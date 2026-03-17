医療介護連携プラットフォーム「LYNXS」が高齢者向けタブレット「ケアびー」とシステム連携を開始

株式会社 LYNXS

株式会社LYNXS（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤由起子、以下「当社」）は、Hubbit株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：臼井貴紀）が提供する高齢者向けタブレット「話せる伝言板 ケアびー」とのシステム連携を開始いたします。

本連携により、今後LYNXS上で設定された介護サービス調整やケアプランの会議に、ケアびーのグループ通話機能を使ってスムーズに参加することが可能になる予定です。

■ 連携によるメリット

Hubbit株式会社代表取締役の臼井 貴紀氏と株式会社LYNXS代表取締役の伊藤 由起子氏１.「多職種 × ご家族 × ご本人」のダイレクトな接続

これまで医療・介護現場の主流だった電話、FAX、郵送によるアナログな連絡手段をITツールへ集約します。IT化の課題であった「相手によって使うツールが違う」という問題も、LYNXSが持つ「異なるツール間（LINE、ショートメッセージ、メール等）でのチャット連携機能」が解決。相手がどのツールを使っていてもLYNXSから一括で連絡できるため、専門職同士の連絡待ち時間が大幅に短縮されます。電話は相手が出られないと連絡が止まってしまいますが、LYNXSを通してコミュニケーションを取ることで、お互い手が空いたタイミングで連絡・返信でき、やり取りが滞りません。これまで2～3日かかっていた日程調整や情報共有がわずか5～10分程度で完了します。その分、専門職は事務作業に追われることなく、「利用者の心に寄り添う時間」を増やすことができます。

２. 離れていても方針決定に加われる。ビデオ通話で「遠方の家族」と「ケア現場」を直結

ケアマネジャーや医師、看護師などが参加する専門的な会議に、ご本人のケアびータブレットやご家族のスマホからワンタッチで参加できます。従来、複雑な調整プロセスを経て行われていた多職種会議に、ご家族やご本人が直接加わることで、情報の「すれ違い」を解消します。遠方の家族もリアルタイムにビデオ通話で参加できるため、距離の制約がある場合でも方針決定に深く関わる事ができ、大きな安心感につながります。

■ 連携の具体的な内容

ケアびーの操作イメージ画面

会議の日程が決定：LYNXS上で多職種間の会議日程が決定されます。

データの自動連携：決定した日時情報が「ケアびー」システムへリアルタイムに連携されます。

リマインダーの通知：会議当日、ケアびーユーザー（高齢者ご本人）のタブレットにリマインダーが届き、スムーズな参加を促します。

■ 「話せる伝言板 ケアびー」とは

「話せる伝言板 ケアびー」は、Hubbit株式会社が提供する高齢者向けコミュニケーションタブレットです。スマートフォンの操作が難しいご高齢者でも、ご家族やケアマネジャーなどの支援者が発信するだけで自動的にテレビ電話がつながるため、ご本人はほぼ操作不要で使えます。

A4くらいの大型画面・字幕機能・カスタムボタンなど、高齢者の生活に寄り添った設計が特徴です。また、介護事業所や医療機関とオンラインで連携でき、ケアプランとの連動による予定リマインドにも対応しています。

【主な機能】 自動接続テレビ電話・時間指定メッセージ表示・字幕機能・グループ通話・ケアプラン連動

■ 株式会社LYNXSについて

株式会社LYNXSは、地域包括ケアにおける多職種連携を実現する完全招待制プラットフォーム「LYNXS（リンクス）」を提供しています。40年以上現役プログラマーとして活躍してきた代表の伊藤由起子が、前職で在宅医療の生産性を64％向上させた経験から、地域連携における課題を解決するため2024年5月に設立しました。「誰一人取り残さない」をコンセプトに、ICTが苦手な職種でも使える多職種連携の社会インフラ構築を目指しています。

LYNXSに関するお問い合わせ :https://www.lynxs.biz/contact.html

■ 会社概要（株式会社LYNXS）

■ 会社概要（Hubbit株式会社）

■ 本件に関するお問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177243/table/7_1_0010504524ea5fb0cff69469e2e14281.jpg?v=202603170151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/177243/table/7_2_03728de19708a83eeaf0522ee0ed490c.jpg?v=202603170151 ]

株式会社LYNXS 広報担当

Email：press@lynxs.biz

URL：https://www.lynxs.biz/