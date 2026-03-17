【WiMAX利用実態白書 2026】2.2万件超の口コミから、WiMAXは“持ち運ぶ回線”から“自宅の工事不要回線”へ。実測値・満足度・選び方の過去3年の変化を分析

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、モバイルWiFi・WiMAX専門比較メディア「WiMAX比較.com」に蓄積された口コミデータ22,666件をもとに、WiMAX利用者の実態を分析した「WiMAX利用実態白書 2026」を公開いたしました。

＜本調査リリースのポイント＞

・ 契約理由の上位は、「工事不要」「キャッシュバック」「料金」「容量」

・ 101Mbps以上の速度帯比率は2023年16.3%から2025年27.9%へ上昇し、通信体験の改善傾向が見られる

・ ホームルーター比率は2023年25.6%から2025年57.4%へ拡大し、WiMAXが“自宅の工事不要回線”として選ばれる傾向が強まっている

・ ユーザーの選び方は、「安さ」から「手軽さ＋お得さ」へとシフトしている可能性

WiMAXは、工事不要で導入しやすいインターネット回線として広く利用されている一方で、実際の利用体験は、住環境や用途、端末、通信速度によって大きく異なります。そこで本調査では、都道府県、住居形態、年代、契約理由、端末、速度帯、満足度、自由記述コメントなどをもとに、WiMAXユーザーの実態を多角的に分析しました。

また、本白書では2023年から2026年初頭までのユーザーの口コミから得られる変化も整理しており、実測値の変化、ホームルーター利用比率の変化、満足度の変化、選び方の変化から、WiMAX市場の現在地も明らかにしています。

■調査実施の背景

インターネット回線選びにおいて、ユーザーは「速いかどうか」だけでなく、「工事が必要か」「すぐ使えるか」「料金に納得感があるか」といった複数の観点で比較・検討しています。特にWiMAXは、固定回線とスマホ・モバイル回線の中間に位置する存在として、ユーザーの利用シーンや期待値によって評価が分かれやすいサービスです。

一方で、WiMAXに関する情報発信の多くは、月額料金やスペック比較に偏りがちであり、実際の利用者がどのような理由で選び、どのような条件で満足・不満を感じているのかが十分に可視化されていませんでした。

そこでWiMAX比較.comでは、サイトに蓄積された22,666件の口コミデータをもとに、WiMAXユーザーの利用実態を分析し、契約前の判断に役立つ一次情報として「WiMAX利用実態白書 2026」を公開しました。

■調査概要

・調査名称：WiMAX利用実態に関する調査

・調査主体：WiMAX比較.com

・調査対象：WiMAX比較.comに寄せられたWiMAX利用者の口コミデータ

・対象件数：22,666件

・対象期間：2023年4月12日～2026年2月19日

・主な分析項目：都道府県、住居形態、年代、職業、契約理由、利用端末、速度帯、速度満足度、料金満足度、サポート満足度、総合満足度、自由記述コメント

・留意点：当社経由のご契約ユーザー様にアンケートフォームを介して取得した口コミデータをもとに集計しているため、全WiMAX利用者を無作為抽出した調査ではありません。

≪利用条件≫

1．情報の出典元として「WiMAX比較.com」または「EXIDEA」の名前を明記してください。

2．ウェブサイトで使用する場合は、出典元として下記リンクを設置してください。

URL：https://xn--wimax-lu8k074r.com/

■調査結果より

契約理由の上位は「工事不要」「キャッシュバック」「料金」「容量」

「WiMAXを選んだ理由」を見ると、「工事不要」が20.6%で最多、次いで「キャッシュバック」19.4%、「料金」15.0%、「容量」14.9%という結果になりました。

この結果から、WiMAXは単純な速度比較だけで選ばれているのではなく、“すぐ使えること” “お得に契約できること” “日常使いで容量を気にしにくいこと” といった複合的な価値で選ばれていることがうかがえます。

通信速度が高いほど満足度は上昇、ただし重要なのは“最速”より“十分な快適さ”

速度帯別に総合満足度を分析すると、0～1Mbpsでは平均2.84、2～5Mbpsでは平均3.21だったのに対し、101～200Mbpsでは平均3.81、201～300Mbpsでは平均3.87となりました。

通信速度が高いほど満足度が上がる傾向は明確ですが、一方で41～60Mbpsでも平均3.61、81～100Mbpsでも平均3.72と一定以上の評価が得られています。

