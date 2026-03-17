鳥取市でシニアのデジタルデバイド解消へ！有人サポート付き地域密着MVNO「ふるモバ」提供開始

株式会社エージェント

社会の「困った」を事業の力で解決する株式会社エージェント（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：四宮浩二 以下「当社」）は、2026年3月、鳥取市協力のもとシニア層のデジタルデバイド解消を目的とした、地域密着型の有人対応MVNOサービス「ふるモバ」を提供開始しました。 本サービスは、通信サービスとスマホ相談サポートを組み合わせた新しい形のモバイルサービスで、スマートフォンに関する悩みを対面で相談できる環境を提供します。

現在、鳥取市内の市街中心地、用瀬町、鹿野町、福部町にて定期的なスマホ相談会を開催し、利用者は加入後、従来1回2,000円（税込）で提供していた相談サポートを回数制限なく利用できます。

サービス開始の背景

近年、行政や生活サービスのデジタル化が進む一方で、スマートフォンやオンラインサービスを十分に使いこなせない「デジタルデバイド」が社会課題となっています。



特に地方では、近隣にキャリアショップがない地域や、家族が遠方に住んでいることなどから、スマートフォンについて気軽に相談できる相手がいないシニア層が多く存在しています。

これまで各地でスマホ教室や相談会も開催されてきましたが、多くは受託型の事業であり、補助金や事業費が終了すると継続できず、根本的な課題解決に至らないケースも少なくありませんでした。

そこで当社は、ユーザーが直接サービス料金を支払う形で持続可能なモデルを構築し、通信サービスとスマホサポートを一体化した「ふるモバ」を開発しました。

「ふるモバ」の特徴

1. 地域密着の有人対応MVNO

MVNOでありながら、キャリアショップのように対面で案内・相談が可能に。

通信も人もそばにいる、サポート付きで選べる地域向け携帯通信サービスとして、地域に根ざしたサポート体制で、スマートフォンの困りごとに対応します。

2. 完全1対1の「個別対応」相談会

従来のスマホ教室のような一律カリキュラムではなく、1対1の個別相談形式を採用し、「今すぐ聞きたい」にピンポイントで応えます。1回から頼めるスマホ個別サポートで

- LINEの使い方- ビデオ通話- チケット購入- アプリ設定

利用者それぞれの悩みに応じてサポートを行います。また、今後イベントとしてLINEスタンプ作成や健康管理などのワークショップも実施予定です。

3. AIによる「オーダーメイド教科書」

相談会や訪問サポートでお伺いした内容をもとに、AIが分かりやすく要点を整理したレポートをお渡しします。操作方法や設定内容を後から何度でも見返せるため、「家に帰ったら忘れてしまった」「もう一度聞くのが不安」といった心配がありません。相談を重ねるごとに内容が増え、自分専用のオーダーメイド教科書が出来上がります。※月額サービス加入者限定のサービス

4. 通信契約がなくても利用可能

通信契約が不要な方向けに、スマホサポートのみのプランも用意しています。また、通信費の見直しなど、ご相談のみも受け付けています。

サービス概要

■料金プラン（税込）

- 3GB：3,980円- 20GB：4,980円- 無制限：6,980円- サポートのみプラン：1,980円

加入者は、通常1回2,000円のスマホ相談会を回数無制限で利用可能です。

申込は、各地域で開催しているスマホ相談会の会場にて、スタッフが対面で説明しながら手続きを行います。

PoCで見えたシニア層における通信課題

2025年7月から実施したPoCでは、スマホ相談会を7回開催し、累計115名が参加しました。

また、調査では以下のような実態も明らかになりました。

- シニアの平均通信使用量：約1.4GB- 平均通信料金：約5,200円

通信量が少ないにもかかわらず、高額なキャリアプランを契約し続けているケースが多く、「相談相手がいないこと」が料金見直しの障壁になっていることが分かりました。

開発のきっかけ

ある相談会で聞いた、利用者である高齢女性からの

「離れて暮らす孫と年に2回しか顔を見て話せない。生きている間にあと何回話せるだろう」という言葉が、サービス開発のきっかけでした。スタッフがビデオ通話の設定をサポートしたところ、画面越しに孫と会話ができたことを大変喜ばれたといいます。

スマートフォンは、単なる通信機器ではなく、人と人をつなぐ生活インフラです。多様性がうたわれる現代にありながらも、このような相談ができる、1人1人に合わせた教室はあまりなく、「ライブチケットを表示させたい」「電話番号しか知らない友人とLINEしたい」など、それぞれの状況に寄り添ったサポートこそが、デジタルデバイド解消につながると考え、「ふるモバ」は誕生しました。

今後の展開

「困ったときに聞けるを日常に」この実現をより多くの地域に広めていくため、鳥取市での基盤を確立した後、全国エリアへの展開を予定しています。

また、加入者向けコミュニティとして

- スマホ教室- ワークショップ- 健康関連イベント

などの地域交流プログラムの実施も検討しており

通信サービスにとどまらない地域コミュニケーション基盤の構築を目指します。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エージェント

株式会社エージェントは、社会の「困った」を事業の力で解決する事業共創ファームです。ALL SMILE（関わる全ての人を笑顔にする）」という価値観を大切にしながら、2034年までに社内外から300の持続可能な事業を創出し、日本発のソーシャルベンチャープラットフォームの確立を目指しています。



代表者 ：代表取締役 四宮 浩二

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂2丁目25-23道玄坂通 5階

事業内容：事業開発支援、人材領域サービス

■ふるモバ／サービスサイト

https://www.fullsupport-mobile.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エージェント メディア戦略室

TEL : 03-3780-3911【メディア戦略室担当とお伝えください。】

お問い合わせフォーム：https://agent-network.com/contact/business/