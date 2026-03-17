「後ろ姿」に革命を。REMILAがビューティーワールド ジャパン 東京に登場。

株式会社リサスティーわずか5分の施術で、襟足がすっきり。REMILAのネープケア。

美容室・理容室向けのネープケア専用美容機器「REMILA(レミラ)」*1を展開する株式会社リサスティー(本社:東京都渋谷区、代表取締役:伊藤翔太)は、2026年5月18日（月）～20日（水）に東京ビッグサイトにて開催されるビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）に出展いたします。

会場内のクリエイティブヘアゾーンにて「REMILA（レミラ）」の製品デモ・体験を実施するとともに、弊社主催の「REMILA BHC 2026（レミラ バックスタイルヘアコンテスト）」授賞式を会場内公式ステージにて開催いたします。

■ ブース出展内容

ブースでは、ネープケア専用美容機器「REMILA（レミラ）」の製品デモ・体験を実施いたします。

実際にREMILAをご体験いただける貴重な機会ですので、ご来場の際はぜひクリエイティブヘアゾーンへお立ち寄りください。

【ゾーン】クリエイティブヘア

【ブース番号】S2-H026

ネープケア専用美容機器「REMILA（レミラ）」

"バックスタイル"が主役になる、新たな時代へ。

■ REMILA BHC 2026 授賞式 開催概要

弊社主催の世界初＊2となる"後ろ姿"に特化したバックスタイルヘアコンテスト「REMILA BHC 2026（レミラ バックスタイルヘアコンテスト）」の授賞式を、ビューティーワールド ジャパン 東京の会期中に会場内公式ステージにて実施いたします。

第1期・第2期・第3期の全ノミネート作品の中から、年間グランプリ（賞金300万円）をはじめとした受賞者をこの場で発表いたします。

【日時】2026年5月19日（火）

【時間】15:30～16:20

【会場】東京ビッグサイト（ビューティーワールド ジャパン 東京 会場内）

＼ 現在エントリー受付中！第3期（最終募集）／

第3期は『REMILA BHC 2026』の集大成。あなたの技術と感性で、美容業界に新しい風を吹かせてください。

【募集期間】2026年2月1日（日）～3月31日（火）

【応募方法】Instagramで@remila_bhc(https://www.instagram.com/remila_bhc/)をフォローし、部門ごとに指定のハッシュタグをつけて投稿 ・クリエイティブ部門：「#レミラバックスタイルC」

・リアリティー部門（REMILA導入店限定）：「#レミラバックスタイルR」

【賞金・賞品】

・年間グランプリ：300万円

・各部門 第2位：30万円

・各部門 第3位：10万円

・その他、審査員賞・協賛企業賞・副賞（REMILA 1年間無料）等

【特設サイト】https://www.remilabhc.com/

【公式Instagram】@remila_bhc(https://www.instagram.com/remila_bhc/)

■ ビューティーワールド ジャパン 東京 概要

【名称】ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）

【日程】2026年5月18日（月）～20日（水）

【時間】10:00～18:00（最終日は16:30まで）

【場所】東京ビッグサイト 西1～4ホール＋アトリウム、南1～4ホール

【公式サイト】https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

株式会社リサスティーについて

株式会社リサスティーは、業務用美容機器や脱毛機器を開発し、理美容業界のニーズに応える革新的なサービスを提供しています。月額サブスクリプションモデルの「REMILA（レミラ）」は、全国700台以上導入され、脱毛市場の浸透を加速。美容室や理容室の新たな売上の柱となり、経営安定を支援します。理美容業界における脱毛サービスの新スタンダード確立を目指し、業界全体の進化と価値向上に貢献していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社リサスティー

代表者：代表取締役 伊藤 翔太

所在地：東京都渋谷区桜丘町9-16 幸ビル301

設立：2014年12月4日

資本金：9,000万円(資本準備金8,500万円)

事業内容：業務用美容機器の企画・製造・販売・レンタル／ヘアサロンの売上向上を目指すサービス提案

URL：https://resusty.co.jp/

＊1 「後ろ姿(バックスタイル)」に特化した審査基準を掲げ、リアルな施術事例やクリエイティブ表現をバックスタイルのみで競う形式のヘアコンテストとして、当社調べ(2025年6月時点)

＊2 REMILA（レミラ）は、株式会社リサスティーの登録商標です。

＜本件に関する報道関係者お問い合わせ先＞

株式会社リサスティー 担当：根本

E-mail：info@resusty.com

TEL：03-6555-3127