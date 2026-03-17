【出展情報】「第11回 ものづくりワールド名古屋」に出展【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴秀明）は、2026年4月8日（水）～10日（金）にポートメッセなごやで開催される「第11回 ものづくりワールド名古屋」に出展いたします。

ものづくりワールド名古屋とは

「ものづくりワールド名古屋」は、機械部品、加工技術、工場設備、計測・検査、DXソリューション、3Dプリンターなど、製造業に関わる最新技術が一堂に集まる中部地方最大級の製造業向け総合展示会です。設計・開発、生産技術、購買、情報システムなど製造業のさまざまな部門の来場者が訪れ、最新製品の比較検討や情報収集、商談の場として活用されています。

APPLE TREEの出展内容

APPLE TREE株式会社は、本展示会において産業用途向け3Dプリンターや高精度3Dスキャナーなど、モノづくりの現場で活用できる最新ソリューションを展示します。

各種機器の実機展示を通じて、設計・開発から品質検査まで幅広い工程で活用できる3D技術を紹介します。

また、次世代3Dプリントシューズ「STARAY」や3Dプリント枕「4D MAKURA LATTICE 3000」など、3Dプリント製品も展示予定です。

専門スタッフが製品の説明や導入相談に対応し、製造業の課題解決につながるソリューションを提案します。

注目製品：Creator5 Pro

Creator5 Proは、Flashforgeの新世代Creator5シリーズに属する次世代3Dプリンターで、本展示会にて初めて展示される予定です。

本製品はツールチェンジ機能に対応しており、複数のノズルやフィラメントを切り替えて多彩な造形が可能です。

会場では、稼働可能なデモ機として実際に動作をご覧いただけます。

計13製品を展示予定

APPLE TREE株式会社のブースでは、3Dプリンター7機種、3Dスキャナー4機種、3Dプリント製品2種の計13製品を展示予定です。産業用途向け3Dプリンターから高精度3Dスキャナーまで、モノづくりのさまざまな工程で活用できる3Dソリューションを紹介します。

展示会の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30909/table/209_1_2f9186019c72c372902d5fe1ecbfcbd3.jpg?v=202603170151 ]

展示機種

3DプリンターCreator5 Pro

FLASHFORGE

CJ270

FLASHFORGE

R1 MAX

FLASHFORGE

FX10

Markforged

Mark Two

Markforged

H2C

Bambu Lab

H2D Pro

Bambu Lab

3DスキャナーNIMBLETRACK Gen2

SCANOLOGY

SIMSCAN-E

SCANOLOGY

KSCAN-E

SCANOLOGY

MT

3DeVOK

Eagle Max

3DMakerpro

3Dプリント製品STARAY

4D MAKURA LATTICE 3000

Lattice&Life

展示会への来場をご希望の方は、事前登録のうえご来場ください。

来場登録はこちら :https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1605412065983214-BPH

ぜひ間近で製品をご見学ください。

皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

会社情報

APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp