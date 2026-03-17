SIGNATE、NexTech Week 2026【春】内「第10回AI・人工知能EXPO」に出展！

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、2026年4月15日（水）から4月17日（金）に東京ビッグサイトにて開催されるNexTech Week 2026【春】内の「AI・人工知能EXPO」に出展いたします。

変革のボトルネック「業務棚卸」を圧倒的なスピードで実行

DX・AX（AI Transformation）推進や組織改革の第一歩となる「業務棚卸」は、全社の業務を洗い出し可視化する重要なプロセスです。一方で、従来はヒアリングや整理に多くの時間とコストがかかり、外部コンサルティングを活用した場合でも完了までに半年以上を要するケースが一般的でした。

SIGNATEが提供する独自のAIエージェント「WorkAI」は、この業務棚卸プロセスを大幅に効率化し、最短約1週間で業務を可視化。90％以上の工数削減を実現します。

■ 出展内容（ブース番号：5-50）

ブースでは、業務棚卸AIエージェント「WorkAI」をご紹介します。

企業のDX・AX推進におけるボトルネックとなりやすい業務構造の把握を、スピーディかつ高精度に実現する仕組みをご覧いただけます。

【WorkAIで実現できること】

- 生成AI・IT活用：AIを導入すべき業務を特定し、導入優先順位を明確化- 人的資本経営・採用：業務の見直しによるエンゲージメント向上や人材再開発を支援- 組織最適化：業務プロセスの見直しや組織改編・統合の判断材料を可視化- 営業・業務効率化：営業プロセスの標準化・強化による生産性向上

【ブースデモ：わずか「数行」のインプットから始まる業務棚卸】

特定の組織・職種における「業務棚卸プロセス」を即座に体験できるデモをご用意しております。

現場の負担を最小限に抑え、わずかなインプット情報から業務定義が自動生成される驚きのスピードを、ぜひ会場でご体感ください。

ご来場登録はこちら :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605532161691782-WLN

■出展概要

日時 ：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00-17:00

会場 ：東京ビッグサイト（西展示棟）

ブース番号：5-50

展示会URL：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp.html

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp