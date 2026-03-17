【実績構築型留学始動】16億回再生のブランディング知見「My TOP」と創業30年の信頼「留学かわき」が業務提携を締結

PROUDERS合同会社

ブランクを武器に変えるリスタート支援「My TOP」を運営するPROUDERS合同会社（本社 : 東京都豊島区、CEO : 内田 光侶）と、創業30年の信頼を誇る留学エージェント「留学かわき」運営元の有限会社東南企画東南旅行社（本社 : 沖縄県中頭部西原町、代表取締役 : 川木 保幸）は、「ブランディング」と「留学」が融合した「実績構築型留学」の業務提携を締結いたしました。

留学前の「何者でもない自分」から、帰国後の「成し遂げた自分」へ。累計16億回再生のIPブランディング知見を活かす「My TOP」による戦略的プロデュースと創業30年の歴史を持つ「留学かわき」の信頼を誇るサポートによる「生活の安心」で「私はこれを成し遂げた」と自信と市場価値へ繋げる留学をプロデュース。帰国後のキャリアにおいて「履歴書の空白期間（ブランク）」と見なされる留学を、世界で「何を実現したか」という実績に変えるための「グローバル・リスタート支援」が始動します。

左からMy TOPのCEO 内田 光侶と留学かわきの代表取締役 川木 保幸

本提携の背景と目的 : 「私はこれを成し遂げた」と言える留学の実現へ

現在、日本のキャリア形成において、留学やワーキングホリデーは、「履歴書の空白期間（ブランク）」として帰国後の就職活動で扱われています。「何もしていなかった」かのように隠し、職務経歴書に書けたとしても簡潔な言葉で済まされてしまうという課題に直面しています。

本提携は、この課題を解決するための「救済」であり、挑戦です。留学やワーキングホリデーは、キャリアの「空白期間」ではありません。それは、世界で葛藤し、誰よりも濃密な時間を過ごした「プロジェクト」です。私たちは、留学中にプロジェクトを自ら立ち上げ、企画・運営し、具体的な実績を構築することを支援の目的としています。留学の真の価値は、単なる語学力ではなく「世界で何を成し遂げたか」という揺るぎない実績にあります。留学やワーキングホリデー中の実績を職務経歴書で隠すのではなく、堂々と語れることが「自信」となって、帰国後のキャリアを切り拓く最強の武器となります。

帰国後に「就職活動」に追われるのではなく、自らの手で創り上げた「実績」を携え、社会へリスタートする。私たちは、留学やワーキングホリデーをキャリアのブランクではなく、人生最大の「武器」へと変換し、「私はこれを成し遂げた」と胸を張れる留学を提供します。

具体的な提携内容：「何者でもない自分」から「成し遂げた自分」への伴走支援

My TOPサイトのファーストビュー

渡航前の事前準備から、現地でのプロジェクト完遂、そして帰国後の社会復帰までを一気通貫でサポートします。これは単なる留学や就活の斡旋ではありません。留学前の「何者でもない自分」から、留学後の「成し遂げた自分」へと、自己の定義を根本から書き換えるためのリスタート支援です。

1. 【渡航前】安心の土台で「挑戦」に没頭する（留学かわき）

台湾留学のパイオニアとして30年。住まいの手配から緊急対応まで、海外生活のあらゆる不安をゼロにする信頼のサポート体制で、留学生の挑戦の土台を支えます。

徹底した手続き代行： 「語学学校入学パック」や「留学生活安心パック」を通じ、書類の翻訳・提出、スケジュール管理、ビザ申請同行、アパート契約の交渉、空港送迎、携帯・口座開設までを一括サポート。さらに中国語学習のアドバイスや緊急時のスタッフ派遣も対応し、孤独を感じさせない安心を提供します。

成功事例に基づく最適化： 30年の歴史で培った現地ネットワークと豊富な事例に基づき、世界へ挑むハードルを極限まで下げ、挑戦の質を最大化させるための最適ルートを伝授します。

2. 【渡航中】語学だけでは終わらせない実績構築の伴走支援（My TOP）

計16億回再生を記録するIPブランディングの知見を活かし、GAFAと外資コンサル等の世界最高峰の現場で培われた「プロジェクト戦略と実行力」で語学だけでなく「実績」を構築し、帰国後の市場価値を最大化します。

