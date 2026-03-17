【壱岐リトリート海里村上】九州産赤ウニと北海道産ウニを食べ比べ壱岐の夏の味覚を楽しむ季節限定プランを販売

株式会社温故知新

「旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）」をプロデュースする株式会社温故知新が運営する「壱岐リトリート海里村上 by 温故知新」（所在地：長崎県壱岐市、総支配人：西浦 圭司）は、2026年7月20日（月）から9月30日（水）までの期間限定で、「九州産赤ウニと北海道産ウニ食べ比べ会席プラン」の販売を開始いたします。

壱岐は玄界灘の豊かな漁場に囲まれ、古くから海の幸に恵まれた島として知られています。本プランでは、九州でしかほとんど流通しない希少な「赤ウニ」と、日本を代表する北海道産ウニを一度に味わうことができる会席料理をご用意いたしました。

壱岐の夏の味覚を象徴する季節限定プランとして、毎年多くのお客様にご好評をいただいているプランとなっています。

｜ 壱岐の夏を象徴する「赤ウニ」と日本を代表する北海道産ウニ

九州地方で獲れる「赤ウニ」は、濃厚な甘みとしっかりとした身質が特徴の希少なウニです。その多くが九州内で消費されるため東日本ではほとんど流通せず、幻のウニとも呼ばれています。

壱岐を含む玄界灘は良質なウニの産地として知られ、夏は赤ウニが最も美味しい季節。島を訪れる多くの食通がこの時期を楽しみに訪れます。

北海道産ウニは、日本を代表する高級ウニとして広く知られています。濃厚な甘みとクリーミーな口どけが特徴で、国内外の美食家たちに愛されてきました。

九州産赤ウニと北海道産ウニを一度に味わうことができる、この時期だけの特別プランとなっています。

｜ 離島だからこそ実現する、美食の食べ比べ

壱岐リトリート 海里村上では、壱岐の海の幸を中心に、料理長が季節ごとの素材を活かした会席料理を提供しています。九州産赤ウニと北海道産ウニは、お造りや手巻き寿司、温物、さらに海里村上名物料理「海里焼き」と、さまざまな調理法でご提供。二種類のウニの個性の違いを、一皿ごとに楽しめる構成となっています。

ウニ漁も行われる湯本湾を望むダイニングで、壱岐の海の恵みをあじわうひとときをお楽しみください。

予約期間 ：2026年3月17日（火）～2026年9月28日（月）21:00まで

宿泊期間 ：2026年7月20日（月）～2026年9月30日（水）まで

料金 ：79,300円～（1泊2食付き、2名1室利用時、1名様あたり、税サ込）

ご予約はこちらから :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=0197c9df-30c4-77ae-9f7f-992929fed70a&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=2026uni&search_type=undated

＜献立 一例＞ ※食材の仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

前菜 真鯛昆布〆に汐ウニ トマト蜜漬け がぜ味噌 水雲酢 烏賊雲丹

温物 ウニ茶碗蒸し

刺身 九州産赤ウニ 北海道産ウニ 本鰹 九絵 剣先烏賊

箸休め 梅紫蘇大根

揚物 雲丹真丈餡かけ

鮑料理 海里村上名物料理 黒鮑とウニの「海里焼き」

肉料理 壱岐牛ロースト

御飯物 二種類ウニの手巻き寿司

汁物 ウニと石蓴の潮汁

香の物 浅漬け

水物 メロン

■壱岐リトリート海里村上 by 温故知新について

全室オーシャンビュー源泉かけ流し露天風呂付の宿

玄界灘沖に位置し“神々が集う島”と呼ばれる長崎・壱岐島。

悠久の歴史を感じる夕暮れ、採れたての海の幸、金色の良質な温泉を堪能できる「壱岐リトリート 海里村上 by 温故知新」は、湯本湾沿いに佇む離島唯一の5つ星旅館。全室オーシャンビューで絶景を眺めながら入浴できる温泉露天風呂付、壱岐の魅力を満喫するアクティビティも多数ご用意。上質な本物の旅をお愉しみいただける、唯一無二の宿です。

＜施設概要＞

所在地 ：長崎県壱岐市勝本町立石西触119-2

TEL ：0920-43-0770（代表）

Email ：iki@okcs.co.jp

総支配人 ：西浦 圭司

部屋数 ：全12室（源泉露天風呂付・オーシャンビュー）

アクセス ：博多港（福岡県）から高速船で壱岐まで約1時間。各港から車で約15分。

飛行機の場合は、長崎空港から壱岐空港まで30分。空港から車で約25分。

公式サイト：https://iki.by-onko-chishin.com/

Facebook ：https://www.facebook.com/kairimurakami.iki/

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs_kairi_iki/

■株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より2年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社温故知新

代表取締役 ：松山 知樹

本社所在地 ：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 ：2011年2月1日

資本金 ：3億2,500万円 （2026年1月時点）

事業内容 ：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト ：https://by-onko-chishin.com/

企業情報 ：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) ：https://twitter.com/okcs_official

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs.official/

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