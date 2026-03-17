Taskhub、話題の自律型AIエージェント「OpenClaw」の法人向け構築支援サービスを提供開始
AIプラットフォーム「Taskhub」を運営する株式会社Bocek（本社：東京都港区、代表取締役CEO：沖村 昂志）は、DX支援パートナー事業の関連サービスとして、GithubでのStar数は30万を超え注目を集めているオープンソースの自律型AIエージェント「OpenClaw」の法人向け構築支援サービスの提供を開始いたしました。
本サービスでは、環境構築からセキュリティ対策、運用支援までをワンストップで提供し、企業の安全なAIエージェント導入を強力にサポートします。
サービスURL：https://openclaw.taskhub.jp/
サービス提供の背景
2026年は「AIエージェント元年」とも呼ばれ、多くの企業がAI活用のフェーズを「検証」から「成果創出」へと移行させています。
その中で、オープンソースの自律型AIエージェント「OpenClaw」が世界中で大きな話題となっています。OpenClawは、PCのファイル操作やブラウザ自動化など、日常的なタスクを自律的にこなす画期的なツールです。
しかし、企業がAIエージェントを導入するにあたり、セキュリティとコンプライアンスが最大の障壁となっています。特に、従業員が会社の承認を得ずに独自のAIエージェントを業務に導入する「シャドーIT化」により、機密データの流出リスクが懸念されています。
また、OpenClawはローカル環境で動作するため、CLIベースのセットアップなど技術的なハードルが高く、法人向けの導入支援を行う企業がほぼ存在しないのが現状です。
このような背景から、株式会社Bocekは、企業が安全かつスムーズにOpenClawを導入できるよう、法人向け構築支援サービスの提供を開始いたしました。Claude codeの導入支援実績のある弊社ならではの知見を活かし、AIエージェント導入をサポートいたします。
OpenClaw 法人向け構築支援サービスの概要
本サービスは、OpenClawの環境構築からセキュリティ対策、ガバナンス支援まで、法人導入に必要なすべてのプロセスをワンストップで提供するサービスです。
主な特徴
ローカル実行による高いセキュリティ
OpenClawはすべての処理がローカルマシン上で完結するため、データが外部SaaSに送信されることはありません。ゼロトラストネットワーク構成（Tailscale等）やアクセス権限設計を含むセキュアな構築を支援し、エンタープライズのセキュリティポリシーに準拠した安全な運用を実現します。
チャットアプリ連携による直感的な操作
Slack、Discord、Teamsなどの普段使いのチャットアプリからAIに指示を出すだけで、PC操作やタスク自動化が可能です。専用UIの学習コストが不要で、非エンジニアでも簡単に利用できます。
柔軟な拡張性とマルチLLM対応
100以上のプリセットスキルに加え、業務に特化したカスタムスキルを自由に追加可能です。また、Claude、GPTシリーズ、Geminiなどの主要LLMに対応しており、企業の要件に応じた最適なモデルの選択や、マルチLLMフォールバック構成による安定稼働が可能です。
サービスプラン
企業の導入フェーズに合わせた4つのプランをご用意しています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/114457/table/24_1_94ad337256360cb0667b6f5d624dd750.jpg?v=202603171151 ]
※PHASE 1～3は、要件や規模に応じた個別見積もりとなります。
導入の流れ
- お問い合わせ: フォーム（https://openclaw.taskhub.jp/contact.html）でご連絡ください。
- ヒアリング: 御社の課題・要件を伺い、最適なプランをご提案します。
- 環境構築・セットアップ: 弊社AIエンジニアが支援いたします（リモート対応）。
- 運用開始・サポート: 運用開始後も継続的にサポートし、ガバナンス支援も行います。
詳細なサービス内容や無料相談のご予約については、以下のサービスサイトをご覧ください。
OpenClaw 法人向け構築支援サービス
https://openclaw.taskhub.jp/
株式会社Bocek 会社概要
社名：株式会社Bocek
設立：2022年6月
代表者：代表取締役CEO 沖村 昂志
所在地：東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンター INDEST402
事業内容：法人向けAIプラットフォーム「Taskhub」の開発・運営、法人向け生成AI導入支援「Taskhub Counsluting」の運営、生成AI導入メディア「Taskhub マガジン」の運営
コーポレートサイト：https://bocek.co.jp/
Taskhubとは
Taskhubは“現場への定着“にコミットする法人向けAIプラットフォームです。
サービスサイト：https://taskhub.jp/
Taskhub マガジン：https://taskhub.jp/magazine
本件に関するお問い合わせ先
株式会社Bocek 広報担当：松原
Email：pr@bocek.co.jp
お問い合わせフォーム：https://bocek.co.jp/contact