世界水準の戦略設計： ただ「何かをする」のではなく、「誰にどんな価値を届けるか」を設計。自己ブランドを最大化する戦略を伴走します。

「やり切る」実行管理： アイデアを形にするための実行メソッドを提供。最後の一歩まで伴走・完遂させることで、「揺るぎない自信」を構築します。

3. 【帰国後】「同志」と繋がる居場所と永続的なリスタート支援（共創）

帰国は「留学の終わり」ではなく、「新しいキャリアのスタート」です。私たちは、挑戦者がいつでも帰ってこれる「心の居場所」として、生涯寄り添うコミュニティを形成します。

いつでも帰れる「居場所」の提供： 台湾・カナダ・オーストラリアを起点に、どこにいても自分の存在意義を見失わず、何度でも再出発できる場を提供。海外での経験を「自己ブランド」として言語化し、社会へのリスタートを支えます。

切磋琢磨できる「同志」との絆： 実践的なアウトプットを重視したイベントや、経験を分かち合える場を通じ、同じ志を持つ一生の仲間と繋がります。帰国後も、何度でも挑戦し、輝き続けられる社会を共に実現します。

今後の展望：ブランクを「隠す」から「魅せる」実績構築プラン

キャリアの「空白」を「武器」に変える2つの実績構築プラン

「何を持ち帰ればいいかわからない」不安を、「これが私の実績だ」という確信へ。一人ひとりの留学フェーズに合わせた伴走支援プランを提供します。

【3ヶ月】自己ブランド形成プロジェクト立案プラン

詳細： 何をすれば良いかわからない状態から、可視化した自己分析を通じて「自分の強み」を発掘。留学期間を最大効率化するための、あなただけの「プロジェクト」を立案します。

特化ポイント： 強みがまだ見えていない方のための「自己ブランド形成」に特化。

おすすめ： 自分だけの武器を見つけ、戦略的な留学のスタートを切りたい渡航前や滞在初期の方。また、留学の集大成として、これまでの経験を明文化し、最後に「留学の証」を残したい帰国前3ヶ月の方。

成果物： オリジナルストーリースライド

（自身のブランドを定義し、目標実現までのロードマップを明文化した設計図）

【6ヶ月】実績構築プロフェッショナル伴走プラン

詳細： プロジェクトの立案から、現地での「実行」までを徹底的に伴走。実際にアクションを起こし、目に見える成果を創出します。

特化ポイント： 「机上の空論」で終わらせない、「やり抜く力」と「実績」の構築。

おすすめ： 留学をキャリアのブランクにしたくない方。自分の力で変化を起こし、唯一無二の市場価値を手に入れたい方。

成果物： ここでしか書けない実績ベースの職務経歴書

（見返すたびに自信を取り戻し、企業には即戦力として評価される、人生の武器となる証明書）

本プランリリース開始を記念し、より多くの方にこの革新的な体験をお届けするため、キャンペーンを実施いたします。

特別価格：月額 15,000円（税込）*3ヶ月・6ヶ月両プランに適用可能

多くの留学生が帰国後の就職活動で「ブランクをどう説明するか」に悩みます。しかし、本提携が目指すのは「ブランクを隠す」ことではなく、あえて「語るべき実績」として堂々とさらけ出すことです。

私たちは、「実績ベースの職務経歴書」を作成し、実際に世界でプロジェクトをやり抜いたという「あなたというブランド」を共に創り上げます。

下記URLよりまずは、「初回無料面談」にお申し込みください。「私はこれを成し遂げた」と証明する日々を歩めることを、心より楽しみにしています。

初回無料面談のお申し込み :https://x.gd/2QaHU

*本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。別途、留学渡航料が発生します。

代表者メッセージ：My TOP CEO 内田 光侶（Piro Uchida）

ブランクを武器に変えるリスタート支援「My TOP」を運営するPROUDERS合同会社 CEO 内田 光侶（撮影 : 峰田 達也）

「与えることから、すべては始まった。原点は、目の前の人を笑顔にしたいという純粋な気持ちでした」

愛知県立旭丘高等学校、中央大学法学部卒。カナダ、ニュージーランドで海外勤務を経験。私のキャリアの出発点は、留学先で手元にあったデジカメとパワポを使い、周囲の仲間のために動画を制作したことでした。見返りを求めるのではなく、誰かを笑顔にしたい。その一心で紡いだ物語は、SNSを通じて拡散され、やがて現地企業の映像部署へのヘッドハンティングという形で、私の未来を切り拓いてくれました。

しかし、その後の道のりは決して順風満帆ではありません。帰国後、海外での経験は、日本の採用市場において「履歴書に書けない空白期間」として扱われ、書類選考すら通らない現実に直面しました。

