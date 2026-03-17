“脚のむくみ”を自覚していても、約3割が症状を放置　春先も有訴者の8割以上が悩んでいる実態が明らかに

ピップ株式会社

ピップ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松浦由治）の着圧レッグウェアブランド「スリムウォーク」は、脚のむくみ有訴の30～50代女性500名を対象に調査を行いました。

【調査トピックス】

・脚のむくみ有訴者のうち、春先（3～4月頃）に脚のむくみを感じると回答した人は8割以上。

約7割が「夕方」にむくみを感じていることが分かった。

・脚のむくみを自覚していても、約3割がケアを何も行わずに症状を放置していることが判明。

理由として、「仕方がないことだと諦めている」「ケアする方法が分からない」という回答が

多かった。

8脚のむくみ有訴の30～50代女性500名に調査を実施割以上が春先も“脚のむくみ”に悩み、約7割が「夕方」に症状を実感

ピップの調査によると、30～50代の脚のむくみ有訴者の8割以上が、春先（3～4月頃）も「脚のむくみを感じる」と回答しました＜図1＞。さらに、脚のむくみを感じるタイミングについて調査したところ、69.6％が「夕方」にむくみを実感していることが分かりました＜図2＞。座りっぱなし・立ちっぱなしなど、脚の筋肉を動かすことが少なくなると、むくみが強くなる傾向があります。そのため、「夕方」にむくみを実感する人が多いと考えられます。

脚のむくみを自覚していても、約3割が症状を放置

脚のむくみを自覚している女性に、ケアの方法を調査したところ、47.0％が「入浴する」、27.2％が「弾性ストッキングを使う」という方法で対処していました。一方で、 27.8％が「何もしていない」と回答しており、脚のむくみを自覚しながらも対処していない女性が約3割存在することも明らかになりました＜図3＞。

ケアを行っていない理由について尋ねると、「仕方がないものだと諦めているから」、「ケアする方法が分からないから」という回答が多い結果です＜図4＞。

脚のむくみケアには“弾性ストッキング”の使用もおすすめ

弾性ストッキングは、足首から上にいくほど圧力が低くなる段階圧力設計により、着用部位のリンパの流れや血行を促進し、脚のむくみを改善します。“履く”ものは日常生活に取り入れやすいため、脚のむくみのケアの方法が分からず、つらい症状も「仕方がない」と諦めてしまっている方におすすめです。

リンパの流れを促進！「スリムウォークEX+ メディカルリンパハイソックス」製品特長

【効果】・脚のむくみを改善 ・リンパの流れを改善 ・血行を促進

スリムウォークEX＋シリーズ内最強高着圧なのに履きやすい。

リンパの流れ・血行を促進し、つらいむくみをスッキリ改善。

１.医学から生まれた段階圧力設計（足首最大34hPa、ふくらはぎ最大25hPa）

２.ふくらはぎポンプアップ設計

３.すね部分は、良く伸びるリブ編み

４.跡のこりしにくい口ゴム設計

５.つま先ゆったり設計

６.足指付け根部分の通気性を良くし、ムレ軽減

【調査概要】

調査名：あなたに関する調査

調査対象者：全国の30代～50代女性 脚のむくみ有訴者 500人

調査日：2026年03月06日 調査方法：インターネット調査

調査主体：ピップ株式会社 調査実施機関：アイブリッジ株式会社

【製品概要】一般医療機器：弾性ストッキング

「SLIM WALK(R)」および「スリムウォーク(R)」はピップ株式会社の登録商標です。

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