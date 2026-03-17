日帰り・短期滞在手術を専門とする東京都・耳鼻咽喉科が開業時に自動精算機を導入した背景

株式会社カワニシバークメド

医療業界向けDX関連事業を展開する株式会社カワニシバークメド（本社：岡山県岡山市、代表取締役：本山 章）は、城北みみ・はな・のどサージクリニック（東京都板橋区）におけるクリニック向け自動精算機「テマサック」の導入事例を公開しました。

耳鼻咽喉科は、花粉症シーズンや感染症流行期などにより来院数が大きく変動する診療科です。さらに日帰り・短期滞在手術に対応する場合、高額会計への対応や術後説明などが加わり、受付業務の負荷は一層高まります。

同院では、こうした診療特性を踏まえ、患者様対応の時間を確保することを重視。開業時から自動精算機を導入し、会計業務の正確性と安定性を支える体制を整えました。

本事例では、開業時からの導入背景や選定のポイント、導入後の効果に加え、検討中の医療機関へのコメントをご紹介します。

■導入の背景：患者様対応に専念できる体制を整えるため

城北みみ・はな・のどサージクリニック｜持木 将人 院長

当院では、日帰り・短期滞在手術を実施しています。手術日には高額会計や術後説明が重なり、受付業務の負荷は一層高まります。手術後の説明と会計が同時に発生することも多く、受付が混み合いやすい状況がありました。

本来、受付スタッフは患者様に寄り添い、安心してお帰りいただくための“最前線”を担う存在です。当院の診療特性を踏まえ、会計業務を分離し、患者様対応に専念できる体制を整えるため、開業時から自動精算機「テマサック」を導入しました。

■導入後の効果：患者様に丁寧に向き合える

患者様が操作しやすい大画面モニタ

自動精算機の導入により、会計処理を正確かつスムーズに行える体制を開業時から整えました。会計業務にかかる確認作業を最小限に抑えることで、受付スタッフが患者様対応により多くの時間を割ける環境を構築しています。

特に日帰り・短期滞在手術後は、患者様の不安や緊張が残っていることも少なくありません。会計が滞りなく完了することで、スタッフが事務処理に追われることなく、患者様への声かけや術後説明に丁寧に向き合える体制を実現しています。

【会計業務の効果測定】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170650/table/10_1_5da3b6f1d24192aa16fd4b4bd2452129.jpg?v=202603170151 ]

※受付スタッフ：3名、外来患者数：~50人／1日平均

※管理部責任者による2026年2月時点の評価（導入：2025年8月）

【受付会計業務における課題感の5段階評価】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170650/table/10_2_5f9f40c2068699f0aa31ddbbbc538860.jpg?v=202603170151 ]

※課題感の評価基準：「1：感じない」～「5：強く感じる」の5段階評価

※管理部責任者による2026年2月時点の評価（導入：2025年8月）

■自動精算機の選び方：スムーズなレセコン連携が重要

自動精算機を選ぶにあたり、最も重視したのは電子カルテ・レセコンとの連携のスムーズさです。

当院では、高額会計や保険診療と自費診療が混在するケースもあり、会計処理の正確性とデータ連携の安定性は欠かせない条件でした。

あわせて、多言語対応や両替機能、複数診療分の合算精算など、繁忙期の運用を想定した実用性も確認しました。さらに、万が一のトラブル発生時に迅速な対応が受けられるかどうか、サポート体制の充実度も重要な判断基準としました。

テマサックを選んだ理由は、電子カルテ・レセコンとの連携が比較的スムーズで、導入時の負担が少なかった点です。加えて、必要な機能が標準で備わっており、サポート体制も整っていたことから、長期的な安定運用を見据えて総合的に判断し導入を決定しました。

■スタッフの感想：「会計にかかる時間が半分になりました」

受付横に自動精算機テマサックを設置受付と会計の動線に配慮会計業務が軽減され、業務効率がUP

スタッフの立場から見ると、金銭管理の手間が大きく軽減されました。業務終了後のレジ締めも自動で行われるため、作業負担が減り、業務全体のスピードアップにつながっています。

前職でもクリニックに勤務していたスタッフからは、「会計業務にかかる時間が約半分になった」との声も上がっています。

■院長の感想：効率化した分の人手を他業務に。

手作業での金銭管理は人為的なミスが発生しやすい

手作業での金銭管理は、どれだけ注意していても数え間違いが起こり得ます。そのたびに再確認やダブルチェックが必要となり、時間も人手も取られていました。

自動精算機の導入後は、会計が自動かつ正確に行われるため確認作業が大幅に減少。その分、スタッフを患者様対応や他の業務に充てることができています。小さな積み重ねではありますが、日々の運営に与える効果は決して小さくありません。

■検討中の他院様に向けてのコメント

電話がすぐにつながる体制は重要

自動精算機はさまざまな製品がありますが、機能面はもちろん重要である一方、実際に運用を開始してからは「トラブルの少なさ」や「緊急時のサポート体制」がより重要だと感じています。

テマサックは日常的なトラブルが少なく、万が一困ったことがあった際にも電話がすぐにつながり、迅速に対応していただけます。そのため、安心して運用できています。サポート体制が整っていることでスタッフの心理的負担も軽減され、受付本来の業務である患者様対応に集中できています。導入後に「不安なく使い続けられること」こそが、最も重要な価値だと実感しています。

■城北みみ・はな・のどサージクリニックについて

当院は、耳鼻咽喉科領域の手術を日帰り・短期滞在で行うサージクリニック（短期滞在手術施設）です。鼻副鼻腔手術やアレルギー性鼻炎手術などを、経験に裏打ちされた技術と最新設備のもとで実施しています。

耳鼻咽喉科領域の各専門医と日帰り全身麻酔に習熟した常勤麻酔科医が在籍し、安全性と患者様の負担軽減に配慮した手術体制を整えています。治療への不安や痛みを可能な限り軽減し、安心して治療を受けていただける環境づくりに取り組んでいます。

また、完全予約制（一般外来は順番予約制）を導入し、スムーズな診療体制を確立しています。JR埼京線「板橋駅」徒歩5分、都営三田線「新板橋駅」徒歩2分、東武東上線「下板橋駅」徒歩5分と、3路線・3駅からアクセスしやすい立地にあり、通院の負担軽減にも配慮しています。

■導入した自動精算機「テマサック」について

クリニック外観｜各駅から近く、アクセス良好な立地患者様の声に耳を傾け、納得のいく診療を心がけます。製品仕様、導入事例、マンガ解説、AR試し置き、選び方、IT導入補助金などお役立ち情報・コンテンツを公開しています。自動精算機テマサック｜公式サイト :https://kawanishi-bm.co.jp/thema-sac/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=expo_oosaka_202602&utm_content=expo_oosaka

■導入先概要

クリニック名：城北みみ・はな・のどサージクリニック

所在地：〒173-0004 東京都板橋区板橋一丁目47番2号 城北の杜2階、3階

診療科：耳鼻咽喉科

URL：https://johoku-ent.com/

■会社概要（販売提供元）

会社名：株式会社カワニシバークメド

所在地：〒700-0024 岡山市北区駅元町1-6 岡山フコク生命駅前ビル805号室

代表者：本山 章

設立：2019年7月

事業内容：医療業界向けインターネット関連事業、その他関連事業

URL：https://kawanishi-bm.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム：https://kawanishi-bm.co.jp/contact/