ジンベイ、「AI/DX 営業・マーケティング展」へ出展

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、2026年3月24日（火）～25日（水）にて開催される「AI/DX 営業・マーケティング展」に出展いたします。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

▼ジンベイ展示の見どころ

営業活動において、展示会で獲得したリード情報の管理は重要な業務の一つです。しかし、名刺の手入力や重複登録、既存顧客との情報突合などに多くの時間がかかり、営業機会の損失につながるケースも少なくありません。

ジンベイが提供する展示会リード管理ツール「GenLead」は、名刺情報や来場者データをその場でデジタル化し、CRMと連携。営業活動に必要な顧客情報をリアルタイムで整理し、スムーズなフォローアップを可能にします。

今回の展示では、最新機能を含むGenLeadの実際の操作画面をデモ形式で紹介。展示会後の営業活動を効率化する具体的な活用方法をご覧いただけます。

・最新機能「リード情報の自動名寄せ」

展示会で取得した新規リードを既存CRMデータと自動照合。

同一企業・同一人物の重複登録を防ぎ、過去の商談履歴や接点情報を踏まえた営業アプローチを可能にします。

・展示会リード管理をその場で体験

名刺取り込みからリード登録、CRM連携までの一連の流れを実機デモで紹介。

展示会後のフォロー業務をどのように効率化できるかを具体的にご覧いただけます。

・営業データの一元管理を実現

名刺情報、来場履歴、過去の営業活動データを一つの画面で管理。

営業担当者は顧客の接点履歴を即座に把握でき、より精度の高いアプローチにつなげることが可能です。

・その場で導入相談＆運用イメージをご提案

来場者の展示会運用や営業フローを伺いながら、最適な活用方法をご提案。

CRM連携やリード管理の設計など、具体的な導入イメージについて専門スタッフがその場でご相談に応じます。

GenLeadの詳細資料はこちら :https://na2.hubs.ly/H02NFpp0

ご興味がございましたら、是非『No.2-13』のジンベイブースにお立ち寄りください。

▼イベント概要

「AI/DX 営業・マーケティング展」は、営業・マーケティング領域におけるAI活用やDX推進をテーマに、最新のソリューションやサービスが一堂に会する専門展示会です。営業活動の高度化やマーケティング業務の効率化を目的としたAIツール、CRM・データ活用ソリューション、営業支援システムなどが紹介され、企業の課題解決に向けた具体的な活用方法を知ることができます。

会場では、出展企業による製品・サービスの展示やデモンストレーションに加え、AIやDXに関する最新トレンドを学べるセミナーなども実施される予定です。営業活動のデジタル化やデータ活用の高度化を検討する企業にとって、実際のツールや事例を比較・検討できる機会として、多くの来場が見込まれています。

▼開催情報

名称 ：AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring

主催 ：株式会社イプロス

開催期間：2026年3月24日（火）・25日（水）10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト 東4ホール

小間番号：No.2-13

参加方法：事前登録制（無料）

公式URL：https://expo.ipros.jp/event/14277

※読み取り精度、データ入力時間など、上記数値については当社内での検証結果に基づく

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

ジンベイGenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0

GenSearchサービス資料：https://na2.hubs.ly/H01lyhY0