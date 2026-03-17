【4/7開催ウェビナー】効率化から自動化へ「定着するAIエージェントの導入手法」
最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏）は、2026年4月7日（火）に、【効率化から自動化へ「定着するAIエージェントの導入手法」】と題したウェビナーを開催します。
▶ウェビナー詳細はこちら：https://ai-market.jp/events/sniffout-webinar-202604/(https://ai-market.jp/events/sniffout-webinar-202604/)
AIエージェントを導入し便利にはなったものの、具体的な成果を数字で示せていない企業は少なくありません。
しかし徹底した体系設計を実現すれば、 AIエージェントは定着し、定量評価できる効果が現れます。
本ウェビナーでは、50社以上の企業の生成AI導入を成功に導いてきた株式会社スニフアウト代表取締役CEO 津本海氏が、「定着しない」「成果が出ない」を乗り越え、個々の作業を速くするだけでなく、業務プロセスそのものをAIで自動化するための実践的な導入手法を解説します。
▶ウェビナー詳細はこちら：https://ai-market.jp/events/sniffout-webinar-202604/(https://ai-market.jp/events/sniffout-webinar-202604/)
こんな方にオススメ！
- AIエージェントの構築でお困りの方
- AIエージェントを定着させる方法を知りたい方
- 本当に効果の出るAIエージェントの導入の仕方を知りたい方
[表: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/123_1_8f8897d804ccfa5e60ff82a05c2f5bf2.jpg?v=202603170151 ]
ウェビナー参加申し込み（無料） :
https://ai-market.jp/events/sniffout-webinar-202604/
AI Market ExCon 2026 出展・スポンサー登壇企業募集中！
2026年6月2日（火）、AIに特化した展示会＆カンファレンス「AI Market ExCon 2026」をベルサール汐留にて開催致します。
10万円台の展示ブースプラン、大規模リードが獲得可能なスポンサー登壇プランなど、多数のプランをご用意しておりますので、AIソリューションのアピールにぜひご活用ください。
詳細はこちら：https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/(https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/)
AI Marketについて
AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。
AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。
▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)
▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)
パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。
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BizTech株式会社 会社概要
・社名：BizTech株式会社
・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階
・代表取締役：森下 佳宏
・設立：2019年7月4日
・HP：https://biz-t.co.jp
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