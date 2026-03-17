rakumo、サンクスページでのモーダル表示で商談自動化を実現　商談数は導入初年度で144%に拡大

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する”決まる商談が増える”AIインサイドセールス「immedio（イメディオ）」およびハウスリストマーケティングツール「immedio Box」が、Google Workspaceなどに対応したクラウド拡張サービスを展開するrakumo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 グループCEO：清水 孝治、以下rakumo）に導入されたことをお知らせします。

rakumoでは、資料請求後のリード対応において優先順位の判断が難しく、対応遅れが発生する課題を抱えていました。解決策として、Web上で商談予約を即時獲得できる「immedio」を導入。サンクスページでのモーダル表示を起点とした新しい商談導線を構築しました。その結果、架電やメールに反応しない層にもリーチでき、商談数は導入初年度で144％に拡大。商談化率は最大40％へ向上し、対応工数も大幅に削減されました。

immedio導入の背景

rakumoでは、資料請求などで獲得したリードへの対応優先順位を明確に付けられないことが課題でした。MAによるスコアリングは実施していたものの、メールクリックなどの行動データだけでは顧客の温度感を正確に判断できず、現場では「本当に優先すべきリードが分からない」という声もあったといいます。その結果、対応リードタイムは最大3営業日以内を目標にしていたものの、実態としては即時対応できないケースも発生。リードの取りこぼしや機会損失のリスクが顕在化していました。

導入の決め手

課題解決に向けツールを検討していた中で、immedioを導入している企業担当者のSNS投稿をきっかけにサービスを知り、資料請求へと至りました。

導入の決め手となったのは、分散していた日程調整ツールを統一できる点と、Webサイト上で商談予約を直接獲得できる仕組みです。さらに、後に導入したimmedio Boxとの連携によって、商談前後の顧客接点まで含めた一体的な活用が可能になる点にも魅力を感じたといいます。複雑な運用を必要とせず短期間で導入できる点も評価されました。

導入後の成果

（左から）営業部 セールスグループ インサイドセールスチーム チームリーダー 杉江勇樹様、マーケティング部 グループリーダー 村松健至様

immedio導入後は、サンクスページに表示されるモーダルを通じて、資料請求直後の顧客から商談予約を自動獲得できる仕組みを構築。導入当月から十数件単位で商談が自動創出されるようになりました。結果として、商談数は前年比で144％に増加。インサイドセールスの増員もありましたが、それを差し引いても純増効果は大きいといいます。

また商談化率は25％から最大40％へ向上。さらに、従来は1件あたり約20分かかっていた対応時間も10分へ短縮し、一部は完全自動化によって0分での対応も実現しました。架電やメールに反応しない層への接点創出にもつながっています。

NEXT immedio-商談前後の顧客接点まで活用を拡張

rakumoでは現在、immedioによる商談創出に加え、immedio Boxを活用した顧客コミュニケーションの拡張も進めています。immedioを商談自動獲得ツールとして活用するにとどまらず、immedio Boxと組み合わせて顧客ポータルとして活用するなど、活用の幅を広げ、顧客との接点の基盤としてフィールドセールスにも活用範囲を広げていきたいと語ります。Webサイトを起点とした商談創出から、その後の情報共有やコミュニケーションまでを一貫してimmedioで設計することで、より効率的な営業活動を目指しています。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/rakumo-case-study1/

rakumo株式会社

代表取締役社長 グループCEO：清水 孝治

所在地：東京都千代田区麹町3-2

垣見麹町ビル6階

事業内容：

rakumo製品、 aloop製品の開発・販売

情報通信機器、ソフトウエアの販売

上記に付随した導入支援サービス

コーポレートサイト：https://corporate.rakumo.com/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)