HUAWEI史上最もプロフェッショナルなスマートランニングウォッチ『HUAWEI WATCH GT Runner 2』 を3月27日（金）より発売

華為技術日本株式会社

華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）は、ランニング体験のさらなる進化を追求した新製品スマートウォッチ『HUAWEI WATCH GT Runner 2』を、3月27日（金）より発売します。市場想定価格は54,780円（税込）で、カラーはオレンジ、ブルー、ブラックの3色展開です。通気性に優れたAirDryウーブンベルトのほか、フルオロエラストマーベルトも同梱しています。

『HUAWEI WATCH GT Runner 2』は、2021年に発売したファーウェイ初の本格的なランナー特化型ウォッチ『HUAWEI WATCH GT Runner』の進化モデルです。初代GT Runnerで高く評価された精密な測位性能、科学的なトレーニング支援、軽量な装着感を継承しながら、さらに薄く、軽く、より高精度に進化しました。

本製品は、卓越したランニング体験を支えるウルトラスリムデザイン、進化した測位性能、科学的根拠に基づくトレーニング支援機能を搭載した、HUAWEI史上最もプロフェッショナルなスマートランニングウォッチです。世界で初めてフルマラソン2時間切りを達成したエリウド・キプチョゲ氏、および同氏が所属するdsm-firmenich Running Teamとの協力により、プロアスリートの知見を生かした機能開発を実現。日々のトレーニングからレース本番まで、あらゆるランナーの挑戦をサポートします。

さらに、本製品は、ランニング機能に加え、ゴルフや登山を含む100種類以上のスポーツに対応。最新の健康モニタリングシステム「HUAWEI TruSense」による総合的なヘルスケア管理※1や、Bluetooth通話、音楽再生などのスマート機能も搭載しています。スポーツ、健康管理、日常生活まで幅広くサポートするオールラウンドなスマートウォッチとして、ユーザーのアクティブなライフスタイルを支えます。

『HUAWEI WATCH GT Runner 2』の主な特長

■初代GT Runnerからさらに進化したウルトラスリム＆軽量設計

『HUAWEI WATCH GT Runner 2』は、卓越したランニング体験の実現を目指し、まったく新しいウルトラスリムデザインを採用しました。ウォッチ重量は約34.5g（ベルト含まず）で、初代『HUAWEI WATCH GT Runner』と比べて約10％の軽量化を実現し、HUAWEIの金属製ウォッチとしてこれまでで最も腕への負担を抑えた設計となっています。厚さは約10.7mmでよりコンパクトになり、ランニング中の激しい腕振りでも快適な装着感を提供します。

さらに長距離ランニングでの快適さを追求し、新たに手首にぴったりフィットする、超軽量のAirDryウーブンベルトを採用。独自の織法技術により通気性は約25％向上し※2、特殊な撥水コーティングによって汗や雨を弾きます。すべてのカラーにAirDryウーブンベルトのほか、速乾性と耐久性に優れたフルオロエラストマーベルトが同梱され、さまざまなスポーツシーンに対応します。

■航空宇宙グレード素材と高耐久ガラスを採用

本体ケースとベゼルには、超軽量の航空宇宙グレードチタン合金を採用。軽量でありながら高い耐久性を実現しています。さらにディスプレイには、HUAWEI独自技術によるナノ結晶ガラス「クンルンガラス」を採用。軽量でありながら高い強度を備え、落下や接触による画面破損リスクを低減します。スクリーンは最大3,000nits※3の高輝度表示に対応し、強い日差しの下でもパフォーマンスデータをはっきり確認できます。

■3Dフローティングアンテナによる高精度測位

距離やペースの計測精度を高めるため、3Dフローティングアンテナを採用。より強力にGNSS衛星接続を確保し、信号強度は前世代比約3.5倍に向上しました。開けた屋外環境では距離計測精度99％以上、ペース精度最大98％を記録。都市部でも距離精度99％以上、ペース精度96％以上を実現しています※4。さらにスマートX-DR測位アルゴリズムにより、トンネルなど衛星信号が届きにくい環境でもより精確な走行ルートを記録します。

■科学的トレーニングからレース本番まで支えるランニングサポート機能

『HUAWEI WATCH GT Runner 2』は、カスタムトレーニングスケジュールの作成、調整、ワークアウト記録までを一元管理できるスマートトレーニングプランを搭載しています。ランニング回数や目標タイムを設定することで、目標達成に向けたトレーニングプランを自動生成し、ユーザーのコンディションやランニング能力に応じてプランを自動調整するため、無理のないトレーニングを継続できます。さらに、目標設定からレース戦略、レース後の振り返りまでをサポートする「スマートマラソンモード」にも対応。HUAWEI Healthアプリでは世界中のランニングイベントを検索して登録可能※5で、レース中は現在のペースや理想ペースをリアルタイムで表示します。デジタルペーサーにより進捗を直感的に確認でき、レース本番でも安心して走行をサポートします。

