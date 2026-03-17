【人事・育成・営業必見】人に頼むと、実は１回に数万円--コスト・時間・品質をまとめて解決する新プロダクト「AIロープレパック」100登場

株式会社リフレクト

「研修を受けたのに、現場で使えない」--この課題、実はロープレの"環境"を変えるだけで解決できます。

株式会社リフレクト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三好淳一）は、AIロールプレイング研修サービス"AIロープレパック"を2026年3月17日より正式リリースしました。

マネジメント・新卒・営業の3カテゴリ、全100本のロープレ研修パッケージを提供開始します。

本パッケージは、弊社と共同研究を行っている高崎経済大学 地域政策学部 准教授 若林隆久氏の監修のもと、実務で再現性の高い行動変容につながるよう、理論に基づき設計しています。



各ロープレには「3分で要点が分かる理論ショート説明動画」と「実施中に参照できる説明画像（ガイド）」を用意し、“いきなり実践”に入るのではなく、理解→お手本→実践→評価→再挑戦 の学習サイクルを回しやすい構成にしています。

【人によるロープレと比べたときのメリット】

従来、ロープレ研修には「相手役となる社員の時間」「場所の確保」「評価者のトレーニング」など、見えないコストが多くかかっていました。AIロープレパックでは、これらをまるごとAIが担います。

さらに、人が評価する場合は、その日の体調・相性・主観が結果に影響する可能性もあります。

AIによる評価は常に一定の基準でフラットに判定されるため、受講者が「なぜこの点数なのか」を客観的に理解しやすく、納得感が高まりモチベーション向上にも直結します。

【では、AIロープレパックを選ぶ理由は？】

例えば、管理職20名に対して上司・先輩が相手役を務める形で、3つのテーマのロープレを各2回ずつ実施しようとした場合、シナリオ設計・相手役の準備・当日運営・会場費・評価対応まで含めると、人件費だけで約230万円以上のコストが発生する試算になります。（※管理職20名・平均年収500万円で当社試算）

AIロープレパックなら、相手役も会場も不要。100本のシナリオをいつでも、何度でも、追加コストなしで実施できます。

【 研修の”学びっぱなし”をなくし、現場で使えるスキルへ 】

「4月に研修をやったのに、6月には現場で使えていない」「ロープレをやりたいけど、上司が忙しくて相手役を頼めない」「評価担当者によって点数がバラバラで、受講者から不満が出る」--人事担当者なら一度は経験したことがある、そんな課題に直接応えるのがAIロープレパックです。

まずは1ヶ月、無料でお試しいただけます。（詳細は記事末尾）

【リリース内容：第一弾は3カテゴリ・合計100本のロープレ研修パッケージ】

今回提供するのは、以下3カテゴリのパッケージです。

・マネジメント向け：［例：1on1、傾聴、コーチング、評価面談、ハラスメント対応 等］

・新卒向け：［例：ビジネスマナー、報連相、顧客対応、上司への質問と相談 等］

・営業向け：［例：アポ獲得、ヒアリング、商品説明、提案、反論処理、クロージング 等］

【現場運用を前提にした「やるべきことが迷わない」設計】

【導入するとこう変わる】

--人事担当者：シナリオ設計・相手役の手配・評価集計がゼロに--

研修担当者：「準備・運営」ではなく「受講者の成長を支える企画と伴走」に時間を使えるようになります。

現場マネージャー：「部下のロープレ相手をしなければ」というプレッシャーから解放。日常業務を止めずに部下育成が進みます。

受講者本人：「また上司に頼みにくい」という心理的ハードルがなくなり、自分のペースで何度でも練習できます。

AIロープレパックは、理論の要点を押さえた上でロープレに入る設計により学習の迷いを減らし、場所や時間を問わず繰り返し練習できる環境で、知識を実践知へと定着させます。

