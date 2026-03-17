最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― 検索順位だけを見たSEO評価は十分か？Google Discover時代の「流入設計」について学べる実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早いデジタル市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ:検索順位だけを見たSEO評価は十分か？Google Discover時代の「流入設計」

SEOの評価指標として「検索順位」だけを見ていて十分なのか。本セミナーでは、検索順位中心の従来型SEOを見直し、Google Discoverを含めた新しい「流入設計」の考え方について解説します。

Google Discoverは、Google検索と同じシステムを基盤としながら、ユーザーの興味関心に応じてコンテンツを表示する“PUSH型”の情報フィードです。ユーザーが検索キーワードを入力して情報を探す従来の検索とは異なり、受動的な情報収集に応える仕組みとして、近年新たなトラフィックチャネルとして注目されています。

本セミナーでは、Discoverが検索とは異なる「別面の流入チャネル」である点を踏まえ、Google Search Consoleを用いたDiscoverパフォーマンスの確認方法や、Discover時代に求められるコンテンツ設計・流入設計の最低要件を解説。検索順位のモニタリングにとどまらず、Discoverを含めた流入全体を可視化し、最終的なビジネス成果につなげるための実践的な考え方を紹介します。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年3月31日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年4月7日（火）12:00（※以下、テーマは順次発表）

日時 ：2026年4月14日（火）12:00

日時 ：2026年4月21日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)