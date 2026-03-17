『World of Tanks』×『Mafia』の裏社会コラボが実現！ 期間限定イベント「バトルパス・スペシャル＜Mafia＞」を3月19日より開催

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは同社が開発・運営するPC向け戦車アクションゲーム『World of Tanks』において、2026年3月19日（木）から3月29日（日）までの期間中、「バトルパス・スペシャル 」を開催します。プレイヤーは2Kのアクション・アドベンチャー『マフィア コンプリート・エディション（Mafia: Definitive Edition）』に登場する象徴的なキャラクターたちを、イベントの進行に応じて搭乗員として迎え入れることができるほか、ゲームの印象的なシーンをモチーフにしたデカール、銘刻、3D付属品、2Dスタイルなど、さまざまな特別カスタマイズ要素もアンロックできます。

＜「バトルパス・スペシャル 」トレーラー＞

https://www.youtube.com/watch?v=eXh4_BnGMJQ

■Tier IXイタリア中戦車 Predatore登場！

どんな作戦にも頼れる「腕力」は欠かせないもの。今回のコラボレーションではTier IXイタリア中戦車 Predatoreが登場します。イタリア中戦車の伝統を受け継いでいるこの戦車は、高精度な自動装填砲と優れた機動力を兼ね備えているのが特長です。さらに高い最高速度によって戦場のあらゆる場所へ迅速に展開し、強力な火力を叩き込むことが可能です。

■「Mafia」シリーズのキャラクターが限定コラボ搭乗員として参戦

優れたボスには、優秀な仲間が欠かせません。「バトルパス・スペシャル 」では、危険な状況にも対応できる頼れる仲間たちを搭乗員として迎え入れることができます。

【登場キャラクター】

Tommy Angelo：ロスト・ヘヴンの街でタクシードライバーとして働いていたが、今では苦労の末に敬意を勝ち取った新進気鋭のマフィア構成員。

Paulie Lombardo：鋭い皮肉と軽口を武器に場を盛り上げるムードメーカー。拳の準備も万端。

Sam Trapani：寡黙ながら確実に仕事をこなし、揺るぎない忠誠心を持つ実力派エンフォーサー。

Frank Colletti：冷静なコンシリエーレとして、ボスの決断を支える参謀役。

Don Ennio Salieri：敬意とは与えられるものではなく、勝ち取るものだと知るリーダー。

Tommy AngeloとPaulie Lombardoはバトルパスの進行によって入手可能です。また、Sam Trapani、Frank Colletti、Don Ennio Salieriはさらに組織を拡大したいプレイヤー向けになっており、ゲーム内特別パックにて登場します。

■3種類の特別2Dスタイル

ファミリーの一員として戦うなら、見た目にもこだわりたいもの。「バトルパス・スペシャル 」では次の3種類の特別2Dスタイルが登場します。

・Little Italy

・Fair Play

・Lost Heaven Noir

■ミッション＆Twitch Drops

イベント期間中、プレイヤーは特別ミッションに挑戦することで追加報酬を獲得できます。また、Twitch配信を視聴することでテーマ付きDropsも入手可能です。

出撃せよ。履帯を鳴らせ。そして忘れるな--ここでは皆、ファミリーだ。

■『World of Tanks』について

『World of Tanks』は、戦車戦に特化したチームベースの大規模マルチプレイオンラインアクションゲームとして初のタイトルです。世界中の20世紀中頃の戦闘車輌が登場する、ダイナミックな戦車アクションをお楽しみください。あなたの兵器庫には、11か国の950輌以上の装甲車輌が揃い、史実に忠実なディテールで精巧に再現されています。

公式サイト：http://worldoftanks.com

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、キーウ、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

【ゲーム概要】

タイトル ：『World of Tanks』

ジャンル ：戦車アクションゲーム

対応プラットフォーム ：PC

配信日 ：2010年8月12日

価格 ：基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

『World of Tanks』公式サイト ：https://worldoftanks.asia/ja/

【権利表記】

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