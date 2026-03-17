「大ゴッホ展」東京展のイメージソングにキタニタツヤさんが決定！スペシャルチケットの先行販売情報も解禁！

株式会社TBSグロウディア

2026年5月29日(金)～8月12日(水)まで上野の森美術館で開催する「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」東京展のイメージソングを、キタニタツヤさんが担当することが決定しました。ファン・ゴッホの人生と作品をイメージして、キタニタツヤさんが作詞作曲します。

キタニタツヤさん

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。「青のすみか」にて第74回紅白歌合戦に出場。中島健人とのユニット「GEMN」としての活動も行う。

また、通常チケットの販売に先駆け、スペシャルチケットの先行販売も決定！スペシャルチケットは3種ご用意。いずれも数量限定なのでお早めにチェックしてください。

■スペシャルチケット全3種：3月23日(月)10:00発売

●ブリジットタナカコラボ・オーガンジー刺繍バッグ付き先行チケット(一般のみ)：12,900円(税込)

ファン・ゴッホ《夜のカフェテラス》をイメージして、オーガンジー素材で澄んだ夜空を、黄色い糸の刺繍で温かい光が漏れるカフェテラスを再現しました。きらめく夜空の星はスパンコールで表現した、東京展限定グッズです。本スペシャルチケットには黄色い持ち手の限定色バッグが付属します。

※数量限定、無くなり次第販売終了。

※公式オンラインチケットサイト(イーティックス)のみでの販売。

※本チケットに付属するバッグは、本展会場内特設ショップでの販売はございません。

※本券をお持ちの方は開館中、日時指定予約なくご入場いただけますが、館内の混雑状況によってはお待ちいただく場合がございます。ご購入のチケットとあわせて、別途公式オンラインチケットサイト(イーティックス)よりご入場の日時指定予約を推奨します。

※バッグの引換えはご来場当日、会場内特設ショップで行います。必ず引換券(QR)をレジにてご提示ください。

※会期外や会場内特設ショップ以外、郵送でのお引換えなどはできません。

※購入後のキャンセル・払い戻し・再発行はできません。再入場はできません。

ブリジットタナカ：フランス人のBrigitte Giraudiと日本人のChieko Tanakaの二人が手掛けるフランス・パリのブランド。

●トワイライト早割チケット(一般のみ)：2,600円(税込)

6月30日(火)までの平日(月～金曜日)16時以降のみ入場可能な早割チケットです。

※数量限定、無くなり次第販売終了。

※完売後も、キャンセルの発生などにより追加販売する可能性がございます。

※公式オンラインチケットサイト(イーティックス)のみでの販売。

※土日・祝日、また平日の16:00より前の時間帯ではご利用いただけません。

※チケットご購入時にご入場の日時指定予約を行ってください。チケットに記載されている入場日・時間以外は入場できません。

※ご購入後のキャンセルはご入場予定日の前日23:59まで可能です。日時変更はできませんので、変更したい場合は一度キャンセルしてから再度空いている枠の中から予約・購入しなおしてください。

※ご購入後の日時変更・券種変更はできません。再入場はできません。

●プレミアム夜間鑑賞会チケット

通常よりも大幅に入場者数を減らしてゆったりとした空間で大ゴッホ展を堪能することができるプレミアムな夜間鑑賞会チケットです。

日時：6月16日(火)、 6月25日（木）

時間：18:00～20:00

料金：１.18:00～入場 8,500円(入場券・ポストカード付き)

２.18:30～入場 6,000円(入場券・ポストカード付き)

※各時間数量限定、無くなり次第販売終了。

※公式オンラインチケットサイト(イーティックス)のみでの販売。

※18:00～、19:00～10分程度、学芸員によるギャラリートークを開催します(2回とも同じ内容になります)。

※チケットご購入時にご入場の日時指定予約を行ってください。チケットに記載されている入場日・時間以外は入場できません。

※入れ替え制ではございません。

※ご購入後のキャンセル・日時変更・券種変更はできません。再入場はできません。

■通常チケット：前半分は3月30日(月) 10:00発売

【前半】5/29(金)～6/30(火)ご入場分：日時指定予約優先制

【後半】7/1(水)～8/12(水)ご入場分：完全日時指定予約制

※後半分は6月12日(金)10:00発売予定

▼料金（すべて税込）

一般 [平日(月～金)]2,800円 [土・日・祝日]3,000円

大学・専門学校・高校生 [平日(月～金)]1,600円 [土・日・祝日]1,800円

中学生・小学生 [平日(月～金)]1,000円 [土・日・祝日]1,200円

※高校生以下は6月30日(火)まで入場無料です。公式オンラインチケットサイト(イーティックス)による日時指定予約を推奨します。

▼販売場所（前半分）

・公式オンラインチケットサイト(イーティックス)、Qoo10、アソビュー！、じゃらん、楽天トラベル、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、産経iD、TBSチケット

※未就学児は無料です。日時指定予約不要ですが、保護者(中学生以上、日時指定予約推奨)の同伴が必要です。

※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は半額となります。会場チケット窓口または公式オンラインチケットサイト(イーティックス)にてご購入ください。

※学生の方、各種お手帳をお持ちの方は、ご入場の際に証明できるものをご提示ください。

※手数料がかかる場合があります。

※Qoo10は4月1日(水)から販売予定です。

※詳細は東京展公式サイトをご確認ください。

■開催概要

タイトル｜大ゴッホ展 夜のカフェテラス

会 期｜2026年5月29日(金)～2026年8月12日(水)

会 場｜上野の森美術館

開館時間｜日～木曜日9:00～17:30、金・土・祝日9:00～19:00 ※入館は閉館の30分前まで

休 館 日 ｜なし

主 催 ｜産経新聞社、TBS、TBSグロウディア、博報堂、上野の森美術館

特別協力｜クレラー=ミュラー美術館

後 援 ｜オランダ王国大使館

協 賛 ｜大和証券グループ、大和ハウス工業、JR東日本、eBay Japan合同会社

協 力 ｜KLMオランダ航空

企 画 ｜ハタインターナショナル

お問合せ｜050-5541-8600（ハローダイヤル／9:00～20:00）

東京展公式サイト｜https://grand-van-gogh-tokyo.com/

東京展公式X｜@gvangogh_tokyo

東京展公式Instagram｜@grandvangogh_tokyo

▼展覧会メインビジュアル

「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」東京展ポスタービジュアル