多投式ドリップガイド初対応｜精度とロジックで、あなたの一杯をプロ級の美味しさに。世界一のバリスタが導く新型コーヒースケールを応援購入サービス Makuake にてクラウドファンディング開始

株式会社EPEIOS JAPAN

株式会社EPEIOS JAPAN（所在地：東京都中央区、代表者：駒崎竹彦）は、高品質で機能性の高く、心も豊かになるような製品を提案するライフソリューションブランド “EPEIOS｜エペイオス”より、新型コーヒースケールを2026年3月17日(火)より応援購入サービス「Makuake」にてクラウドファンディングを開始いたします。支援者には一般販売想定価格の最大35％オフとなるプランなどを限定数にてご用意。2026年5月13日（水）まで支援を募り、支援者には終了後同年5月より順次発送予定です。

EPEIOS 新型コーヒースケール

応援購入ページ ：https://www.makuake.com/project/(https://www.makuake.com/project/epeios_scale)epeios_scale(https://www.makuake.com/project/epeios_scale)

ファンディング実施期間 ：2026年3月17日(火) 10時から2026年5月13日（水）22時予定

ファンディング特別価格 ：\12,870円（税込）より*

（一般販売想定価格 税込\19,800円から35％オフ～）

商品発送時期 ：2026年5月下旬以降順次発送予定（以降、順次一般販売開始）

*手数料など別途必要となります。予めご了承ください。

＝世界一のバリスタが生み出した本格仕様の高機能スケール＝

新型コーヒースケールは、世界一のバリスタ（第15代ワールドバリスタチャンピオンシップ優勝）井崎英典氏を監修に迎え、ハンドドリップを「感覚」頼りから「再現可能な技術」へと変え、誰でもプロレベルの美味しさを叶えられるよう生み出された新しいコーヒースケールです。

珈琲粉の量、注湯量、注湯スピードなどわずかな違いで美味しさが変化する、非常に繊細なハンドドリップコーヒーでもプロのバリスタが淹れる一杯がいつも美味しいのは、コーヒー豆のポテンシャルを最大化するレシピを「安定的に再現」する確かなハンドドリップの技術がベースにあります。

その「抽出の再現性」という本質をテーマに、シリーズ初となる「多投式ハンドドリップガイド」や「超高精度計量(0.05g単位)」、またハンドドリップデータを記録する「アプリ機能搭載」などこれまでにない機能や従来の性能向上により、これからハンドドリップを上達させたいユーザーのスキルアップのサポートはもちろんのこと、プロユースにも活躍するスケールへと昇華させました。

EPEIOSの新型コーヒースケールが、あなたの抽出体験とコーヒーの運命を変える答えとなります。

コメント一部抜粋。全文は後述をご参照ください。●ハンドドリップをガイドするアシストモード 初となる2投式・3投式・4投式の多投式ハンドドリップガイドに対応

新型コーヒースケールではお湯を複数回に分けて投入し、コーヒーの成分を段階的に抽出することで味のバランスをコントロールする多投式のハンドドリップガイドにスケールシリーズとして初対応。設定した注湯回数に合わせて、 1投目の注湯停止タイミングでお知らせ、次の注湯停止タイミングでお知らせ、、、と丁寧にガイドすることでハンドドリップに慣れていない方でもコーヒーの成分を効率的に抽出することを可能とし、しっかりとコクのあるコーヒーを淹れられるように。

またガイドに合わせて毎回同じようにドリップ出来るように経験を重ねていくことで、いつも安定的に美味しいコーヒーを淹れることが出来るプロのバリスタのように、毎回ブレることなく安定したドリップを再現できるスキルの習得をサポートします。

●超高精度計量0.05g単位で味をブレさせないタイマーの長押しでPrecision+モードを起動0.05g単位での表示に対応

一般的なスケールの計量単位が0.1gなのに対し、さらに正確な0.05g単位の計量が可能な「Precision+(超高精度)モード」を搭載。Precision+モードを適用すると珈琲粉のわずかな違いに合わせて注湯量も細かく算出いたします。

数％の抽出率の違いや濃度の違いで美味しさに違いが生まれるコーヒーにおいて、ハンドドリップのスタート地点でもある珈琲粉の計量や注湯量の算出で生じる小さな差がコーヒーの仕上がりに影響が出ると考え、精密計量にこだわりました。

