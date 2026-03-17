香川県多度津町教育委員会と「SDGs 教育の推進に向けた協定」を締結

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：本多 均、以下当社）は、2026年2月18日（水）に香川県の多度津町教育委員会（教育長：三木 信行）と「SDGs 教育の推進に向けた協定」を締結したことをお知らせいたします。

▲（左より）多度津町教育委員会 教育長 三木 信行様、ウォータースタンド株式会社取締役関西第2支社長 丸山 清治

■協定の概要

本協定は、多度津町教育委員会とウォータースタンド株式会社が連携し、ペットボトル等の使い捨てプラスチック製品の使用抑制を通じて、プラスチックごみ削減を推進することを目的として締結するものです。これを踏まえ、多度津町教育委員会は、マイボトル対応型給水機の設置を核として、まずは町内の学校教育施設を中心に率先した取組を進めます。あわせて、学校現場での実践を通じて、家庭や地域でもマイボトル利用が広がるよう普及啓発につなげます。

多度津町教育委員会は啓発・周知に取り組み、マイボトル利用の定着と行動変容を促進します。ウォータースタンド株式会社は、給水機設置への協力に加え、技術や知見の提供を通じて取組を支援します。双方が協力し、地域からプラスチック問題解決に貢献します。

■多度津町教育委員会 教育長 三木 信行様コメント

本協定は、ペットボトル等の使い捨てプラスチック削減や地球温暖化といった環境問題について学ぶ機会を創出するとともに、あらゆる世代の健康維持・増進に寄与することを目的としています。

まずは町内の学校教育施設を中心に給水スタンドを設置し、マイボトルの普及を促進することで、子どもたちが日常的に環境意識を高め、持続可能な社会の担い手として成長できる環境を整えてまいります。また、こまめな水分補給を支える仕組みは、熱中症対策の強化にもつながります。

本町では、未来を担う子どもたちの学びを起点に、家庭や地域へと環境配慮の輪を広げていくことを目指しています。

今後も、地域や多様な主体との連携を深め、次世代へ向けた環境教育と健康づくりを一体的に推進してまいります。

■多度津町ホームページ

「ウォータースタンド株式会社と「SDGs教育の推進に向けた協定」を締結しました！」

https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/soshikikarasagasu/kyoikuiinkaijimukyokukyoikuka/kyoikuiinkai/4044.html

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、多度津町教育委員会を含め全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症などの被害・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

当社の取組の事例掲載・受賞・補助事業への採択一覧

・公益財団法人さいたま市産業創造財団 デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

・かわさきSDGs大賞2023 特別賞「川崎市地球温暖化防止活動推進センター賞」

・令和４年度彩の国埼玉環境大賞「優秀賞」

・脱炭素チャレンジカップ2022 「オルタナ最優秀ストーリー賞」

・令和3年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」受賞

・2021年度日本子育て支援大賞

・農林水産省・消費者庁・環境省連携 サステナアワード2020 伝えたい日本の"サステナブル"

サステナアワードルーキー賞

・経済産業省関東経済産業局 中小企業のSDGs取組事例

・国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動適応情報プラットフォーム

■自治体との協定締結実績一覧

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国69拠点 2026年2月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d45090-233-5734a8ceb2f79d3b548808130be0694f.pdf