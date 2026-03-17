脳卒中サバイバー女優 河合美智子さん登壇　退院後の「生活期リハビリ」を語る交流イベント当事者・家族・専門職が語り合う場を名古屋で開催

株式会社 MEDIROM Rehab Solutions

ヘルスケア事業を展開するメディロムグループの株式会社MEDIROM Rehab Solutions（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤康祐）が運営する自費リハビリ施設『脳梗塞リハビリセンター』は、2026年4月15日（水）、脳卒中サバイバーで女優の河合美智子さんと、夫で俳優の峯村純一さんを迎え、脳卒中後遺症やリハビリとの向き合い方について当事者・家族・支援者が語り合う交流イベント「リハセンツアーin名古屋」を開催いたします。

脳卒中は日本の要介護原因の上位を占めており、退院後の生活期リハビリの継続や社会復帰支援が大きな課題となっています。本イベントは、当事者・家族・リハビリ専門職が同じ場で経験や思いを共有し、生活期リハビリの重要性や新たな選択肢について考える機会として企画されました。

河合さんは2016年に脳出血を発症し、右半身麻痺の後遺症を抱えながらリハビリを継続。現在は俳優活動を再開するとともに、自身の経験を伝える活動を行っています。イベントでは、河合さんご自身の発症から現在に至るまでの体験やリハビリとの向き合い方、日常生活の中での工夫などについて語っていただく予定です。

また、退院後のリハビリ継続の場として近年注目されている「保険外（自費）リハビリ」についても、理学療法士が具体的な取り組みや改善事例を交えながら紹介します。

当事者・ご家族・医療・リハビリ専門職が同じ場で語り合うことで、生活期リハビリの重要性や新たな選択肢を知る機会となることを目指しています。

■大阪開催では参加者同士の率直な対話も

2026年2月に開催された大阪会場では、当事者や家族から多くの体験談が語られました。

発症から1年の参加者は「この病気になったのは災害と同じだと思っています。この経験を通して社会に必要なことを整えたり還元したりする役割なのかもしれない」と語り、会場では大きな共感が広がりました。

また河合さんは

「昨日までできていたことができなくなるんだから、落ち込むのは当然ですよね」

と当事者の気持ちに寄り添いながら話し、多くの参加者が深く頷く場面も見られました。

参加者同士が体験や思いを率直に語り合える場として、交流イベントの意義を感じる時間となりました。

＜河合美智子さん コメント＞

-発症したとき、私は『次の役は脳卒中患者だ』と思い込んでいました。-

戸惑う前に、ある意味では現実逃避だったのかもしれませんが、そう考えることで、その状況を受け止めようとしていたのだと思います。

脳卒中になると、それまで当たり前だったことが急にできなくなる現実に直面します。同じ経験をした方やご家族と話すことで、気持ちが軽くなったり、新しい前向きなヒントが見つかったりすることもあります。

今回のイベントが、そんな時間になれば嬉しいです。

＜主催者コメント（株式会社MEDIROM Rehab Solutions）＞

脳卒中は退院後の生活期においても継続的なリハビリや支援が重要とされています。しかし、当事者やご家族が経験や悩みを共有できる機会はまだ多くありません。

今回のイベントが、同じ経験を持つ方同士がつながり、生活期リハビリについて考えるきっかけになればと考えています。今後もこうした交流の場を各地で広げていきたいと思います。

■参加者募集｜少人数限定「リハセンツアー」

当日は、河合美智子さんと一緒に施設を見学できる特別企画「リハセンツアー」を開催します。施設見学やリハビリ相談、交流の時間を通して、実際のリハビリ環境や取り組みを体験していただけます。

【リハセンツアー概要】- 日時：2026年4月15日（水）１.10:00～12:00 ／ ２.13:30～15:30- 会場：脳梗塞リハビリセンター名古屋（栄駅から徒歩2分）- 参加費：無料- 内容： ・施設見学 ・理学療法士によるリハビリ相談 ・河合美智子さん・峯村純一さんご夫妻との交流- 定員： 各回10名（計20名／抽選）- 申込締切：2026年3月31日（火）

▼ お申し込みはこちら

https://forms.gle/8nYcn34ot7yQMxdU9

＜河合美智子さん プロフィール＞

数々の映画・ドラマ・舞台で活躍する実力派女優。

1996年、NHK連続テレビ小説『ふたりっ子』で演じたオーロラ輝子役が大きな話題となり、翌年にはNHK紅白歌合戦にも出場。

2016年8月に脳出血を発症し、右半身麻痺の後遺症が残る。現在もリハビリを継続しながら、舞台・映画・テレビへの復帰を果たすとともに、自身の経験を伝える活動を続けている。

兵庫県豊岡市在住。

■ 脳梗塞リハビリセンターについて

脳梗塞リハビリセンターは、2014年より保険外リハビリという新たな選択肢を提示し、脳卒中後遺症を中心とした機能回復・生活再建を支援してきました。理学療法士・作業療法士などの専門職がマンツーマンで対応し、一人ひとりの目標に合わせたリハビリプログラムを提供しています。

＜会社概要＞- 会社名 ： 株式会社 MEDIROM Rehab Solutions- 所在地 ： 東京都港区台場二丁目3番1号トレードピアお台場16階- 代表 ： 代表取締役社長 伊藤 康祐- 事業内容： 保険外サービス 『脳梗塞リハビリセンター』 運営、リハビリサービス受託事業- URL ： https://medirom-rehab-solutions.co.jp/- 設立 ： 2024年6月