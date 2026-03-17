XR＋AIが研究を変える。VITUREがNVIDIA GTC 2026でLabOS・Immersive 3Dの2大デモを世界初公開

VITURE Inc.NVIDIA GTC 2026（Booth 3107）のVITUREデモスペース。NVIDIA・Stanford Medicineとの共同プロジェクト「The Future of Lab Automation」を展示。



次世代XRブランド VITURE Inc.（本社：アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス、Founder & CEO：David Jiang、以下VITURE）は、2026年3月16日より米国カリフォルニア州サンノゼで開催中のNVIDIA GTC 2026(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/)（Booth 3107）に出展し、XR＋AIの次世代イノベーションを2つの主要デモンストレーションを通じて公開しています。



研究の現場へ。"The Future of Lab Automation"（ラボ自動化の未来）デモ

Stanford University School of Medicineの研究者がVITURE Luma Ultraを装着。産学共同プロジェクトLabOSによる、AIハンズフリーガイダンスの実証シーン。

VITUREは、NVIDIA・Stanford University School of Medicineとの産学共同プロジェクトLabOS(https://ai4labos.com/)において、XR/ARグラス「VITURE Luma Ultra」と「VITURE Pro ネックバンド」を組み合わせたシステムをハードウェアインターフェースとして提供し、中核的な役割を担っています。

LabOSは、マルチエージェントAI推論とXRスマートグラスを統合したシステムで、AIが研究者の視野をリアルタイムで解析し、実験ワークフローの把握・エラー検知・ステップごとのガイダンスをハンズフリーで提供します。Stanford・Princeton・Oregon State・NVIDIAの研究者による論文「LabOS: The AI-XR Co-Scientist That Sees and Works With Humans」(https://arxiv.org/abs/2510.14861)はすでに発表済みで、がん免疫療法の標的探索・幹細胞研究・材料科学の分野で実証されています。

VITURE Founder & CEO のDavid Jiangは、次のように述べています。

「XRとAIは、コンピューティングの未来を根本から塗り替える2つの力です。GTCでは、軽量なXRハードウェアと強力なAIが組み合わさることで、まったく新しい体験が解き放たれることを示します」

Stanford University School of Medicine のCong教授は、本プロジェクトについて以下のように述べています。

「これまで数年を要していた作業が数週間に、数百万ドルのコストが数千ドルに、そして専門家の育成にかかる数ヶ月が数日に短縮されます。NVIDIAとVITUREとの緊密な協働のもと、この成果を発表できることを大変光栄に思います」

研究チームがVITURE Luma Ultraを選定した決め手は、85g以下の軽量設計と1500nit以上の高輝度ディスプレイ、そして6DoFトラッキング対応による高い拡張性でした。ハンズフリーでの実験環境という厳しい条件を満たすハードウェアとして、論文内で明示的に評価されています。

GTCでVITUREが示すXR＋AIの可能性は、研究室にとどまりません。

ゲームの体験を根本から変える。「Immersive 3D on GeForce Now」世界初デモ

Immersive 3Dの動作イメージ。2DコンテンツをAIがリアルタイムで3D変換するVITURE独自のAI機能。

VITUREグラスとGeForce Nowの組み合わせは、モバイルクラウドゲーミングを没入型の大画面体験へと変えるものとして、すでに多くのユーザーに使われています。VITUREはGTC会場にて、VITURE独自のAI機能「Immersive 3D」のGeForce Now対応を世界初公開します。

Immersive 3Dは、あらゆる2Dコンテンツをリアルタイムでネイティブ3D映像に変換するVITURE独自のAI機能です。独自の深度解析アルゴリズムと生成AIを組み合わせ、フレームごとに空間的関係性を高精度・低遅延で解析します。iOS（SpaceWalkerアプリ）に加え、macOS・Windowsのスタンドアローンアプリとしても提供されており、全VITUREグラスユーザーが無償で利用可能です。

XR＋AIがエンターテイメントの枠を超え、産業・医療・科学の現場へと実装される時代が、すでに始まっています。

VITUREについて

人とテクノロジーが交わる場所に、新しい体験を生み出す。VITUREは、XRグラスと人工知能の融合によって現実とデジタルの境界を再定義するXR＋AIブランドです。エンターテイメントから医療・科学の現場まで、人々の日常とテクノロジーの間にある距離をなくすことを目指し、XRグラス・AIアシスタント・没入型ソフトウェアからなる製品エコシステムをグローバルで展開しています。1億米ドルの成長投資を背景に、IDCの調査によると2024年第4四半期における米国XRグラス出荷台数の50%超を占める、米国市場No.1ブランドです。

会社情報

本社：米国カリフォルニア州ロサンゼルス

代表：David Jiang

設立：2021年

事業内容：XRグラス・AIアシスタント・没入型ソフトウェアの開発・製造・販売

公式サイト（グローバル）：https://www.viture.com

公式サイト（日本）：https://www.viture.jp

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ】

VITURE Inc. PRチーム

E-mail：hello@viture.jp

※製品画像・仕様資料の提供、取材対応、レビュー貸出などお気軽にご連絡ください。