このことから、ユーザーが求めているのは常に最高速ではなく、動画視聴やWeb会議などの日常利用でストレスの少ない“十分な速度” であると考えられます。

ホームルーター比率は2023年25.6%から2025年57.4%へ拡大

端末をホームルーター系とモバイルルーター系に分類すると、ホームルーター比率は2023年25.6%に対し、2024年53.5%、2025年57.4%となりました。

この変化は、WiMAXが“外出先で使う持ち運び回線”としてだけでなく、“自宅で使う工事不要回線”として選ばれる比率が高まっている ことを示唆しています。特に、本調査ではマンション居住者の比率が高く、固定回線の代替需要との親和性が高い可能性が見て取れます。

101Mbps以上の速度帯比率は2023年16.3%から2025年27.9%へ上昇

年次推移を見ると、101Mbps以上の速度帯に属する回答比率は、2023年16.3%、2024年22.4%、2025年27.9%となりました。

また、速度満足度平均も2023年3.49から2025年3.65へ上昇しており、口コミベースでは通信体験に改善傾向が見られます。

すべての環境で一律に改善しているとは言えないものの、WiMAX市場全体としては、端末進化や利用環境の最適化などを背景に、ユーザー体験が良化している可能性があります。

ユーザーの選び方は「安さ」から「手軽さ＋お得さ」へ

契約理由の年次推移を見ると、2023年は「料金」が25.5%で強く、価格軸で選ばれる傾向が目立ちました。一方で2025年は、「工事不要」21.3%、「キャッシュバック」20.4%、「料金」14.6%、「容量」13.7%という構成になっています。

この結果から、WiMAXの選び方は、単純な月額の安さ比較だけでなく、工事不要で導入しやすいこと、キャンペーン込みで納得感があること、生活にすぐ組み込めること を重視する方向へ広がっていると考えられます。

自由記述では「動画」「途切れ」「バッテリー」が主要論点に

自由記述コメントを分析すると、頻出語として「動画」「通信」「満足」「バッテリー」「途切れ」「快適」「安定」「遅い」などが見られました。

特に、高評価群では「満足」「快適」「安定」が多く、低評価群では「遅い」が目立ちました。ユーザーが重視しているのは、カタログスペック上の数値だけではなく、動画が止まりにくいか、つながりが安定しているか、バッテリーが実用的か といった、日常利用における体験品質であることがうかがえます。

■今後の展開

WiMAX比較.comでは、今回の「WiMAX利用実態白書 2026」で得られた知見を、調査レポートとして発信するだけでなく、実際のユーザー体験の改善にもつなげてまいります。

その一環として、当社が独自に収集してきた口コミデータをもとに、利用者の総合満足度や通信速度・料金に対する評価、利用用途、自由記述コメントなどを記事内で確認できる口コミ機能を、主要ページに実装しました。これにより、ユーザーは料金やキャンペーンの比較だけでなく、実際の利用者の声を踏まえながら、自分に合ったWiMAXサービスをより具体的に判断できるようになります。

本機能は以下の主要ページに実装し、公開いたしました。

・WiMAX比較.com トップページ：https://xn--wimax-lu8k074r.com/

・ホームルーター比較ページ：https://xn--wimax-lu8k074r.com/homerouter.html

・ポケット型WiFi比較ページ：https://xn--wimax-lu8k074r.com/pocket_wifi.html

【WiMAX比較.com 口コミ機能の画面イメージ】

※白書では2023年4月12日～2026年2月19日に収集した累計22,666件の口コミデータを分析対象としています。一方、記事内の口コミ機能では、情報の鮮度を重視し、直近1年分の口コミを表示しています。なお、表示件数や表示内容は、掲載ページや表示条件、集計時点によって異なる場合があります。

今後は、口コミデータの活用範囲をさらに広げ、用途別・住環境別・端末別など、ユーザーごとの検討条件に応じた口コミ情報の可視化を進めることで、より解像度の高い一次情報の提供に取り組んでまいります。WiMAX比較.comは、独自調査と実利用データに基づく情報発信を通じて、ユーザーの納得感ある通信回線選びを支援してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在

事業内容：Webメディア運営、BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング

ＥＸＩＤＥＡは、エンドユーザーや企業への取材・調査、独自データの収集・分析をもとに、メディア運営やマーケティング支援を行っています。

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■お問い合わせ先

株式会社ＥＸＩＤＥＡ WiMAX比較.com編集部

E-mail：campaign@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）