【リフレクト・AIロープレパック５つの特徴】

1）理論に基づくシナリオ設計＋3分ショート説明動画（各ロープレに付帯）



2）説明画像（ガイド）を見ながら実施でき、初学者でも取り組みやすい

3）受講者ごとに「やるべきロープレ」へ期限設定、合格基準点も設定可能

（イメージ画像）

４）合格体験を演出し、反復練習を後押し（達成印／紙吹雪チアアニメーション）

（イメージ画像）

5）“AIロープレ単体”ではなく、学習設計（理解→お手本→実践→評価）まで一体化

AIロープレパックは、事前の理論・お手本を見てから実践に入る導線を提供し、ロープレの効果を最大化します。

※なお、対話型AIを活用した学習の有効性については、教育心理学分野での研究が近年増加しており、即時フィードバックが学びの定着を促す可能性が指摘されています。

（Educational Psychology Review, 2025 / Posse et al.）

【今後の展開：各カテゴリ200シナリオへ拡充予定】

第一弾として、新卒から管理職まで、営業・SE（システムエンジニア）・CS（カスタマーサクセス）など各職種に対応の各カテゴリで、計200シナリオまで拡充予定です。現場ニーズの高いテーマから順次追加し、継続的な能力開発を支援します。

こうした拡充を通じて、AIを"人を代替するもの"ではなく、"人の成長を支援するパートナー"として、誰もが学び・成長できる育成環境の実現を目指します。

■提供開始日

2026年3月17日



■価格・導入について

個別お見積もりとなります。お問い合わせください。

【監修：高崎経済大学 若林隆久(https://www.tcue.ac.jp/professor/wakabayashi_takahisa.html)氏について】

東京大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了・博士課程単位取得退学。高崎経済大学講師などを経て2017年から現職。専門は、経営学、組織論、教育工学・インストラクショナルデザイン。金融庁公認会計士試験 試験委員、経営研究所「人材開発と組織」研究会 コーディネータ、日本生産性本部経営アカデミー「組織変革とリーダーシップコース」講師、群馬県地域職業能力開発協議会委員（座長）、などを歴任。著書に『地域を変革するリーダーシップの展開』（日本経済評論社）など。

【Reflect：AIロープレパックの強み】

１. 大学准教授監修 × 理論に基づくシナリオ設計 高崎経済大学 若林隆久准教授の監修のもと、全100本のシナリオを設計。「知っている」から「できる」への行動変容を促すため、理論→お手本→実践→評価→再挑戦の学習サイクルが一体化された構成で、学びっぱなしを防ぎます。

２. 導入の手間ゼロ、すぐに始められるパッケージ設計 シナリオ設計・相手役の手配・評価基準の作成は一切不要。パッケージを選ぶだけで、最短即日から研修を開始できます。対象者への期限設定や合格基準の設定も管理画面から簡単に行えます。

３. 受講データの可視化で、育成効果を"見える化" 受講者ごとのスコア・実施状況をダッシュボードで一覧管理。誰がどのテーマを何回練習し、どこで伸び悩んでいるかが一目で把握できるため、個別フォローや育成計画の見直しにそのまま活かせます。

【リフレクトの導入事例】

AIロープレパックは新サービスですが、リフレクトではすでに複数の大手企業でAIロープレ・AIコーチングなど幅広い人材育成領域で導入が進んでいます。

管理職を対象としたマネジメントロープレや、新入社員研修での報連相・ビジネスマナーロープレ、営業トレーニングなど、実際の業務場面に近い形で効果検証を行っています。



また、AIコーチングでは、ミドル層のリスキリング支援や、日報・週報に代わる対話型の内省ツールとしての活用、1on1の事前準備（プレ1on1）など、日常業務と両立できる使い方が検証されています。

さらに、日本企業の海外拠点では、日本式マネジメントの浸透を目的とした利用テストも始まっています。

現在は、業界や職種を問わず多様な場面で導入が進んでおり、生成AIが現場にどのように浸透し得るか、社会的な実証フェーズに入っています。

【1ヶ月無料テストキャンペーン】

Reflect（AIロープレ／AIコーチング／AI日報）を1ヶ月間、無料でお試しいただけます。

対象：新規にお申し込みの法人（1社1回）

申込方法：下記ボタンよりお問い合わせください。

お申し込みはこちら :https://reflect.page/contact/corporation

会社概要

会社名：株式会社リフレクト

所在地：東京都渋谷区猿楽町９－８

代表者：代表取締役 三好 淳一



事業内容：

・生成AIを活用した人材育成&マネジメント支援ツール「Reflect」の開発・提供

・Reflectを活用した人材育成サービス

・生成AIの導入および活用に関する研修事業の提供

URL：https://reflect.page(https://reflect.page/)

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社リフレクト

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山I 309

広報担当

Email：contact@reflect.page

お問い合わせページはこちら(https://reflect.page/contact/corporation)



