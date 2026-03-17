【韓丼】お食事券が当たる！春の2大新商品「厚切りねぎ塩デジカルビ丼』『うま辛ごま豆乳スン豆腐』販売記念Ｘキャンペーンを開催

株式会社やる気

株式会社やる気（本社:京都府京都市/代表取締役:大島幸士）が展開する京都初カルビ丼とスン豆腐の専門店「韓丼」は、2026年3月17日（火）より、春の2大新商品『厚切りねぎ塩デジカルビ丼』『うま辛ごま豆乳スン豆腐』の販売を記念して、韓丼公式Ｘアカウントにて抽選で20名様に韓丼のお食事券が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。

■フォロー＆リポストキャンペーンについて

韓丼公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で20名様に韓丼で使用できるお食事券をプレゼントいたします。

▼参加方法

１. 韓丼公式X(https://twitter.com/kandon_yaruki)をフォロー

２. キャンペーン対象投稿をリポスト

▼開催期間

2026年3月17日（火）～2026年3月31日（火）23:59まで

▼プレゼント内容

抽選で20名様に韓丼のお食事券をプレゼントいたします。

本お食事券は、韓丼の全商品の中からお好きな商品を1品お選びいただける

お食事券（※全商品対象）となります。

お好きなメニューを自由にお楽しみいただけます！

▼注意事項

・当アカウントをフォローし、対象投稿をリポストまたは引用ポストすることで応募完了となります。

・当アカウントのフォロー解除、リポストの取り消し、アカウントを非公開設定にしている場合、またDMが開放されていない場合は当選対象外となります。

・キャンペーン期間終了後、当選者の方にのみ韓丼公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

・当選連絡後、指定の期日までに必要事項をご入力いただけない場合、当選は無効となる場合がございます。

・当選の権利の譲渡、転売、オークション等、第三者への譲渡行為は固くお断りいたします。

・本キャンペーンの内容は予告なく変更または終了となる場合がございます。

■春の2大新商品が登場

韓丼ではこの春、食べごたえのある新作デジカルビ丼とまろやかな味わいの期間限定スン豆腐の2商品を新たに販売いたします。

それぞれ異なる魅力を楽しめる、韓丼おすすめの新商品です。

◼️厚切りねぎ塩デジカルビ丼

厚切り豚カルビx特製ねぎ塩だれの満足感ある一杯。香ばしく焼き上げた厚切りのデジカルビ （豚カルビ）に、ごま油の香りが広がる特製ねぎ塩だれを合わせました。ジューシーな豚肉の旨味とさっぱりとしたねぎ塩の風味が絶妙に絡み合い、食べ進めるほどにご飯が進む、食べごたえ抜群のカルビ丼です。

■うまごま豆乳スン豆腐（期間限定）

ごまのコクと豆乳のまろやかさが広がる、春限定のスン豆腐。ピリッとした辛さの中に、ごま豆乳のやさしい旨味が溶け込み、コク深くまろやかな味わいに仕上げました。具材の旨味が溶け込んだ熱々のスープとともに、最後の一口まで楽しめる満足感のある一品です。

■『カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼』について

「カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼」は、焼肉丼とスン豆腐を気軽に楽しめる“焼肉系ファストカジュアル”のパイオニアとして、2010年9月に京都市伏見区で誕生。ライブ感あふれるオープンキッチンと、できたてをその場で味わえる臨場感で、幅広い世代のお客様に支持されています。看板の「さっちゃんのカルビ丼」「スン豆腐」に加え、季節限定メニューも好評です。

【公式アカウント/サイト】

●X（旧Twitter）

https://twitter.com/kandon_yaruki

●instagram

https://www.instagram.com/kandon_yaruki/

●公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@833fokwp

●公式サイト

https://kandon.jp/

■株式会社やる気について

代表者：代表取締役社長 大島 幸士

創業：1987年

所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地

事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業

ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛

企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/