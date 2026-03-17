“エイミングモード”で正確なプレーをサポート！FINECADDIEゴルフ距離計「J2000」正式発売

株式会社ファインデジタル

株式会社ファインデジタル（所在地：大韓民国、CEO：Kim, Yong Hoon）は、ゴルフ距離計 「J2000」を2026年3月17日（火）より発売開始いたします。

▼楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/finecaddie/j2000/

▼Yahoo!ショッピング

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▼Amazon *3月27日（金）から発売を予定しています。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQXVJYK4

●新商品 ゴルフ距離計「J2000」の特徴

◼ 目標方向設定とクラブ提案でプレーをサポートするスマートな新機能

新製品「J2000」は、距離測定はもちろん、ラウンド中の状況に応じて目標方向をより正確に案内し、測定距離に応じたクラブを提案するなど、プレーヤーをサポートするさまざまな機能を搭載しています。

まず、中核となる新機能「エイミングモード」は、正確な角度を測定してスイング方向を案内し、ティーショットからセカンドショットまで目標方向の設定をサポートします。さらに、測定された距離に応じてユーザーに適したクラブを提案する「スマートクラブ推薦」機能を搭載し、クラブ選択の負担を軽減しました。

◼ ファインキャディの主要機能「ファインキャディモード」と「スキャンモード」も搭載

今回の新製品にも、「ファインキャディモード」と「スキャンモード」を搭載し、高い実用性を実現しています。「ファインキャディモード」は、スロープモードを反映した三点間測定により、自分の距離だけでなく同伴者の距離測定も可能にする機能です。丘やバンカーなどの障害物によってピンが見えない場合でも、ピンが見える地点を基準に三点間測定を行うことで、戦略的なコースマネジメントをサポートします。

また、連続距離測定に対応した「スキャンモード」を搭載し、ボタンを長押しすることで複数のターゲットを連続して測定することが可能です。これにより、複数地点を素早く確認したい場合や、姿勢が不安定な状況でも、スムーズで正確な測定が可能です。

◼ 目標物までの鮮明な視界を提供

「J2000」は6倍広視野ビューファインダーを採用し、いつでもどこでも鮮明な視界を提供します。また、外部LCDを搭載し、主要情報をより鮮明に確認できるよう設計されています。さらに、ピンファインダー機能とピン識別スマート振動通知を搭載し、目標物の識別性能を強化。これにより、迅速かつ正確なスイングをサポートします。加えて、よりスピーディーなプレーをサポートするため、通常測定0.1秒台、ピンファインダー測定0.3秒台と、高速で距離測定が可能です。

●ファインデジタルについて

“自動車IT分野において、最高の製品とソリューションを提供”

1992年以来、革新的なカーエレクトロニクスシステムの大手メーカーとして、ファインデジタルは韓国で確固たる地位を築いてきました。ドライブレコーダーやGPSナビゲーションなどの自動車機器を開発し、ファインデジタルのトレードマークである「ファインビュー」と「ファインキャディ」も業界で大きな認知度を獲得しています。

ファインデジタルはイノベーションの強化を通じて、市場で定評のあるハイパフォーマンスと品質を実現し、顧客満足度の向上に貢献。現在は韓国を超えて製品とサービスを提供し、自動車エレクトロニクス産業のグローバルエキスパートになるために前進しています。

【会社概要】

会社 ：株式会社ファインデジタル

住所 ：Finedigital INC. 7th Floor, Fine Venture Bldg., 41, Seongnam-daero 925 Veon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-828 Rep. of KOREA

代表者 ：Kim, Yong Hoon

設立 ：1992年10月

事業内容 ：GPS 自動車用ナビゲーション・ドライブレコーダー・ゴルフ距離測定器

HP ：http://www.finevu.com/index.php