世界最大級のモバイル展示会「MWC Barcelona 2026」のKDDIブースにてスカイファームがピッチ登壇。日本のスタートアップとしてKDDIより選出

スカイファーム株式会社世界最大級のモバイル展示会「MWC Barcelona 2026」のKDDIブースにてスカイファームがピッチ登壇。日本のスタートアップとしてKDDIより選出

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ商業施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：木村 拓也、以下「スカイファーム」）は、スペイン・バルセロナで開催された世界最大級のモバイル関連展示会「MWC Barcelona 2026」のKDDIブース内ピッチイベント「KDDIスタートアップピッチ - Meet Japan’s Next Unicorns!-」にて、弊社代表の木村が登壇いたしましたことをお知らせいたします。

■ 登壇の背景と目的

「MWC Barcelona」は、世界中の通信キャリアや端末メーカー、テクノロジー企業が集結する世界最大級のイベントです。今回スカイファームは、KDDI株式会社が「ネクストユニコーンの可能性を秘めたスタートアップ」として厳選した5社のうちの1社に選出され、バルセロナ現地への渡航および世界へ向けたプレゼンテーションを行う運びとなりました。

本登壇を通じ、日本国内の大型商業施設やオフィスビルで培ってきたスカイファームの「施設特化型モバイルオーダー」の技術と知見が、グローバル市場における都市開発や商業施設のDXにおいていかに貢献できるかを、各国の投資家や事業担当者へ向けて発信いたしました。

■ 現地レポート

現地レポート

2026年2月、スペイン・バルセロナで開催された世界最大級のモバイル関連展示会「MWC Barcelona 2026」。今年の会場は、例年以上の熱気に包まれていました。

特に注目を集めたのは「AI」の進化です。今年はまさに「AIエージェント元年」とも呼べる盛り上がりを見せ、スマートフォンやモバイルの枠を超え、あらゆるデバイスにAIが溶け込む未来が提示されました。会場では、Galaxy（Samsung）やMicrosoftといったグローバルメガプレイヤーが広大なブースを構え、最新のAI技術や生活を豊かにするソリューションを披露し、多くの来場者で賑わっていました。

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こうした世界的な潮流の中、次世代のイノベーションを担う「スタートアップ」の存在感も高まっています。その一環として、KDDIが推進するスタートアップ支援プログラムから選出された日本代表の1社として、スカイファーム代表の木村がピッチイベントに登壇いたしました。

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木村は、日本国内の商業施設などで培ってきた「施設特化型モバイルオーダー」の実績を基に、施設DXがもたらす新たな顧客体験とオペレーションの効率化についてプレゼンテーションを実施。グローバルなAI・デジタル活用の機運が高まる中、日本の実直な課題解決ソリューションは、現地の投資家や事業担当者からも高い関心を持って迎えられました。

■ 代表取締役 木村 拓也のコメント

代表取締役 木村 拓也のコメント

この度、世界最高峰のテクノロジー企業やスタートアップが集まるバルセロナのMWCの舞台で、日本を代表するスタートアップの1社として登壇の機会をいただけたことを大変光栄に思います。

現地では、多くの企業・投資家・パートナー候補の皆様と直接対話する機会に恵まれ、私たちが提供する施設特化型DXソリューションが、国や市場を越えて共通する課題――すなわち「オペレーションの効率化」と「利用者体験の向上」を解決できる可能性を強く実感しました。

今回の渡航を通じて、私たちのプロダクトとビジョンがグローバルでも通用する手応えを得ることができたことは、大きな収穫です。

この経験を大きな転機とし、国内におけるさらなるシェア拡大に取り組むとともに、欧州をはじめとした海外市場におけるパートナーシップの構築や事業展開も視野に入れ、より一層スピード感を持って挑戦を続けてまいります。

■ 「MWC Barcelona 2026」開催概要

イベント名： MWC Barcelona 2026

開催地： スペイン・バルセロナ Fira Gran Via

KDDI出展テーマ： 「Enhancing the Power to Connect」

ピッチセッション名： KDDIスタートアップピッチ - Meet Japan’s Next Unicorns!-

詳細URL： https://www.kddi.com/mwc/

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◼︎NEW PORTとは

NEW PORTはデリバリー、テイクアウト、テーブルオーダー、ＯＭＯを備えた施設特化型モバイルオーダーシステムです。独自スクラッチ開発を要せずスピーディー且つフレキシブルに施設独自のサービスの展開を実現いたします。

https://www.new-port.jp/

◼︎スカイファーム株式会社

所在地： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー

代表者： 代表取締役 木村 拓也

事業内容： 施設特化型モバイルオーダー事業、商業施設DX支援事業

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、商業施設DXプラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。

https://sky-farm.co.jp/