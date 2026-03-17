マネーフォワードエックス、南都銀行と経理・決済・金融サービスを統合した「法人向けデジタルサービス」の共同開発に合意

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードエックス株式会社は、株式会社南都銀行（以下、南都銀行）と、新たな法人向けデジタルサービス（以下、本サービス）の共同開発に合意したことをお知らせします。本サービスは、マネーフォワードエックスが提供する法人サービスプラットフォーム『BANK Biz』をベースに、南都銀行の法人インターネットバンキング基盤と統合・再設計します。法人顧客が日常の経理・決済・金融取引をシームレスに利用できる「次世代型サービス」として、2027年秋の提供開始を目指してまいります。

■共同開発の背景と狙い

少子高齢化や人口減少に伴い地域経済が変化する中で、地域金融機関には事業者へのより手厚い伴走型支援が求められています。南都銀行は、新中期経営計画において「法人取引基盤の強化」と「デジタルチャネルの構築」を最重要テーマとして掲げており、法人顧客の経営課題をデジタルで解決する新たな基盤整備を検討してまいりました。一方、マネーフォワードエックスは、地域金融機関の法人ビジネス強化に寄与すべく、2025年5月より法人サービスプラットフォーム『BANK Biz』シリーズの提供を開始しています※1。

この度、南都銀行は、新たな法人向けデジタルチャネルとして『BANK Biz』シリーズの採用を決定しました。本合意に伴い両社は、法人インターネットバンキングと『BANK Biz』の法人ポータル・アプリを、統合することで、法人顧客の経理・決済・金融取引をシームレスに利用できる新たなデジタルチャネルモデルの構築に取り組みます。

※1 プレスリリース：Money Forward X、地域金融機関向け法人サービスプラットフォーム『BANK Biz』シリーズを発表、中国銀行で来秋より提供開始(https://corp.moneyforward.com/news/release/service/20250530-mf-press-1/)（2025/5/30公開）

■本サービスの特長

１.経営者の意思決定を支える「PC・スマホ統合環境」の提供

『BANK Biz』シリーズでは、オフィスでの利用に適したPC版ポータルに加え、経営者・経理担当者が場所を選ばず利用できるモバイルアプリ『BANK Biz App』を提供します。残高確認や資金繰りの可視化、振込・承認など、従来PCでしか行えなかった業務がスマートフォン上で完結します。また、入出金データを活用した資金繰りシミュレーションや、借入申込、ファクタリング、請求書カード払いなど、多様な資金調達手段をあらゆるデバイスから迅速に利用でき、経営判断のスピード向上を実現します。

２.経理業務と決済をシームレスにつなげる統合機能

請求書の受領・発行から支払処理、入金消込までの一連の事務プロセスを、本サービス上で完結できます。AI-OCRによる請求書のデータ化や振込データの自動作成、インターネットバンキングと連携した振込・承認など、バックオフィス業務の効率化を実現。本サービスが「経理業務と決済をシームレスにつなぐハブ」となることで、企業は複数のツールを使い分ける手間がなくなり、事務負担の大幅な軽減が可能になります。

■本サービス開発における各社の役割

南都銀行が長年培ってきた「地域課題への深い洞察」と「堅牢な金融インフラ」に、マネーフォワードエックスの「高度なSaaS開発・UI/UXデザインの知見」を掛け合わせ、両社一丸となって本サービスの構築を推進します。

具体的には、南都銀行がサービス設計の主導と法人インターネットバンキング基盤の提供、新たな営業モデルの構築を担い、マネーフォワードエックスが『BANK Biz』をベースとした開発とマーケティング支援を担当します。銀行の確かな信頼性とデジタルならではの利便性を融合させ、地域企業のバックオフィス業務と決済をシームレスにつなぐ、次世代の経営インフラを共に創り上げてまいります。

■今後の展開について

両社は、本サービスを地域企業の生産性向上を支える「次世代型デジタルチャネル」の中核と位置づけ、アプリ・PC・法人インターネットバンキングを統合した利便性の高い環境構築を進めてまいります。サービス提供開始後は、各種手続きのデジタル化や会計サービスとの連携強化など、法人業務のさらなる効率化を実現する機能を段階的に拡充します。また、非対面でのコミュニケーション機能の導入や、データを活用した経営支援の高度化にも取り組み、法人顧客の業務プロセスと銀行サービスが一つの流れとして完結する環境の実現を目指します。

今後も、共同開発を通じて蓄積される知見をもとに、デジタルによる法人サービスの価値向上に共同で取り組み、地域経済の活性化に貢献してまいります。

■株式会社南都銀行について

名称 ：株式会社南都銀行

所在地 ：奈良県奈良市大宮町四丁目297番地2

代表者 ：取締役頭取 石田 諭

創立 ：1934年6月

URL ： https://www.nantobank.co.jp/

■マネーフォワードエックス株式会社について

名称 ：マネーフォワードエックス株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21

代表者 ：代表取締役社長 CEO 本川 大輔

設立 ：2024年12月

事業内容：金融関連サービスの開発・提供

URL ：https://corp.mf-x.jp/

＜サービスの導入をご希望の場合のお問い合わせ先＞

https://corp.mf-x.jp/contact/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。