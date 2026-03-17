トマトケチャップは“焼く”ともっとおいしくなる！国民的キャラクターのドラえもんがカゴメ「焼きケチャップ」の広告キャラクターに大抜擢　3月18日（水）より2種の新CMが放映開始

カゴメ株式会社

◼︎特設サイトURL：https://www.kagome.co.jp/campaign/doraemon/

カゴメ株式会社（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：奥谷 晴信）は、「カゴメトマトケチャップ」を使って食卓をよりおいしく、より楽しくする調理法として、油と一緒に炒めるだけでより濃厚でコク深い味わいが楽しめる「焼きケチャップ」を提案しております。この「焼きケチャップ」の魅力をより多くの皆さまにお伝えするため、国民的キャラクター「ドラえもん」を広告キャラクターに起用し、新CM「焼きケチャたまごはん」篇および「焼きケチャたまごパン」篇を制作しました。3月18日(水)よりWEB公開、5月より全国ネットのテレビアニメタイム枠で順次放映開始いたします。

左：「焼きケチャップ」特設サイトTOPビジュアル 右：「焼きケチャたまごはん」篇／「焼きケチャたまごパン」篇CMカット

また、ドラえもんオリジナルパッケージの「カゴメトマトケチャップ（500g）」や、「ドラえもんお絵描きキャップ」付き商品を数量限定で販売する店頭キャンペーンも実施いたします。

カゴメは、1908年の発売以来、年間約6千万本以上※を販売する洋風万能調味料の「カゴメトマトケチャップ」について、少しの工夫でよりおいしく、そして幅広い料理で調理を楽しんでいただくことを目指し、油と一緒に炒めることで濃厚でコク深くなり、酸味がやわらぐ「焼きケチャップ」という調理方法をご提案しています。従来のかける・つけるという使い方に加え、よりおいしさを引き出すワザ・コツとしてお伝えしたく、考案したものです。

※2025年当社出荷ベース

この度、カゴメは世代を超えて愛される国民的キャラクター「ドラえもん」とともに、「焼きケチャップ」の魅力を楽しく、分かりやすく発信してまいります。“ひみつ道具”でのび太を助けるドラえもんのように、忙しい朝に「焼きケチャップ」という新しい調理法を提案してまいります。

＜新CM情報＞

忙しい朝のキッチンで「何を作ろう？」と悩む主婦のもとへ、ドラえもんが登場し、新しい調理法を提案します。フライパンでトマトケチャップを焼くだけで、濃厚でコク深い味わいに変化。卵やソーセージなど、身近な食材と合わせるだけで、簡単なのに満足感のある一皿が完成します。ドラえもんが「ケチャップを焼こう！！」と呼びかけるシーンが印象的で、 楽しくキャッチーなCMに仕上がっています。

■タイトル ：「焼きケチャたまごはん」篇／「焼きケチャたまごパン」篇

■タイプ ：15秒

■公開日 ：2026年3月18日（水）

■TVCM放映エリア ：全国

■WEB CM ：

「焼きケチャたまごはん」篇 https://youtu.be/0XCNzfZSb0Q

「焼きケチャたまごパン」篇 https://youtu.be/994SDGAi1mU

「焼きケチャたまごはん」篇「焼きケチャたまごパン」篇

CMで紹介している「焼きケチャたまごはん」と「焼きケチャたまごパン」のレシピの詳細については、以下をご覧ください。

■レシピ情報：

「焼きケチャたまごはん」 https://www.kagome.co.jp/products/recipe/15324/

「焼きケチャたまごパン」 https://www.kagome.co.jp/products/recipe/15346/

＜キャンペーン情報＞「ドラえもん」オリジナルパッケージ商品が期間限定で販売予定

フライパン片手にポーズを決めるデザインのドラえもんが可愛らしいオリジナルパッケージの「カゴメトマトケチャップ（500g）」を4月中旬頃より数量限定で順次、全国のスーパー、小売店などで販売予定です。

※数量限定、無くなり次第終了

数量限定！ドラえもんが描ける「お絵描きキャップ」が付いてくる

キャンペーン期間中、トマトケチャップを使ってドラえもんが描ける「お絵描きキャップ」付きの商品を数量限定で販売。「ドラえもん・えかきうた」に合わせて“描きケチャップ”を楽しめるWEB動画も公開いたします。動画を見ながら、親子で楽しく食卓を囲んで、ケチャップを使ったお絵描き体験をお楽しみいただけます。

＜WEB動画「ドラえもん・えかきうた」について＞

■タイトル ：みんないっしょに描いてね！「ドラえもん・えかきうた」動画

■タイプ ：60秒

■公開日 ：2026年3月17日（火）

■視聴方法 ：特設サイト内 https://www.kagome.co.jp/campaign/doraemon/#ekakiuta

KAGOME公式Youtube https://www.youtube.com/shorts/VYk84qJKs5E

＜「焼きケチャップ」特設サイト＞

特設サイトでは、新CM「焼きケチャたまごはん」篇、WEB動画「ドラえもん・えかきうた」を視聴できるほか、「焼きケチャップ」の美味しさの秘密を探るコーナーや、「焼きケチャップ」だからこそ美味しさが引き立つレシピやアレンジなど、すぐに「焼きケチャップ」を試してみたくなる実用的で楽しいコンテンツをご用意しております。

■特設サイトURL：https://www.kagome.co.jp/campaign/doraemon/

カゴメトマトケチャップ

カゴメトマトケチャップは、トマト・糖類・お酢・食塩・たまねぎ・香辛料だけでつくられています。着色料、保存料は使用していません。カゴメトマトケチャップはトマトがちがいます。いつも食べているトマトとはちがうカゴメが選んだケチャップ用のトマト。夏の畑で真っ赤に完熟させてから使用しています。

■容量：180g／300g／500g／800g／12g×10個

【ドラえもんについて】

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。

1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。1979年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。翌1980年には、劇場版アニメ『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。2013年には累計観客動員数1億人を突破。シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2026年2月27日（金）より公開中。

まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

―参考情報―

「焼きケチャップ」の濃厚でコク深い味わいを楽しめるキッチンカーが期間限定で登場！

2026年3月17日（火）にWeWork アイスバーグにて、カゴメが推進する「焼きケチャップ」の試食ができる「Tasty キッチンカー」（Tasty Japanプロデュース）を期間限定で展開します。

今回のキッチンカーでは、「焼きケチャップ」の濃厚でコク深い味わいをダイレクトに楽しむためのベストパートナーとして、揚げたてのフライドポテトを提供。誰もが慣れ親しんだポテトを添え、おなじみのケチャップと、その概念を覆す「焼きケチャップ」の究極の食べ比べ体験を実施します。揚げたてのポテトだからこそ際立つ、２つのケチャップの味わいの違いをダイレクトに体感できるリアルな食体験をお届けします。

「Tasty キッチンカー」イメージビジュアル