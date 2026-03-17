BE:FIRST・LEO＆MANATO、スカパラらの焼肉愛あふれるコメントも！　「つながり」「家族」「仲間」をテーマにした9時間特番、ビッケブランカ＆Kan Sano のスタジオライブもお届け

株式会社J-WAVE

『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Gyu-Kaku presents OUR CANVAS -HAPPY TO MEAT YOU-』

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、2026年3月20日（金・祝）に、9時間の特別番組『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Gyu-Kaku presents OUR CANVAS -HAPPY TO MEAT YOU-』を放送いたします。ナビゲーターは、J-WAVEナビゲーターのサッシャと山田玲奈が務めます。

J-WAVEナビゲーター・サッシャJ-WAVEナビゲーター・山田玲奈

今回の特別番組のテーマは、「Happy to meat you!!」。

家族と、仲間と、恋人と… “次の予定”を立てたくなるような9時間を通して、「つながり」「家族」「仲間」の大切さ、そして出会いに対する喜びの気持ちをお届けします。

私たちの毎日を豊かにしてくれるのは、「人とのつながり」「家族で集まる場所」「仲間と語り合う時間」。肩肘を張らず、自然体でいられる時間こそが、心を満たし、生活をもっと楽しくしてくれる。そんな思いを、焼肉という“食事と喜びを囲む場所”の魅力とともに発信していきます。

【“また会いたくなる”トーク「Let’s Meat Again」】

番組では、仕事仲間や友人、家族など、最近なかなか会えていない相手との“また会いたくなる”気持ちをテーマにしたトーク企画「Let’s Meat Again」をお届けします。

今回は、AKB48グループ初代総監督・高橋みなみと、3代目総監督・向井地美音による特別対談が実現。近況や思い出話はもちろん、“次にまた会う予定”まで決めてしまう、この番組ならではのトークを展開します。

焼肉好きとしても知られる2人ならではの“焼肉トーク”にもご期待ください。

【ビッケブランカ、Kan Sanoがスタジオライブを披露！】

AKB48グループ初代総監督・高橋みなみ3代目総監督・向井地美音

さらに、「Music Connect」のコーナーでは、J-WAVEと縁の深いミュージシャンがスタジオに生出演。シンガーソングライターのビッケブランカ、Kan Sanoを迎え、音楽だからこそ生まれるつながりを、トークとライブで届けます。

【Girls²・小川桜花が店舗から中継レポート！】

ビッケブランカKan Sano

一部の牛角店舗からの中継企画「Let’s Meat Here」では、Girls²・小川桜花がレポーターとして登場。来店中のお客様やスタッフへのインタビューを通じて、“ここで会う喜び”をリアルに伝えます。インタビューに応じてくれたお客様には、J-WAVEグッズをその場でプレゼント！

Girls²・小川桜花

さらに、牛角一部店舗では、30周年を迎える牛角へのメッセージを書き込める「Message CANVAS」を展開中です。寄せられたメッセージは、9時間特番のエンディングまでにJ-WAVEのスタジオへ届けられます。

対象店舗にお立ち寄りの際は、ぜひ「Message CANVAS」にメッセージをお寄せください。

▼「Message CANVAS」設置対象店舗

・牛角 市川鬼高店(オンエア当日12:00頃に回収予定)

・牛角 赤坂店(オンエア当日14:00頃に回収予定)

・牛角 三軒茶屋店(オンエア当日16:00頃に回収予定)

【“焼肉”を愛するアーティストからのコメントもオンエア！】

番組では、THE BAWDIES・ROY、東京スカパラダイスオーケストラ・加藤隆志、BE:FIRST・LEO、MANATOから寄せられた、“焼肉へのこだわり”コメントもオンエア予定です。

それぞれがどんなこだわりを持っているのか、ぜひ放送でお楽しみください。

【豪華プレゼントも！ メッセージを募集中】

THE BAWDIES・ROY東京スカパラダイスオーケストラ・加藤隆志BE:FIRST・LEOBE:FIRST・MANATO

番組ではリスナー参加企画も実施。

「久しぶりに会いたい人」へのメッセージや、焼肉にまつわる思い出や、牛角の思い出などをメールで募集します。採用された方の中から牛角30周年にちなんで30名様に、牛角お食事券1万円分をプレゼント。“次に集まる予定”を立てたくなるきっかけを、リスナーの皆さんにもお届けします。

さらにXでは、投稿企画も実施！

「牛角に行きたくなる瞬間」をテーマに、仲間や家族、仕事仲間、恋人など、誰と、どんなときに牛角へ行きたくなるのか、その理由やエピソードを募集します。

これから牛角に行きたい“予定”のメッセージも大歓迎です。

投稿の「いいね！」数が最も多かった方1組様には、グランプリとして牛角お食事券20万円分をプレゼント！

ハッシュタグ「#jwave」「#牛角」を付けてご投稿ください。

■Xの投稿対象期間：放送当日朝7:00から17:00まで

この日限りのスペシャルプログラムを、どうぞお聴き逃しなく！

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

3月20日（金・祝）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260320090000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260320090000)

※オンエア開始から1週間聴取可能。

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Gyu-Kaku presents OUR CANVAS -HAPPY TO MEAT YOU-

放送日時：2026年3月20日（金・祝）9:00～17:55

ナビゲーター：サッシャ、山田玲奈

ゲスト：加藤隆志(東京スカパラダイスオーケストラ)、高橋みなみ、ビッケブランカ、向井地美音、Kan Sano、LEO＆MANATO（BE:FIRST）、ROY（THE BAWDIES） ※五十音順

レポーター：小川桜花（Girls²）

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/holiday/20260320/