●アプリ連携でハンドドリップをデータ化、美味しさをデータで管理

EPEIOSのスケールシリーズで初となるアプリ連携に対応。

ハンドドリップ時にアプリと連携することで、ドリップ時の注湯量や流速をグラフ状のデータとして記録。過去のデータとも照らし合わせることが可能です。その時その時の美味しさをデータで記録し、ドリップの違いが美味しさにどう影響しているかを「感覚」ではなく「データ」で記憶、体感していくことで、コーヒーの美味しさを「再現可能」なバリスタクラスのスキルへと導いていきます。

●Makuake 限定パッケージ「バリスタパック」を展開

Makuakeにて支援者を募るにあたり、限定パッケージ「バリスタパック」をご用意しました。

バリスタパックには一般販売用となる通常パッケージの内容物に加え、ハンドドリップする際にクロスとしても使える「バリスタタオル」や計量皿に載せて使うことで汚れ防止などにも便利な「耐熱マット」を付属。本体カラーは「ゴヤブラック」のみで限定数200台のご用意となります。

その他の支援リターンとしては、通常パッケージのカラーバリエーションで「ゴヤブラック」の他、「モランディホワイト」と「ロースシルバー」の計3色展開*。また新型コーヒースケールと同じく製品開発に井崎英典バリスタが監修に関わったドリップケトル「LUX600」やコーヒーグラインダー「Essence Go」などとのセットプランも展開。いずれも支援者の皆さまにはMakuake限定の特別価格にてご用意しております。

*一般販売の際には「ゴヤブラック」「モランディホワイト」「ロースシルバー」に加え、「ノワールピンク」「ボッティチェリパープル」を加えた5色展開の予定となります。

限定「バリスタパック」ゴヤブラックモランディホワイトロースシルバーノワールピンク（一般販売後の発売予定）ボッティチェリパープル（一般販売後の発売予定）【リターン一覧】

【超早割】新型コーヒースケール 限定バリスタパック 35％オフ

…金額 : 12,870円（税込） / 最大数 : 100個 / お届け予定 : 2026年5月下旬

【早割】新型コーヒースケール 限定バリスタパック 25％オフ

…金額 : 14,850円（税込） / 最大数 : 100個 / お届け予定 : 2026年5月下旬

【MAKUAKE割】新型コーヒースケール 25％オフ（選べる3色・通常版）

…金額 : 14,850円（税込） / 最大数 : 150個 / お届け予定 : 2026年5月下旬

【セット割・35】新型コーヒースケール ＆ LUX600 35％オフ

…金額 : 28,600円（税込） / 最大数 : 30個 /お届け予定 : 2026年5月下旬

【セット割・35】新型コーヒースケール ＆ Essence Go 35％オフ

…金額 : 27,885円（税込） / 最大数 : 30個 /お届け予定 : 2026年5月下旬

【セット割・25】新型コーヒースケール ＆ LUX600 25％オフ

…金額 : 33,000円（税込） / 最大数 : 100個 /お届け予定 : 2026年7月下旬

【セット割・25】新型コーヒースケール ＆ Essence Go 25％オフ

…金額 : 32,175円（税込） / 最大数 : 100個 /お届け予定 : 2026年7月下旬

【フルセット】新型コーヒースケール＆LUX600＆EssenceGo 35％オフ

…金額 : 43,615円（税込） / 最大数 : 30個 /お届け予定 : 2026年5月下旬

●その他使用体験を向上させる細やかな機能も満載

・ドリップの没入感を高める、明るくて大きな視認性の高いフルカラーディスプレー搭載

・計量皿の表面は滑りにくく、汚れを落としやすいシボ加工調のデザインを採用。

・不意の誤操作をキャンセル、再計量の手間を省く“Undo機能（アンドゥ：取り消し）”搭載

・その他携帯性にUSB-C充電式のバッテリー搭載、サイレント機能など便利な機能も搭載。

【井崎英典バリスタよりコメント（全文）】

私はこれまで数多くのプロユーススケールを見てきましたが、今回私自身が開発に携わったこの製品は、「抽出の再現性」という本質的なテーマに丁寧に向き合った一台です。うっかりテアを押してしまっても修正できるUndo機能を備え、現場でも自宅でも余計なやり直しを減らせる設計にしました。0.05g単位表示（100gまで）、最大3,000gまでの計量にも対応しています。

