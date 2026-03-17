東都興業、農業AIスタートアップのinaho株式会社と資本業務提携を締結

東都興業株式会社

施設園芸用ハウス部材のメーカーである東都興業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：弘田哲也、以下「東都興業」）は、AIロボティクス技術で農業の自動化・スマート化を推進するinaho株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：菱木豊、以下「inaho」）への出資を行い、資本業務提携契約を締結いたしました。 本提携により、東都興業が培ってきた「現場の知見・製品力」と、inahoの「高度なAI技術・開発力」を構造的に融合させ、深刻な労働力不足に直面する日本の農業現場に、実効性の高い次世代ソリューションを提供してまいります。

■ 提携の背景

国内の施設園芸農家数は、過去20年で約3割減少しており、高齢化と後継者不足による生産基盤の縮小が懸念されています。持続可能な農業を実現するためには、人手に頼っていた収穫や環境制御をテクノロジーによって自動化・高度化することが急務です。 東都興業は、1964年の創業以来、ビニペットをはじめとするハウス部材で日本の農業を支えてきました。一方、inahoは自動収穫ロボットやAIを用いた次世代制御システムを展開するディープテックスタートアップです。 両社は、ハードウェアと知能（AI）を統合することで、単なる部材提供に留まらない「未来型農業インフラ」を共創できると確信し、今回の資本業務提携に至りました。

■ 今後の取り組み

両社は、以下の領域を中心に包括的なシステムの構築を進めてまいります。

１．AI・ロボティクスと連動した次世代部材の共同開発・改良・実証（PoC)

inahoの次世代制御システムと、東都興業・製品の連携を目指します。AIが取得した環境・生育データに基づき、最適なタイミングでハウス環境を自動調整する「脳（AI）と手足（制御盤）」が連動したス マートデバイスの開発を加速させます。

２．「Robot-Ready」なハウス仕様の標準化・ 共同提案メニューの整備

ロボットが性能を最大限に発揮できるよう、東都興業が長年培ってきた販売ネットワークのご協力を得ながら、レール精度や部材配置を最適化した「ロボット走行前提のハウス仕様」を共同で定義します。将来的な自動化を見据えた設備投資を可能にすることで、生産者の段階的なスマート農業導入を支援します。

３．製造・配送パートナー連携

東都興業が有する製造拠点の共有と、全国をカバーする配送拠点を活用したinahoのプロダクト・ソリューションの安定供給体制の確立を目指します。

※なお、本件における出資比率および出資金額については非公開とさせていただきます。

■ 今後の展望

東都興業は、今回の提携を通じて「部材メーカー」から「農業ソリューション企業」への進化を加速させます。両社の強みを掛け合わせることで、自動化前提のハウスを日本発のグローバルスタンダードとして確立し、次世代に続く持続可能な食料生産インフラの実現に寄与してまいります。

【会社概要】

東都興業株式会社

所在地：東京都中央区京橋1-6-1

代表者：代表取締役社長 弘田 哲也

創業：1964年 事業内容：施設園芸用ハウス部材（ビニペット等）の製造・販売

URL：https://www.totokogyo.co.jp/

inaho株式会社

所在地：神奈川県藤沢市

代表者：代表取締役 菱木 豊

事業内容：自動収穫ロボットの開発・提供、RaaS事業、農業参入支援コンサルティング等

URL：https://inaho.co/