■100種類以上のスポーツに対応

ランニングに加え、100種類以上のスポーツに対応。特にゴルフでは、最新フラッグシップ『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』に、さらにコースの高低差補正、一打前のショット飛距離表示が追加された充実の機能性で、日本の約99％を含む世界17,000以上のゴルフコースマップに対応し※6、直感的な操作でコースを拡大縮小しながら戦略を立てられます。登山では、リアルタイム標高表示やオフラインカラーマップによるナビゲーションに対応しています。そのほか深度40mまでのフリーダイビングにも携帯可能です※7。

■HUAWEI TruSenseによる健康モニタリング※1

最新のHUAWEI TruSenseシステムを搭載し、心拍数、血中酸素、ストレス、睡眠などのバイタルデータを高精度にモニタリングします。心拍変動（HRV）も24時間自動で計測し、精神的なコンディションの変化の把握に役立てられます。日本の医療機器承認を取得した心電図測定アプリ※8にも対応し、日常の健康管理をサポートします。

■最大14日間のロングバッテリー

高エネルギー密度のシリコンカーボンバッテリーを採用し、GPS連続使用で最大32時間、通常使用で最大14日間のバッテリー持続を実現しました※9。Bluetooth通話や音楽再生にも対応し、日常生活をより便利にサポートします。

『HUAWEI WATCH GT Runner 2』の主な仕様

※1：医療目的では使用できません。24時間測定とは一定期間毎の計測値を定期的に表示することを意味しています。

※2：データはファーウェイラボによるもので、『HUAWEI WATCH FIT 3』のナイロンベルトとの比較に基づいています。

※3：データはファーウェイラボによるもので、3,000nitsは、平均画面輝度（APL）が約30%の画像刺激下で達成されたピーク輝度です。画面の明るさは環境によって変動し、実際のパフォーマンスは異なる場合があります。

※4：データはファーウェイラボによるものです。

※5：大会情報は各イベントの公式サイトから取得しています。最新の情報については、各大会の公式サイトをご参照ください。

※6：グローバルゴルフコースマップ機能は、一部の地域のみでご利用いただけます。提供状況は実際のデータに基づきます。お住まいの国／地域や対応都市の一覧については、公式ページをご確認ください。

※7：本製品はダイビングアクセサリーの EN13319 規格に準拠しており、最大 40 メートルのフリーダイビングに対応しています。プールや海岸での水泳など、浅い水域での活動時に装着することができます。水中での使用後は、速やかに洗浄・乾燥し、製品表面やすべての穴の水垢を除去し、機器の性能に悪影響を与えないよう、機器の排水機能を使用してください。 防水性能は永久的なものではなく、日々の着用により保護性能が低下する場合があります。

※8：心電図（ECG）はHUAWEIの心電図アプリケーションを指します（HUAWEIの心電図アプリケーションの医療機器承認番号：30600BZI00035000）。この機能は、心房細動の兆候の検出を補助的に行うものであり、従来の医師による診断に替わるものではありません。結果はあくまで参考です。また、この機能は18歳以上の成人の使用を意図しています。

※9：データはファーウェイラボによる測定結果であり、実際の数値は製品、ソフトウェアのバージョン、使用方法、環境要因によって異なる場合があります。通常使用は、以下の条件でテストされています：出荷時のデフォルト設定を使用、ワークアウトの自動検出を手動でオフに設定。心拍数測定ON、睡眠測定ON、毎週90分のワークアウト、毎週30分の音楽再生、毎週30分のBluetooth通話、メッセージ通知ON（1日平均メッセージ50件、通話6件、アラーム3回）、1 日に200回画面点灯。

GPS連続使用は、以下の条件でテストされています：出荷時のデフォルト設定を使用、1時間に60回画面点灯、ワークアウト音量50％、1時間あたり10回のワークアウト通知。

◇『HUAWEI WATCH GT Runner 2』 公式ストアページ

https://consumer.huawei.com/jp/wearables/watch-gt-runner-2/

◇『HUAWEI WATCH GT Runner 2』 取り扱い店

家電量販店（50音順）：

■株式会社エディオン

■株式会社ケーズホールディングス

■上新電機株式会社

■株式会社ノジマ

■株式会社ビックカメラ

■株式会社ヤマダデンキ

■株式会社ヨドバシカメラ

専門店

■株式会社アルペン

ECサイト（50音順）：

■アマゾンジャパン合同会社（Amazon.co.jp）

■ウエニ貿易タイムピース株式会社

■HUAWEI 公式サイト

■HUAWEI 公式TikTokショップ

■HUAWEI 公式Yahoo!店

■HUAWEI 公式楽天市場店