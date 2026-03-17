＜工務店調査2026＞住宅検討は「来場前」が本番に

株式会社ビズ・クリエイション

住宅業界専用の来場集客ツール「KengakuCloud（ケンガククラウド）」を提供する株式会社ビズ・クリエイション（本社：岡山県岡山市、代表取締役：初谷昌彦、以下「当社」）は、導入企業134社を対象に、来場者の検討行動に関する定点調査を実施しました。調査結果の分析から、「来場前にSNSやネットで詳細に下調べをしている来場者が増えている」と感じる企業が約9割にのぼるなど、住宅検討が来場前から本格化している実態が明らかになりました。

調査サマリー

約9割の企業が、来場前のSNS・ネットでの詳細な下調べの増加を実感（前回調査比＋9.1pt）

- 「来場前に詳細に下調べしている」との実感は88.8％（2025年：79.7％）- 「具体的な相談を持って来場する方が増えている」との実感は47.8％（2025年：46.1％）- 来場前にAI検索やSNSでの下調べ、情報過多による混乱の声も

最近の来場者について、「来場前にSNSやネットで詳細に調べている」と感じる企業は88.8％にのぼりました。2025年7月に行った前回の調査（79.7％）から9.1ポイント増加しており、来場前の情報収集がさらに進んでいる傾向が見られます。

来場前の情報接触段階が、検討プロセスにおいてより重要な位置づけになっている可能性がうかがえます。

約半数の企業が、来場時点での相談の具体化を実感

最近の来場者について、「具体的な相談を持って来場する方が増えた」と感じる企業は47.8％となりました。2025年7月に行った調査（46.1％）と比較して大きな変化は見られないものの、約半数の企業が来場時点で相談内容が具体化していると実感しています。

来場は単なる情報収集の場ではなく、検討が進んだ段階での接点となっている様子がうかがえます。

来場前のAI検索やSNS活用が進む一方、情報過多への戸惑いも

自由回答では、来場前の情報行動の変化を示す声が寄せられました。

「AIによる検索を経て、HPやインスタを閲覧してから来場するケースが増えた」

「仕上げのデザインの好みを最初から提示してくるお客様が増えた」

「WEB上の情報が多すぎて混乱している来場者もいる」



来場前に情報収集が進む一方で、情報量の増加による迷いや戸惑いも現場では感じられています。

調査チームコメント

今回の調査結果から、住宅検討の重心は来場前へと移りつつあると私たちは捉えています。住宅事業者にとっての勝負どころも、来場前の接点設計へと広がっていることを示唆していると考えられます。

今後は、来場前の情報接触段階からどのように自社の強みを伝え、検討の選択肢に入り続けられるかが、より重要になるのではないでしょうか。AI検索やSNSの普及によって情報取得のハードルが下がる一方で、情報過多の中で迷いが生じる可能性も高まっています。そうした環境下では、分かりやすく整理された情報提供や、検討状況に応じたフォロー設計が差別化の鍵になると見ています。

KengakuCloudは、来場前後を通じた情報接点の可視化とフォロー設計を支援するツールとして、こうした変化に対応するための基盤づくりをサポートしています。当社では定点調査を継続し、市場の変化を捉えながらSNS・イベント施策などテーマに絞った分析を実施し、住宅事業者の皆さまに有益な情報を継続的に発信してまいります。

調査概要

調査名：住宅業界・来場＆集客動向アンケート（2026年1月版）

調査対象：住宅会社・工務店（KengakuCloud導入企業）

調査方法：オンラインアンケート（Googleフォーム）

調査時期：2026年1月19日～1月31日

回答数：134件

実施主体：株式会社ビズ・クリエイション

KengakuCloudができること

KengakuCloudは住宅会社の集客関連業務の全てをワンストップで完結することができる住宅業界専用の来場集客ツールです。より確実に商談へ進む予約制集客で、地域工務店や住宅会社が抱える「集客」に関わる課題を解決します。リアルタイムで会社・担当者のスケジュールをシステム上に反映できるため、即時での来場予約確定が可能となりお客様からの来場予約を最大限受け付けることができます。2026年1月時点で導入企業1,800社、累計予約300,000件を突破しています。来場予約をした方のみに集客イベント開催地の詳細なマップを共有できる「予約承認制」や、多様な集客イベント開催を可能にする「無人見学」「オーナー邸見学」「AIアシスト機能」など、集客業務に必要な機能を搭載しています。また、必要に応じて集客業務をアウトソースできるオプションをご利用いただくことで、効率良く”会える”お客様と確実に商談できることで成約率を上げ、費用対効果を最大化=高収益経営を実現します。「KengakuCloud」公式サイト：https://kengakucloud.jp/

株式会社ビズ・クリエイションについて

「思いと想いの媒介者として」

日本の住宅業界における情報インフラを変えたいという想いから2016年、住宅見学マッチングサービス「iemiru」を公開。2017年、主力サービスとなる住宅会社の集客関連業務の全てをワンストップで完結することができる住宅業界専用の来場集客ツール「KengakuCloud」をリリース。集客活動にかかる手間を大幅に削減しながら、集客数の増加・効率化・高速化を実現します。また、イベント企画・Webプロモーションなどを含むプロモーション支援事業を通じて、住宅企業が抱える課題をワンストップで解決します。

【会社概要】

社名：株式会社ビズ・クリエイション https://biz-creation.co.jp/(https://biz-creation.co.jp/)

本社所在地：岡山県岡山市北区今3丁目16-5

代表取締役：初谷 昌彦

事業内容：住宅業界専門広告事業、KengakuCloud事業

設立：2008年2月