その後、運に恵まれAppleでスペシャリストやAccentureでチームをリードする機会を得ました。しかし、私は自分自身のやりたいことを見失い、ついに休職・退職という「自己喪失の底」を歩むことになったのです。

本当の自分を見失ったブランクの期間、私は脚本家として学校へ通い、毎週の課題を完遂させる中で「ストーリーライティング」という武器を磨き上げました。そこで培った物語の力と、エンターテインメント業界で累計16億回再生を記録したIPブランディングの知見を融合し、挫折や空白さえも「自己ブランドの武器」へと昇華させる独自のプロセスを確立しました。

このプロセスの有効性を証明するために、2025年、PROUDERS合同会社を設立。東京都豊島区の部活動地域移行プロジェクトを先導しました。プロのコーチによる指導プログラム「プラトレ」を設計・導入し、満足度100%という驚異的な結果を出す居場所づくりを完遂できたことは、私のプロセスが人を動かし、価値を生み出せるという確信となりました。

私たちは、どんな場所にいても、どんな状況に陥っても、「誰かの笑顔」を創り出すことができます。その「与える力」を証明するプロセスこそが、本提携を通じて皆さまにご提供する「My TOP」です。

かつて私自身が経験した「留学という名のキャリアの空白期間」を、最高の伏線として回収する時が来ました。本提携を通じ、世界へ羽ばたく挑戦者が、帰国後に胸を張って「これが私の最高傑作だ」と語れる未来を、人生の伴走者として全力で創り上げていきます。

代表者メッセージ：留学かわき 代表取締役 川木 保幸（Yasuyuki Kawaki）

創業30年の信頼を誇る留学エージェント「留学かわき」運営元の有限会社東南企画東南旅行社 代表取締役 川木 保幸

「新しい一歩を踏み出すには勇気がいります。その勇気を大切に育み、やがてあなたの自信と確かなキャリアへと繋げることが、私の使命です」

私自身の原点は、高校卒業直後に単身で渡った台湾での8年間です。語学留学から始まり、大学進学、そして現地での就職と、留学生から社会人へと至る「一通りの苦難と成功」を身をもって経験しました。特に大学時代、異国の地で孤軍奮闘する留学生たちの受け皿となるべく、大学公認の日本人学生会を立ち上げた経験は、現在も続く私の「挑戦者を支えたい」という想いの原点となっています。

その後も、英語の必要性を痛感して挑んだフィリピンでの語学留学、さらにはカナダとオーストラリアでのワーキングホリデーを通じて、私は「送り出す側」と「受け入れる側」双方の視点をプロとして磨き上げてきました。現地では、日本人留学生だけでなく、アジア全域から集まる挑戦者たちの伴走者として、数えきれないほどの新しい一歩に立ち会ってきました。

本提携において、私たちが皆さまにお約束するのは「盤石な土台」です。留学は、決して突発的なイベントではありません。成功を導き出すには、計画的な「段階」を踏む必要があります。ビザや住まい、生活基盤といった「事務的な不安」を私たちが排除することで、皆さまが留学先で100%のエネルギーを挑戦に注げる環境を整えます。

これからの時代、海外は「逃げ場」ではなく「成長の舞台」です。皆さまが世界で得た価値観を、将来的に故郷へ持ち帰り、その土地を活性化させる原動力となってほしい。私たちはそう願っています。世界を知った皆さまが、いつでも安心して帰れる場所を整え、お待ちしています。

「挑戦者の帰る場所」を守り抜くこと、そして世界を経験した皆さまが、再び新しい風を故郷に吹き込めるようサポートすること。これが、30年間この仕事に命を捧げてきた私たちの誓いです。

単なる渡航支援はもう終わりです。沖縄から、そして全国から、世界に挑戦する若者たちの価値を最大化し、共に新しい文化を創り上げてまいります。

会社概要

PROUDERS合同会社My TOPブランドロゴ

代表者：最高経営責任者CEO 内田 光侶

所在地：東京都豊島区東池袋1丁目34番5号 いちご東池袋ビル6階

事業内容：ブランクを市場価値に変える「My TOP」の運営

公式サイト：https://prouders.jp/

お問い合わせ先：contact@prouders.jp

有限会社東南企画東南旅行社留学かわきロゴ

代表者：代表取締役 川木 保幸

所在地：沖縄県中頭郡西原町字翁長556番地10

事業内容：留学関連サービス「留学かわき」の運営

公式サイト : https://www.kawaki.jp/ryugaku/

お問い合わせ先：ryugaku@kawaki.jp