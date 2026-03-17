品川駅徒歩4分、新幹線・羽田空港アクセス良好最大90名対応の貸し会議室がオープン

株式会社あどばる

株式会社あどばる（本社：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、JR品川駅から徒歩4分の好立地に、複数会場の同時利用に対応した新しい貸し会議室「TIME SHARING 品川センタービルディング 12A」「TIME SHARING 品川センタービルディング 12B」を2026年2月27日にオープンいたしました。品川は、新幹線停車駅であり羽田空港へのアクセスにも優れた、日本有数のビジネスハブです。全国から参加者が集まる研修やカンファレンスの開催地としても高い需要があります。同一ビル内で複数会場を同時利用できる環境を整備することで、企業研修やセミナー、ビジネスイベントなど大規模な利用ニーズへの対応を強化しました。

■ 企業研修の多様化に対応

TIME SHARING 品川センタービルディング 12B

近年、企業研修やセミナーでは、参加人数の変動や部署ごとの並行開催、メイン会場と控室の併用など、柔軟な会場運営が求められています。

当社ではこれまで、品川エリアにおいて8名～18名規模の小規模会議室を同一ビル内で展開してきました。今回、新たに最大90名対応の大型会議室を整備することで、より幅広い用途に対応できる環境を構築しました。

同一ビル内の複数会場を同時に予約することで、以下のような利用が可能です。

・大規模研修を複数部署で並行開催

・セミナーのメイン会場と控室を分けた運営

・講演会や説明会など大人数イベントの開催

■ 最大90名対応、用途に応じた使い分けが可能

「TIME SHARING 品川センタービルディング 12A」は、最大51名を収容できる87.23平方メートル のスペースです。

「TIME SHARING 品川センタービルディング 12B」は、最大90名を収容できる199.63平方メートル の大型会議室となっております。

いずれもJR各線「品川駅」高輪口（西口）から徒歩4分の立地で、新幹線や羽田空港へのアクセスにも優れています。全国から参加者が集まる研修やセミナー、講演会などに適した会場です。営業時間は午前8時から午後10時までとなっており、早朝の研修や夜間のイベントにも対応いたします。

■ ビジネス交流会にも対応

館内ではWi-Fiを無料で利用でき、オンライン配信を伴うセミナーやハイブリッド型イベントにも対応可能です。

また、適量の飲酒を伴うビジネス交流会の開催も可能です。会議室予約と同時にケータリングの申し込みもできるため、研修後の懇親会やコミュニティイベントなどにも活用できます。指定エリアでの喫煙にも対応しています。

■ 駅近立地でリーズナブルな価格設定

品川エリアの貸し会議室では、「アクセス」と「価格」のバランスが重要な選択基準となっています。

本施設では、品川駅徒歩4分という利便性を備えながら、リーズナブルな価格帯を実現しました。スタートアップ企業から大手企業まで幅広い利用を想定しています。

50名未満のセミナーには12A、100名規模の研修には12Bといった使い分けが可能です。人数や用途に応じて最適な会場を選択できます。

■ 施設概要

TIME SHARING 品川センタービルディング 12A

●最寄り駅：JR各線品川駅高輪口（西口）より徒歩4分

●営業時間：午前8時～午後10時

●収容人数：スクール形式51名

●広さ：87.23平方メートル

●インターネット環境：Wi-Fi無料、有線接続対応

●喫煙可否：指定場所のみ可

●ビジネス交流会：対応可

●詳細：https://time-sharing.jp/detail/666874(https://time-sharing.jp/detail/666874?ref=ASSAF0000636&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_prtimes&utm_campaign=ASSAF0000636_prtimes_shinagawa)

TIME SHARING 品川センタービルディング 12B

●最寄り駅：JR各線品川駅高輪口（西口）より徒歩4分

●営業時間：午前8時～午後10時

●収容人数：スクール形式90名

●広さ：199.63平方メートル

●インターネット環境：Wi-Fi無料、有線接続対応

●喫煙可否：指定場所のみ可

●ビジネス交流会：対応可

●詳細：https://time-sharing.jp/detail/666875(https://time-sharing.jp/detail/666875?ref=ASSAF0000636&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_prtimes&utm_campaign=ASSAF0000636_prtimes_shinagawa)

■ TIME SHARINGについて

エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただけます。

サイト：htts://time-sharing.jp/(https://time-sharing.jp/?ref=ASSAF0000636&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_prtimes&utm_campaign=ASSAF0000636_prtimes_shinagawa)

■ 会社概要

会社名 ：株式会社あどばる（株式会社ビジョン子会社）

代表 ：中野邦人

本店 ：東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル 5階

支店 ：東京都渋谷区道玄坂２丁目２９－５ 渋谷プライム 5F グレイドパーク渋谷

設立 ：2008年7月

事業内容 ：スペースシェアリング事業、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業

社員数 ：60名

HP ：https://adval.jp/