さらに、抽出比率を自動で計算し、必要な湯量を算出してくれる機能により、経験値に左右されにくい安定した抽出が可能になります。流速もポアごとに自動演算されディスプレイに表示されるため、自身の注湯が一定か、狙い通りの抽出になっているかを客観的に確認できます。1500mAhバッテリーやUSB-C充電、視認性の高いデザインなど、日々の使用を想定した細部にも配慮しました。

高機能スケールが2～4万円帯に集中する中で、本製品は性能と価格のバランスを見直す挑戦でもあります。自宅抽出の高度化や競技志向の高まりという流れとも重なり、これからの基準になり得る可能性を感じています。単なるスケールではなく、抽出精度を一段引き上げるための基盤として、長く使っていただける存在になれば嬉しく思います。

【製品仕様】

計量範囲：0.1～3500g

最小表示：0.3～3500g計量時 / 0.1g単位

0.1～100g計量時 / 0.05g単位（精密計量モード適用時）

計量モード：アシストモード/競技用モード/通常計量モード

抽出比率設定：(珈琲粉の量：注湯量) 1：5 ～ 1：20 まで 0.5単位

サイレント機能：○

電源：内蔵リチウムバッテリー(1500mAh)

充電端子：USB Type-C

入力：5V/0.5A

本体サイズ：約152×173×25mm

本体重量：約380g

主な材質：ABS樹脂、亜鉛合金

カラーバリエーション： ゴヤブラック、モランディホワイト、ロースシルバー、ノワールピンク*、ボッティチェリパープル*

パッケージ内容：本体、充電用ケーブル(USB A to USB Type-C)、取扱説明書

*MAKUAKEで展開するカラーはゴヤブラック、モランディホワイト、ロースシルバーの3色となります。ノワールピンク、ボッティチェリパープルの2色は一般販売後に展開予定となります。

*充電用電源アダプターは付属しておりません。別途 5V/0.5A 出力に対応のアダプターをご用意ください。

*世界一のバリスタ：井崎英典バリスタ、2014年開催のワールド‧バリスタ‧チャンピオンシップ（WBC）にてアジア人初の世界チャンピオン（第15代ワールドバリスタチャンピオン）

*多投式ドリップガイドに初対応：ハンドドリップ用コーヒースケールとして2～4投に分けたドリップをガイドする機能をシリーズ初搭載

【EPEIOSについて】 心も豊かになる製品を

SCA Experience Lounge in Thailand Coffee Festival (Photo By Thailand Coffee Festival 2025)

EPEIOSのものづくりは、製品を通して喜びや愉しさと言った、こころ満たされるライフスタイル提案を心がけています。多様なモノが溢れる時代だからこそ、製品の本質を見極め、シンプルかつ一歩進んだものづくりをすることで、心地よいと感じていただきたい。そうした想いが込められています。

その本質を追求したものづくりはおかげさまで日本市場から海を超えて認められ、EPEIOSのドリップケトルは国際的なコーヒーイベントにて世界的なバリスタの皆さまにお使い頂くなど活躍の幅を世界へと広げ、多くの皆さまの心豊かなライフスタイルを叶えております。

《井崎英典 第15代ワールドバリスタチャンピオン》

2014年のワールド‧バリスタ‧チャンピオンシップにてアジア人初の世界チャンピオンとなり、コーヒーコンサルタントとして独立。ヨーロッパやアジアを中心に大規模F&Bブランドに特化したサービスを提供。コーヒー業界のアイコンとしてラグジュアリーブランドからライフスタイルブランドまで幅広くコラボレーションを展開。テレビなどメディア出演多数。関連書籍は累計15万部突破。

【会社概要】

会社名：株式会社EPEIOS JAPAN

所在地：〒103-0004東京都中央区東日本橋3-4-18東日本橋EXビル6階

電話番号：03-6810-8780

オフィシャルブランドサイト：https://epeios.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社EPEIOS JAPAN 広報担当宛

メールアドレス：press @ epeios.co.jp