『ちいかわ』春のアパレル新商品が登場！アメリカの老舗ウェアブランド『Robert P.Miller』のTシャツシリーズがTalkingより3月19日 (木) 発売！

株式会社トーキング・ヘッズ

株式会社トーキング・ヘッズ（代表取締役：濱田大輔、本社：東京都中央区）は、運営するECショップ「Talking」において1937年創業の老舗ウェアブランドRobert P.Miller（ロバート ピー・ミラー）とTalkingのコラボレーションアイテムを発売します。

第一弾となる今回は、胸元にちいかわたちの刺繍ワッペンをあしらった特別仕様のアイテムが登場！

Millerのシグネチャーでもあるパネルリブの素材で、長く愛され続けている定番のTシャツやユニセックスで幅広く着ていただけるビッグシルエットのポケットTシャツの2タイプをラインナップ。

カラーはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのキャラクターをそれぞれイメージした4カラー展開です。主張しすぎないワンポイントだからこそ、ちいかわたちをさりげなく楽しみながら普段のワードローブに自然と溶け込み、デイリーに取り入れやすいアイテムに仕上げました。肌に優しく触れる感覚で着心地が良く、お気に入りのキャラクターたちと一日中快適に過ごせるこの春夏のヘビロテアイテムです。

ちいかわたちのイラストが入ったオリジナルデザインのパッケージでお届けします。

販売概要

◆発売日：2026年3月19日（木）12:00~

◆Talking 公式WEB SHOP https://shop.talkingheads.biz/blogs/news/ck-miller-2026ss-lp

＜取り扱い店舗＞

〇ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」 https://chiikawamarket.jp/

〇ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」 https://chiikawa-info.jp/ck_land.html

〇キデイランド各店 https://www.kiddyland.co.jp/shoplist/

※店舗により展開商品が異なるため、在庫状況は各店舗へ直接お問い合わせください。

ラインナップ

ちいかわ Tシャツ Robert P.Miller×Talking

4,290円(税込)

ちいかわ FLAMINGOちいかわ FLAMINGOハチワレ BLUEBERRYハチワレ BLUEBERRYうさぎ BANANAうさぎ BANANAモモンガ COFFEEモモンガ COFFEE

ちいかわビッグシルエットポケットTシャツ Robert P.Miller×Talking

5,500円(税込)

Talking/ トーキング

ちいかわ FLAMINGOちいかわ FLAMINGOハチワレ BLUEBERRYハチワレ BLUEBERRYうさぎ BANANAうさぎ BANANAモモンガ COFFEEモモンガ COFFEE

「スキ」をいつもあなたのそばに。

株式会社トーキングは、キャラクターたちの一番いいところをカタチにするクリエイティブ・デザインチームです。「ちいかわ」「mofusand」をはじめとする旬なキャラクターからこだわりのオリジナルデザイン受注まで、アパレルアイテムを中心にみなさんの日常にちょっとしたハッピーをプラスする、ユニークで特別なアイテムをECサイト「Talking」でリリースしています。

◼︎オフィシャルサイト https://shop.talkingheads.biz/

◼︎ODMサイト https://odm-shop.talkingheads.biz/

Robert P.Miller／ロバート ピー・ミラー

1937年に、Roberat P.Millerによって、アメリカのアーカンソー州でアンダーウェアブランドとして創業しました。Miller独自の針抜き仕様の「PANEL RIB」は、画期的な技術力により1940年代から60年代にかけて現在にも続くブランド地位を確立しました。着るたびに馴染んでくる着心地の良さで、アウターとしてもインナーとしても使い勝手の良いアイテムを展開しています。

◼︎公式ブランドサイト： https://www.robert-p-miller.jp/

ちいかわ

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。

2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

〇関連サイト

ちいかわ公式総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/

公式通販「ちいかわマーケット」：https://chiikawamarket.jp/

ちいかわグッズ公式X：https://x.com/chiikawa_kouhou

(C)︎nagano

本件に関するお問い合わせ

Talkingでご購入された商品に関するお問い合わせ

◼︎Talking お問い合わせ https://shop.talkingheads.biz/pages/contact

「ちいかわマーケット」でご購入された商品に関するお問い合わせ

◼︎ちいかわマーケットお問い合わせ https://chiikawamarket.jp/pages/support

店頭でご購入された商品に関するお問い合わせは各店舗まで

◼︎SHOP LIST https://chiikawa-info.jp/p21/tenpo/#tenpo





