【万座高原ホテル】標高1,800ｍの「避粉地」天空の温泉が営業再開

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

万座高原ホテル（所在地:群馬県嬬恋村万座温泉、総支配人：塚本亨）は冬期休業期間を経て2026年4月4日（土）より営業を再開いたします。春先の穏やかな陽ざしのもと、残雪を纏う山並みを眺めながら露天風呂入浴を楽しむひととき。標高1,800ｍの高地に位置する万座温泉は、日常の喧騒や花粉の影響から離れた環境にあり、澄んだ空気と雄大な自然に包まれた温泉地です。日本有数の硫黄含有量を誇る「万座の湯」でゆったりと温泉入浴をお楽しみください。

残雪の石庭露天風呂：イメージ

【「避粉地」天空の温泉で春のリトリート】

本格的な花粉シーズンの到来にともない、マスクや薬などの対策に加えて、花粉の影響を受けにくい地域で過ごすという新たな過ごし方が注目されています。万座温泉は一般的なスギの生育域よりも高地にあたる標高1,800mに位置しており花粉ストレスを和らげる環境の中で、万座高原ホテル自慢の黄色い温泉に浸かり、心身を整える“温泉リトリート”をお楽しみいただけます。首都圏からもアクセス可能な天空の温泉地で、春の温泉リトリートをご提案します。

（出典：ウェザーニュース/提供：ウェザーニュース「花粉飛散数データ」（嬬恋村）/対象期間：2025年3月1日～4月30日）

※気象条件や湧出状況により温泉の色の見え方は異なる場合がございます。

＜宿泊プラン＞

◆おかげさまで2年連続第1位！温泉総選挙秘湯/名湯部門記念宿泊プラン◆

期間：2026年4月4日（土）～2026年6月30日（火）

料金：\9,764～ ※入湯税別途

内容：室料、夕食ブッフェ、朝食ブッフェ

◆【3連泊以上】のんびり温泉三昧！湯治プラン◆

期間：2026年4月4日（土）～2026年9月30日（水）

料金：\7,962～ ※入湯税別途

内容：室料のみ