインできる点です。AIエージェントは計画立案→実装→レビュー依頼という人間と同じワークフローで動くため、既存の開発プロセスを変えることなく、AIによる自動化を組み込めます。
人間のメンバーは承認・判断・レビューに専念できる体制を構築でき、AIエージェントが担当するタスクの範囲に応じて、チームの実質的な処理能力を拡張できます。
AIがタスクの作成から実行まで、まるごと対応します。
■ 主な特長
- AIエージェントへのタスクアサイン - 人と同じように、AIに仕事を任せる
課題の担当者をAIエージェントに設定するだけで、自律的に作業を開始します。作業計画の提案→承認→実装→レビュー依頼という、人間のチームメンバーと同じワークフローで動くため、既存の開発プロセスをそのまま維持しながら導入できます。
- プロジェクト全体を見渡す統合管理機能
課題管理、ガントチャート、マイルストーン、Wiki、統計ダッシュボードなど、プロジェクト運営に必要な機能をワンストップで提供。複数ツールを行き来する手間をなくし、チームの状況をリアルタイムに把握して的確な意思決定を支援します。
- プロジェクト文脈を理解したAIチャット
プロジェクトの文脈を理解したAIエージェントに、仕様の相談や技術的な壁打ちをチャットで行えます。議事録・ドキュメントの作成支援にも活用でき、チームのナレッジを蓄積・活用できます。
- クラウド開発環境を内蔵
ブラウザだけで開発・検証・プレビューが可能なサンドボックス環境を搭載。環境構築の手間をゼロにし、どこからでもすぐに作業を開始できます。リモートチームや複数拠点での開発にも対応します。
- エンタープライズ対応のセキュリティ
組織ごとに完全に隔離されたマルチテナント環境、招待制のアクセス管理、AIエージェント実行環境のネットワーク隔離など、企業利用に求められるセキュリティ要件を標準で満たしています。
期間を指定することにより自動でガントチャートに割り当てられ、スケジュールが一目でわかります。
■ ベータ版プランについて
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107912/table/14_1_07cc000eba5a68f29d1edad89f642645.jpg?v=202603170151 ]
申込方法はこちら(https://www.harvask.com/)からになります。
ベータ版では全機能をご利用いただけます。ご利用中のフィードバックを製品改善に反映し、正式リリースに向けて品質向上を図ってまいります。
※ ベータ期間中のデータは、正式リリース後もそのまま引き継ぐことを予定しています。
■ 想定ユーザー
- ソフトウェア開発チームを持つ企業
- AIエージェントを活用した開発効率化を検討している組織
- プロジェクト管理ツールの刷新を検討しているチーム
- 少人数で開発成果を出したいスタートアップ
■ 会社概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107912/table/14_2_6bcf2bfbfe902e1ce8a45baffa4a66a9.jpg?v=202603170151 ]
■お申し込み方法
URL：https://www.harvask.com/
■ 本件に関するお問い合わせ先
会社名：株式会社 WOWN
Email：info@wown.co.jp
URL：https://www.wown.co.jp/contact/
以 上