【本日13時開催！】リユースECのプロ6社が集結！自社EC支援の「これから」主催ウェビナーにRECOREが登壇。4兆円市場を勝ち抜く“2026年最新戦略”を公開

株式会社RECORE

小売・リユース向けクラウド型基幹システム「RECORE（リコア）」を提供する株式会社RECORE（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平）は、本日2026年3月17日（火）13:00より、株式会社これから（本社：東京都新宿区、代表取締役：今泉雄太）が主催する、リユースECエキスパート6社共催ウェビナー「リユースECの最前線2026 ～勝ち戦略を一気通貫で学べる1日～」に登壇することをお知らせいたします。

▼こちら(https://corekara.co.jp/seminar/20260317seminar/?utm_campaign=20260317_seminar&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8Jjl90hxrfgA1Za-6bsMRpRAgsvpZ-wNCuzXLa_V_98tA_4cDsqoYn7iCF8MdxjypuKSI6)からお申し込みください。

■ウェビナー開催の背景

リユース市場は15年連続で成長を続け、2030年には4兆円規模に達すると予測されています。市場の拡大に伴い、ユーザーの購買行動も高度化しており、リユースECに求められるのは、単なる出品ではなく 一点モノの商品と、必要としている顧客を結びつける“一期一会”の設計です。

その上で、リユース企業がECにおいて考えるべきなのは、集客、サイト設計、販促、信頼構築、購買体験、海外展開、これらをバラバラに考えるのではなく、リユース商材の特性に最適化したEC戦略の再構築です。



本セミナーでは、リユースEC支援のプロフェッショナルである株式会社これからが主催し、メルカリ、RECORE、インゲージ、awoo、BeeCruiseの6社が集結。集客、サイト設計、AI活用、顧客体験、そして海外展開まで、2026年にリユースECが勝ち続けるための「一気通貫の戦略」を徹底解説します。

■本ウェビナーで学べること

■ウェビナープログラム/登壇者

- 月間2,300万人が利用するメルカリShopsの“再攻略”- 2026年自社EC成功の基盤設計法- リユース商材特有の優先度付き施策- 成功事例を徹底分析し、編み出された買取リピート率を最大化する方法- AI時代の購買体験設計- 手軽かつ低リスク！越境EC拡大ノウハウ

本ウェビナーは、リユースECの各領域を網羅した6つの講座で構成されています。



第1部｜13:00-13:30｜株式会社メルカリ リユース事業者のためのメルカリShops“勝ち戦略”2026 登壇者：ショップスマーチャント事業部 ECコンサルタント 柳 艾実 氏

第2部｜13:30-14:00｜株式会社これから リユース自社ECってどうやったら成功するの？立ち上げ～売上の伸ばし方まで徹底解説【2026年最新版】

登壇者：シニアマーケター 内田 周作 氏

第3部｜14:00-14:30｜株式会社RECORE リユース企業のためのEC成長戦略 ─ 明日から始める3ステップ

登壇者：執行役員 リユース事業責任者 岡崎 大志

第4部｜14:30-15:00｜株式会社インゲージ 「1点モノ」の不安をファンに変える、2026年のリユースEC戦略～問い合わせをコストから利益に変える、コミュニケーションDX～

登壇者：事業推進部 イベントマーケター 佐竹 彩華 氏

第5部｜15:00-15:30｜株式会社awoo 購買体験3.0 × リユース4兆円時代 AIが“選び方”を変えるいま、リユースECに求められる“文脈”を途切れさせない設計とは

登壇者：Head of Marketing 扇谷 洋平 氏

第6部｜15:30-16:00｜BeeCruise株式会社 世界が求める「Used in Japan」越境ECの始め方から拡大戦略まで

登壇者：Global Growth Hack事業部 紺谷 聡太 氏

■ウェビナー概要

■ RECOREについて

- 日時：2026年3月17日（火）13:00～16:00- 会場：オンライン（Zoomウェビナー）- 費用：無料（事前登録制）- 詳細・お申し込み：https://corekara.co.jp/seminar/20260317seminar/?utm_campaign=20260317_seminar&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8Jjl90hxrfgA1Za-6bsMRpRAgsvpZ-wNCuzXLa_V_98tA_4cDsqoYn7iCF8MdxjypuKSI6(https://corekara.co.jp/seminar/20260317seminar/?utm_campaign=20260317_seminar&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8Jjl90hxrfgA1Za-6bsMRpRAgsvpZ-wNCuzXLa_V_98tA_4cDsqoYn7iCF8MdxjypuKSI6)

RECORE（リコア）は、小売・リユース業界に特化したクラウド基幹システムです。POS、在庫、顧客管理、EC連携、免税販売、BOPIS、会員ランクなど、オムニチャネルを前提とした統合機能を標準搭載しています。

小売・リユース向けクラウド基幹システムRECORE機能一覧

高い拡張性とAPI連携力を備えており、外部のマーケティングツールやBIツール、物流システムとのシームレスな接続も可能です。現在では、中堅～大手の小売・アパレル企業からリユース事業者まで幅広く導入が進んでおり、「小売業の次世代インフラ」としての地位を確立しています。

▶ RECOREサービスサイト：https://recore-pos.com/

■ 会社概要

株式会社RECORE

所在地：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門ビル7F

東京支社：東京都港区港南1-8-15 Wビル2F

代表取締役：佐藤秀平

設立：2016年10月

事業内容：

・小売・リユース向けクラウド基幹システム「RECORE」の開発・提供

・フリマ/EC一元管理システム「RECORE EC」の開発・提供

・RECORE logi、RECOREささげ代行、RECORE出品代行

・RECOREコンサルティング、RECOREリユース参入支援