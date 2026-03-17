コリアーズ、「アジア太平洋地域 オフィスマーケット インサイト| 2026年2月」を発刊

コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社

大手総合不動産コンサルティングサービスであるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社（代表：谷川雅洋、本社：東京都千代田区、NASDAQおよびTSX：CIGI、以下コリアーズ・ジャパン）は、アジア太平洋地域（APAC）における主要オフィス市場の最新動向と今後の見通しをまとめた「アジア太平洋地域 オフィスマーケット インサイト | 2026年2月」 を発刊いたしました。

本レポートでは、日本を含むAPAC 11市場を対象に、経済環境、オフィス需要・供給、空室率、賃料動向および投資動向について、コリアーズ独自のデータと分析に基づき整理しています。2025年を通じて形成された市場トレンドを踏まえ、2026年上半期に向けたオフィス市場の方向性を示しています。

APACの主要市場におけるGDP成長率（2025年実績および2026年予測）：

出典：Oxford Economics｜実質GDP成長率（前年比）。インフレ率は2025年12月時点で各国の公式統計機関から入手可能な最新データに基づく。基準貸出金利は各国中央銀行が決定する最新の政策金利を示す

需要と供給は概ね均衡、プライム・高品質オフィスへの選好が鮮明に

APAC全体では、オフィス需要と供給は概ね連動して推移しており、テナントの移転・拡張活動が回復基調にあります。特に主要市場では、空室率の引き締まりを背景に、プライムおよび高品質オフィスへの関心が一段と高まっています。

インド・中国本土・日本が地域需要を牽引

2025年のリーシング需要は、インド、中国本土、日本が引き続き地域全体を牽引しました。一方で、フィリピン、ニュージーランド、香港などでは需要の伸びが顕著となり、市場回復の裾野が広がっています。

日本市場：市況の引き締まりが継続

日本市場では、人材獲得競争の激化を背景に、東京を中心としたプライム・ハイグレードオフィスへの需要が引き続き堅調に推移しています。既存ストックでの大型空室が限られる中、竣工予定物件へのテナント内定が進んでおり、今後も逼迫した需給環境が続く見通しです。

コリアーズでは、本レポートを通じて、テナント、オーナー、投資家の皆さまが変化する市場環境の中で、より戦略的な不動産意思決定を行うための実務的な示唆を提供してまいります。

「アジア太平洋地域 オフィスマーケット インサイト| 2026年2月」全文は、以下よりご覧いただけます。

レポートダウンロードリンク :https://www.%20colliers.com/ja-jp/research/asia-pacific-office-market-insights-february-2026

コリアーズについて

コリアーズは、ナスダックおよびトロント証券取引所に上場する、事業用不動産サービス、エンジニアリングコンサルティング、投資運用を専門とする、世界有数の大手総合プロフェッショナルサービス会社です。世界 70 か国で事業を展開し、24,000 人のエンタープライズ精神に富んだプロフェッショナルが、クライアントに卓越したサービスと専門的なアドバイスを提供しています。また、当社株式を保有する経験豊富な経営陣は、約 30 年間にわたり、年間約 20%の複利ベースの投資収益率を株主に提供してきました。年間収益は 55 億ドル、運用資産は 1,080 億ドルに達しています。コリアーズは、クライアント、投資家、社員の成功を加速させることにコミットしています。詳細は colliers.com/ja-jp（日本語公式サイト）、X（旧 Twitter） @ColliersJapan、LinkedIn にてご覧いただけます。

コリアーズ・ジャパンについて

コリアーズ・ジャパンは東京・大阪の拠点に 100 人以上の専門家を擁し、国内外の投資家・オーナー・テナント向けに、オフィス リーシング、インダストリアル リーシング、リーシングマネジメント、キャピタルマーケット、インベストメントサービス、プロジェクトマネジメント、デザイン ビルド、ワークプレイス コンサルティング、コンサルティングアドバイザリー、不動産鑑定およびホテルズ＆ホスピタリティのアドバイザリー業務を提供しています。

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