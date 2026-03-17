広島県福山市に「出張カキ小屋」参上！ ３月20日～期間限定開催！《 宮城県産殻付き牡蠣が一盛り８８０円!! 》

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LH 株式会社


【備長炭の炭火で味わう、セルフBBQイベント！】








【店内には炭火焼きの美味しい香りが立ち込める】

◆◆新鮮な焼き牡蠣はもちろん、その他のメニューも充実！

新鮮なサザエ、ホタテ、アワビ、ホッキ貝、エビ、タコ串、イカ串などの浜焼きや、牡蠣フライ、牡蠣ごはん、牡蠣汁、牛串、豚串、フランクフルト、フライドポテト、コーンバター、その他おつまみ、ソフトドリンク、アルコールも多数用意。さらに日替わり食材や、数量限定で様々な産地の牡蠣が登場する場合も！！


＊販売商品は漁や市場の状況により毎日変わります。








【北海道から沖縄まで、東北の新鮮な牡蠣を通じて復興支援を行う】

◆◆毎年全国各地で開催！！

東日本大震災で販路に苦しむ東北の牡蠣を、多くの人に食べてほしいとの想いで始まった復興支援イベント。震災を風化させない取り組み、漁港の活性化、継続的な東北復興支援と地域振興を目的にを全国で続ける。





【無料見学もOK！】

◆◆システムはシンプル！

１.お店に行く


２.お好きな商品を選ぶ


３.商品代＋お席代(炭代)440円/人 を支払う（未就学児無料）


４.スタッフが席までご案内し、焼き方を説明


５.牡蠣をはじめとした絶品の食材を、思う存分堪能する！



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zLxl0lR4Nc4 ]



＜牡蠣奉行 inMEGAドン・キホーテ松永店＞

[開催住所] 〒729-0114広島県福山市柳津町1丁目5-7


[開催期間] 2026年3月20日(金)-4月26日(日)


[営業時間] 11:00-21:00（L.O.20：30）


[お問合せ] 070-9080-5639



HP：https://kakibugyo.com/


Instagram：https://www.instagram.com/kaki__bugyo/(https://www.instagram.com/kaki__bugyo/)


◆◆動画で牡蠣奉行を見る→https://www.youtube.com/shorts/ikGDJLLgOHk




一部画像出典：Instagram「食べて埼玉」さん、「埼玉グルメ」さん


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