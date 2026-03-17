AIエージェントが実際に手を動かす、次世代プロジェクト管理ツール「HARVASK（ハーバスク）」ベータ版を公開

株式会社WOWN

株式会社WOWN（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：藤岡 拓己）は、AIエージェントを組み込んだプロジェクト管理ツール「HARVASK（ハーバスク）」のベータ版を公開いたします。HARVASKは、人間のチームメンバーと同じ感覚でAIエージェントにタスクをアサインできる、開発チーム向けのまったく新しいプロジェクト管理ツールです。

一言送るだけで、AIが課題を自動生成

■ 背景：開発チームが抱える「二重管理」の非効率

近年、生成AIやAIエージェントの活用が広がる中、ソフトウェア開発の現場では課題管理・コード生成・ドキュメント管理それぞれに異なるツールを併用するケースが増えています。複数のツールを横断して作業するためのコンテキスト切り替えや情報共有が、開発時間の一定割合を占めるようになっています。

一方で、AIへの指示出し・進捗確認・成果物のレビューは依然として人手で行われており、ツールの数が増えるほど、チーム間の情報連携や進捗把握にかかる工数も増える傾向があります。

■ HARVASKが解決すること

HARVASKは「AIがプロジェクトを動かす」をコンセプトに、プロジェクト管理とAIエージェントの実行基盤をひとつに統合したツールです。

最大の特徴は、チームメンバーにタスクを割り当てるのと全く同じ操作で、AIエージェントにタスクをアサインできる点です。AIエージェントは計画立案→実装→レビュー依頼という人間と同じワークフローで動くため、既存の開発プロセスを変えることなく、AIによる自動化を組み込めます。

人間のメンバーは承認・判断・レビューに専念できる体制を構築でき、AIエージェントが担当するタスクの範囲に応じて、チームの実質的な処理能力を拡張できます。

AIがタスクの作成から実行まで、まるごと対応します。

■ 主な特長

- AIエージェントへのタスクアサイン - 人と同じように、AIに仕事を任せる課題の担当者をAIエージェントに設定するだけで、自律的に作業を開始します。作業計画の提案→承認→実装→レビュー依頼という、人間のチームメンバーと同じワークフローで動くため、既存の開発プロセスをそのまま維持しながら導入できます。- プロジェクト全体を見渡す統合管理機能課題管理、ガントチャート、マイルストーン、Wiki、統計ダッシュボードなど、プロジェクト運営に必要な機能をワンストップで提供。複数ツールを行き来する手間をなくし、チームの状況をリアルタイムに把握して的確な意思決定を支援します。- プロジェクト文脈を理解したAIチャットプロジェクトの文脈を理解したAIエージェントに、仕様の相談や技術的な壁打ちをチャットで行えます。議事録・ドキュメントの作成支援にも活用でき、チームのナレッジを蓄積・活用できます。- クラウド開発環境を内蔵ブラウザだけで開発・検証・プレビューが可能なサンドボックス環境を搭載。環境構築の手間をゼロにし、どこからでもすぐに作業を開始できます。リモートチームや複数拠点での開発にも対応します。- エンタープライズ対応のセキュリティ組織ごとに完全に隔離されたマルチテナント環境、招待制のアクセス管理、AIエージェント実行環境のネットワーク隔離など、企業利用に求められるセキュリティ要件を標準で満たしています。期間を指定することにより自動でガントチャートに割り当てられ、スケジュールが一目でわかります。

■ ベータ版プランについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107912/table/14_1_07cc000eba5a68f29d1edad89f642645.jpg?v=202603170151 ]申込方法はこちら(https://www.harvask.com/)からになります。

ベータ版では全機能をご利用いただけます。ご利用中のフィードバックを製品改善に反映し、正式リリースに向けて品質向上を図ってまいります。

※ ベータ期間中のデータは、正式リリース後もそのまま引き継ぐことを予定しています。

■ 想定ユーザー

- ソフトウェア開発チームを持つ企業- AIエージェントを活用した開発効率化を検討している組織- プロジェクト管理ツールの刷新を検討しているチーム- 少人数で開発成果を出したいスタートアップ

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107912/table/14_2_6bcf2bfbfe902e1ce8a45baffa4a66a9.jpg?v=202603170151 ]

■お申し込み方法

URL：https://www.harvask.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社 WOWN

Email：info@wown.co.jp

URL：https://www.wown.co.jp/contact/

以 上