【DX事例】生成AI×n8nによる業務自動化研修を株式会社ユアサで実施

株式会社プロキッズ

子どもから大人までを対象にIT教育事業を展開する株式会社プロキッズ（本社：東京都台東区、代表取締役：原 正幸、以下プロキッズ）は、日用消耗品事業を行う株式会社ユアサ（本社：兵庫県西宮市、以下ユアサ）に対し、生成AIとワークフロー自動化ツール「n8n」を組み合わせたDX業務自動化研修を実施しました。



生成AIと自動化ツールを組み合わせたオンラインでのDX実務研修

「湯浅紙店」ブランドでEC販売事業が急成長するユアサでは、受注・出荷・請求にいたるまでの業務をAIで効率化することが急務となっていました。本研修では、ユアサのIT担当者が「自ら業務を自動化できる」状態を目指し、AIを実務に組み込む実践型のワークショップを行いました。実際の業務課題を題材に、受講者自らがシステム構築を体験。IT担当者が現場の課題を短期間で解決できる「自走型組織」への第一歩を支援しました。

【背景】現場の課題をAIを活用した「実装力」で突破する

現在、生成AIを導入する企業が増えていますが、チャット等の個人利用に留まり、実務のフローに組み込んで組織的な成果に繋げられている企業はまだ多くありません。その要因として、AIを現場でどう使うかという「業務設計」が挙げられます。

- 現場のよくある課題： PDF・FAX・Excelといった人手で行う処理が多く残っている。- 活用の壁： 生成AIは導入したものの、社内データや既存システムと連携できず、活用が止まっている。

こうした「システム間の断絶」を解消し、業務フローを自動化するのがn8nです。

n8nは各種システムやAI、データベースをシームレスに連携できるツールです。n8nに生成AIを組み合わせることで、これまで自社開発では時間がかかっていた業務改善や他社へ委託していた開発を、短期間で実装できる可能性が広がります。

【研修実績】「教わる」だけでなく「その場で作る」実践型カリキュラム

業務フローを自動化できるプラットフォーム「n8n」

ユアサ様の研修では、実際の業務を想定し、受講者自身のパソコンで、パズルを組み合わせるように視覚的に処理をつなぐ「ローコード」の手法で構築を行いました。

受講者は研修を通じて、「どのツールをどう繋げば、業務フローが自動化できるのか」という実装の勘所を直接習得。これにより、業務フローの変更にも自社で即座に対応できる運用基盤を確立しました。

＜受講者の声＞

「ツールの紹介に留まらず、具体的な構築手順を学べたことで、自社の業務プロセスにどう組み込めるかイメージを膨らませることができました。」

「アイデア次第で複雑な工程も自動化できる圧倒的な自由度の高さには、業務効率化の大きな可能性を感じ、非常に刺激を受けました。」

【プロキッズの研修の特徴】

FAXデータのCSV化フロー

子ども向けオンラインプログラミング教育のリーディングカンパニーであるプロキッズには、難しい技術を「誰でも使える武器」に変える圧倒的なノウハウがあります。

- わかりやすいステップ： 専門用語を排し、本質的な構造を伝授。非エンジニアの方がどこでつまずくかを熟知したステップアップ設計。- 「自走」を促す補助輪： 単なる代行ではなく、受講者が自力でエラーを解決し、フローを拡張できるまで伴走。- 現場ニーズへの即応性： パッケージ研修ではなく、企業の「実際のデータ」を題材にするため、研修成果がそのまま翌日の実務に直結します。

【法人企業向けDX研修について】

プロキッズが大切にしているのは、「現場の手を奪わず、価値ある仕事に集中できる設計」で導入することです。「何から手をつければいいか分からない」「自社のこの業務も自動化できる？」といった段階のご相談も大歓迎です。

オンライン研修により、場所を問わず全国どこからでも実施可能です。少数精鋭の専門家チームが、貴社の課題に合わせた最適なステップをアドバイスいたします。

まずはお気軽にご相談ください。



・お問い合わせはこちら： https://prokids.jp/contact(https://prokids.jp/contact)

プロキッズは、「ITを明日から使える現場の武器へ」変えることをミッションとしています。

今後も、ローコードツールと生成AIを駆使し、企業のIT部門が自ら価値を創造できる「自走型組織」の育成を支援してまいります。

参考）株式会社ユアサについて

1925年の創業以来、日用消耗品や家庭用品の卸売販売・EC事業を通じて、地域社会のインフラを支える老舗商社です。

・所在地：兵庫県西宮市田中町4-10-2

・代表者：代表取締役社長 湯浅 賢治

・URL：https://yuasakamiten.com/

＜会社概要＞

・会社名：株式会社プロキッズ

・所在地：東京都台東区台東1-4-12 BKビル5F

・代表者：代表取締役社長 原 正幸

・URL：https://prokids.jp/



株式会社プロキッズは、子どもから社会人まで、ITを「使える武器」に変えるための情報教育を幅広く提供しています。法人向けのDX・生成AI研修や新人研修に加え、自治体・教育機関向けのプログラミングや生成AI活用講座など、累計5,000名以上の教育実績を保有。

代表の原は東京都中小企業振興公社の生成AI専門家としても登録されており、最新技術を実務ですぐに使える「自走型組織・人材」の育成を支援しています。

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。