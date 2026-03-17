山形県南陽市の海ノ民話アニメーション「大淵の怪」とコラボした「ぶどうジュース」の販売を開始

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一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」では、山形県南陽市に伝わる民話「大淵の怪（おおぶちのかい）」とのコラボレーションとして、地元のワイナリーである”大浦ぶどう酒”と”紫金園須藤ぶどう酒”と連携して２種類の「大淵の怪 ぶどうジュース」を販売いたします。

この企画は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

＜PRポイント＞

山形県南陽市の特産品であるぶどうを使用した2種類の”ぶどうジュース”です。物語のワンシーンをエチケットに採用しています。

南陽市のぶどうは山形県ぶどう栽培発祥の地として、古くから品質の良いぶどうが作られてきました。そのぶどうの品質が直接味に反映しているジュースを是非ご賞味ください。

<コラボレーション概要>

・商品名 ：「大淵の怪」ぶどうジュース

１.大浦葡萄ジュース（デラウェア） 720ml

２.ぶどう原液たわわ（無添加） 500ml

・商品内容 ：ぶどうジュース2種類

・販売開始日：2026年3月12日（木）

・販売価格 ：1,200円（税込）１.、２.ともに

・販売場所 ：・赤湯駅 EKI TERRACE NANYO（赤湯駅構内）

・ゆーなびからころ館（赤湯温泉観光センター）

・夕鶴の里

【連携先】

大浦葡萄酒 ：https://ourawine.com/

紫金園 須藤ぶどう酒：https://giyamagata-wine.jp/maker/shikinen/

海ノ民話のまちプロジェクト公式サイト『大淵の怪』

山形県南陽市の海ノ民話アニメーション「大淵の怪」や南陽市に関する情報は下記よりご覧いただけます。

https://uminominwa.jp/animation/95/

＜「海ノ民話アニメーション」を活用しませんか？＞

「海ノ民話アニメーション」の動画・画像は、子ども向け学習会、まちのイベント、地域産品の企画やパッケージなどに活用いただけます。

利用には事前申請と、一般社団法人日本昔ばなし協会の承認が必要です。

詳細はこちらをご確認ください▼

https://uminominwa.jp/kitei/

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

公式X https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/